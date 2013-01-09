Rigonauts, PC ve Android'ten sonra iOS için de geliştiriliyor

Engient, daha önce PC ve Android platformları için yayınladığı strateji oyunu Rigonauts'ı iOS kullanıcılarıyla buluşturmak için hazırlanıyor.





Rovio'nun Bad Piggies'ında olduğu gibi bir araç inşa etme sistemi üzerine kurulu olan yapımda, yapmanız gereken tek şey elinizdeki materyaller ile en iyi savaş kulesini inşa ederek bölümdeki düşmanı yenilgiye uğratmak. Oyuncunun hayal gücünü fizik unsurlarıyla birleştiren yapım, hali hazırda PC ve Snadragon çipsetini barındıran Android cihazlarda çalışabilirken, iOS için geliştirilen portun şu an için beta aşamasında olduğunu da belirtelim.





Yapımın iOS portu için henüz kesin bir çıkış tarihi ve fiyatlandırma bilgisi verilmese de, portun beta aşamasında olduğunu göz önünde bulundurursak iOS oyuncularının çok fazla beklemeyeceğini ve Android versiyonuna yakın bir fiyatlandırma ile çıkabileceğini de söyleyebiliriz. Rigonauts'ı şimdiden deneyimlemek istiyorsanız, Steam(9.99$) veya Google Play(2.99$) üzerinden ulaşabilirsiniz.







http://toucharcade.com/2013/01/08/rigonauts-ios-port-is-in-the-works/