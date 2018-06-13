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Litecoin 100 doların altında

Dünyanın en popüler kripto para birimlerinden biri olan Litecoin de piyasadaki düşüşlerden etkilendi. Dijital para biriminin fiyatı, şu anda, 100 doların altında.
11 ay (Son Güncelleme: 11 ay)
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Litecoin 100 doların altında
Piyasa hacmi bakımından dijital para piyasasının en büyük altıncı kripto parası olan Litecoin,değerinin 100 doların altına düşmesiyle içinde bulunduğumuz yıldaki en düşük seviyesini görmüş durumda. 
Bitfinex verilerine göre Litecoin fiyatı bugün 95.12 dolara kadar düştü.Bu fiyat, Litecoin’in 8 Aralık 2017’den beri gördüğü en düşük seviye. Söz konusu dijital para birimi, 8 Aralık’taki büyük düşüşünün ardından 19 Aralık’ta 379 doları görerek kendi rekorunu kırmıştı. Litecoin şu an, o rekor seviyesine kıyasla yaklaşık %74’lük, bu yılın başındaki seviyesine kıyasla yaklaşık %60’lık bir düşüş yaşadı. 
Son 24 saatte %10,80’lik bir düşüş yaşayan Litecoin'in fiyatı, CoinMarketCap verilerine göre şu an 95,36 dolar seviyelerinde.
Geçtiğimiz üç ay, dijital para piyasası için oldukça kritik bir dönemdi. Litecoin, bu süre zarfında sürekli dalgalanmalara maruz kalmış ve yatırımcılara pek güven verememişti. Bu duruma rağmen söz konusu dijital para birimi, oldukça geniş bir piyasa hacmine sahip. 
Kripto para piyasasında genel olarak büyük bir düşüş yaşanıyor. Son 24 saatte %5,93’lik düşüşle Bitcoin, %11,11’lik düşüşle Ethereum, %9,78’lik düşüşle XRP ve farklı düşüş oranlarıyla birçok kripto para birimi, piyasadaki trende uyuyor. 

https://www.coindesk.com/97-litecoin-price-hits-fresh-2018-low/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
orientem 11 ay
Kripto paraların geleceğine inanan birisi olarak söylüyorum Litecoin'e 1 dolar bile fazla.
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deoks 11 ay
Alım fırsatı
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sosisvesalam 11 ay
hayırlısı olsun
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