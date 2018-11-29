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Rivian R1S elektrikli SUV, 700 beygir güç ve 659 km menziliyle görücüye çıktı

Geçtiğimiz günlerde elektrikli pickup sınıfının ilk örneklerinden birini tanıtan Rivian, R1S adını verdiği elektrikli SUV modelini görücüye çıkardı. Rivian R1S, pek çok güç ve batarya seçeneğine sahip
5 ay
9,5b
1
10
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Rivian R1S elektrikli SUV, 700 beygir güç ve 659 km menziliyle görücüye çıktı
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ABD merkezli Rivian, R1T adını verdiği elektrikli pickup modelini tanıtmasının ardından şimdi de yeni R1S elektrikli SUV üzerindeki örtüleri kaldırdı. Los Angeles Otomobil Fuarı’nda tanıtılan araç, gerek tasarım gerekse teknik özellikler bakımından elektrikli pickup’ın kardeşi olduğunu belli ediyor.

Ön taraftan bakıldığında elektrikli pickup modelinden ayırt edilemeyen R1S elektrikli SUV’un kendine has çizgilerini B sütunundan itibaren görmeye başlıyoruz. SUV formuna bürünen araç geniş kapıları, gömme kapı kolları, arkaya doğru hafifçe alçalan tavanı ile karşımıza çıkıyor. Rivian R1S’nin büyük kabini 7 kişiye kadar ev sahipliği yapabiliyor.

3 farklı kombinasyon, 659 km'ye kadar menzil 

Teknik tarafa baktığımızda elektrikli pickup’ta karşımıza çıkan kombinasyonları Rivian R1S SUV’da da görebiliyoruz. Baz versiyonda 105 kWh’lık batarya paketi her bir tekerleğe konumlandırılmış dört elektrik motorunu besliyor. Bu kombinasyon sonucu 400 hp güç ve 560 Nm tork değeri ortaya çıkarken, giriş seviyesi modelin 0-100 km/s hızlanmasını 4.9 saniyede tamamlamasına imkan veriyor. Maksimum hızı 200 km/s olan araç, tek şarjla 386 yol katedebiliyor.

Orta seviyedeki Rivian R1S modeli 135 kWh’lık batarya paketiyle çalışıyor. Bu versiyonda aracın toplam gücü 753 beygire yükselirken, tork değeri 1,120 Nm oluyor. Fazladan güç ve batarya sayesinde 0-100 km/s hızlanmasını 3 saniyede tamamlayan araç tek şarjla 500 km menzil sunuyor.

Rivian R1S’nin tepe modelinde 180 kWh’lık batarya paketi bulunuyor. Bu kombinasyon, R1S’nin 5 kişilik oturma düzenine sahip olduğu tek versiyon olarak karşımıza çıkıyor. 700 beygir güce ve 1,120 Nm tork değerine sahip olan araç, büyük bataryası sayesinde 659 kilometreye kadar menzil sunabiliyor.

Kabinde büyük ekranlar görev yapıyor 

Fütüristik bir araç olmasına rağmen oldukça minimalist bir kabin tasarımına sahip olan Rivian R1S’de 12.3 inçlik gösterge paneli, 15.6 inçlik bilgi-eğlence ekranı ve 6.8 inçlik arka yolcu ekranı bulunuyor. Seviye 3 otonom sürüş teknolojisi gibi yeni özelliklerin de sunulacağı gelen bilgiler arasında. Tüm bu teknolojilerin OTA, yani uzaktan güncellemelerle sürdürülebilir olması sağlanacak.

Rivian R1S SUV, 5040 mm uzunluğuyla elektrikli pickup modelinden biraz kısa kalıyor. Boy olarak kardeşinden daha uzun olan aracın ağırlık tarafında da 20 kg daha ağır olduğu söyleniyor. İlk etapta R1S’nin 135 ve 180 kWh’lık versiyonlarına odaklanılacağı açıklandı. Teslimatları 2020 yılının sonlarından itibaren başlayacak aracın başlangıç fiyatı 65 bin dolar.


http://products.rivian.com/suv/ Yorum Yaz
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ensei 5 ay en beğenilen
Düşünsene 65 bin liraya böyle bir araca binebildiğini...
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RaptorFX 5 ay
Dış tasarım çok özgün olmuş (!).
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200ugececekaga 5 ay
Elektrikli araclarin iki handikabi var. Menzil ve istasyon sarj dolum yeri suresi. Menzil engeli yavas yavas kalkiyor.
Gecenlerde dogan kabak'in zoe videosunu izledim 20 lira ya istanbuldan edirneyede gidiyordu. Yolculugun toplamda 1 saati sarj dolumuyla gecti. İstasyonlar cogalsa ve sarj dolum sureleri kisalsa donem elektrikli araba donemi
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OverClocK1ng 5 ay
İşte bu menzil, tek kelimeyle: Olmuş...
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ensei 5 ay en beğenilen
Düşünsene 65 bin liraya böyle bir araca binebildiğini...
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sey_47 5 ay ensei
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Ah be hocam,
Hayal bizde hayal. Milyona yaklasir.
Parasi umrumda degil.
Adi sani bilinmeyen bir marka, kaldiriyor piyasaya arabayi vuruyor. Carpiyor yuzyillik markalarin suratina.
Biz ne yapiyoruz ulke olarak. Hic umudum inancim yok, soyle destekleyebilecegimiz bir markamiz, teknolojimiz yok.
Uzuluyorum.
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ceo-tr 5 ay
bizim yerli otomobilde böyle bişey olsa da beklediğimize (mecbur bekliyoruz fabrikası yok daha) değse. prototipler pek hoş değildi bunun yanında. hele dünkü pickup efsane. gerçi bir açıklama gelmişti normal otolardan %5 ile %10 daha ucuz olacak diye. %10 için senelerin servis ağı, ncap testi ve parça garantisi olan markaları yerli otomobile değişmem o ayrı konu tabi. yerli otomobilin en az standart bir ithal otodan %60 - %70 ucuz olması lazım. zaten ithalden ötv yi çıkarsan en az % 50 ucuzluyor. neyse bu muhabbete en az 3 - 5 sene var sanırım. (iyimser tahmin)
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Lova 5 ay
Simgesi Renault’u andırıyor, kabinini ilk gördüğümde Renault zannettim.
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mokinto 5 ay
Başlangıç fiyatı çok rekabetçi. Amerika şartları içinde tabi.
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Ryukk6193 5 ay
Muhteşem bir araç olmuş herşeyiyle....
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faniseyler 5 ay
Gün geçmiyorki elektrikli araçlar mantar gibi bir bir tanıtılıyor. Bu araçlarında en kısa zamanda ülkemizde de yaygınlaştırılması lazım.
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