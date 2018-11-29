Rivian R1S elektrikli SUV, 700 beygir güç ve 659 km menziliyle görücüye çıktı

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ABD merkezli Rivian, R1T adını verdiği elektrikli pickup modelini tanıtmasının ardından şimdi de yeni R1S elektrikli SUV üzerindeki örtüleri kaldırdı. Los Angeles Otomobil Fuarı’nda tanıtılan araç, gerek tasarım gerekse teknik özellikler bakımından elektrikli pickup’ın kardeşi olduğunu belli ediyor.

Ön taraftan bakıldığında elektrikli pickup modelinden ayırt edilemeyen R1S elektrikli SUV’un kendine has çizgilerini B sütunundan itibaren görmeye başlıyoruz. SUV formuna bürünen araç geniş kapıları, gömme kapı kolları, arkaya doğru hafifçe alçalan tavanı ile karşımıza çıkıyor. Rivian R1S’nin büyük kabini 7 kişiye kadar ev sahipliği yapabiliyor.

3 farklı kombinasyon, 659 km'ye kadar menzil

Teknik tarafa baktığımızda elektrikli pickup’ta karşımıza çıkan kombinasyonları Rivian R1S SUV’da da görebiliyoruz. Baz versiyonda 105 kWh’lık batarya paketi her bir tekerleğe konumlandırılmış dört elektrik motorunu besliyor. Bu kombinasyon sonucu 400 hp güç ve 560 Nm tork değeri ortaya çıkarken, giriş seviyesi modelin 0-100 km/s hızlanmasını 4.9 saniyede tamamlamasına imkan veriyor. Maksimum hızı 200 km/s olan araç, tek şarjla 386 yol katedebiliyor.

Orta seviyedeki Rivian R1S modeli 135 kWh’lık batarya paketiyle çalışıyor. Bu versiyonda aracın toplam gücü 753 beygire yükselirken, tork değeri 1,120 Nm oluyor. Fazladan güç ve batarya sayesinde 0-100 km/s hızlanmasını 3 saniyede tamamlayan araç tek şarjla 500 km menzil sunuyor.

Rivian R1S’nin tepe modelinde 180 kWh’lık batarya paketi bulunuyor. Bu kombinasyon, R1S’nin 5 kişilik oturma düzenine sahip olduğu tek versiyon olarak karşımıza çıkıyor. 700 beygir güce ve 1,120 Nm tork değerine sahip olan araç, büyük bataryası sayesinde 659 kilometreye kadar menzil sunabiliyor.

Kabinde büyük ekranlar görev yapıyor

Fütüristik bir araç olmasına rağmen oldukça minimalist bir kabin tasarımına sahip olan Rivian R1S’de 12.3 inçlik gösterge paneli, 15.6 inçlik bilgi-eğlence ekranı ve 6.8 inçlik arka yolcu ekranı bulunuyor. Seviye 3 otonom sürüş teknolojisi gibi yeni özelliklerin de sunulacağı gelen bilgiler arasında. Tüm bu teknolojilerin OTA, yani uzaktan güncellemelerle sürdürülebilir olması sağlanacak.

Rivian R1S SUV, 5040 mm uzunluğuyla elektrikli pickup modelinden biraz kısa kalıyor. Boy olarak kardeşinden daha uzun olan aracın ağırlık tarafında da 20 kg daha ağır olduğu söyleniyor. İlk etapta R1S’nin 135 ve 180 kWh’lık versiyonlarına odaklanılacağı açıklandı. Teslimatları 2020 yılının sonlarından itibaren başlayacak aracın başlangıç fiyatı 65 bin dolar.

http://products.rivian.com/suv/