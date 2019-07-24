2019 Audi Q3 Sportback tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Özellikle premium markalarda gördüğümüz crossover coupe sınıfına biraz geç dahil olan Audi, aradan geçen zamanı yeni Audi Q3 Sportback ile telafi etmek istiyor. Alman üreticinin SUV modelleri arasına dahil olan 2019 Audi Q3 Sportback, dinamik tasarımı ile dikkat çekiyor.

Standart Q3 modeli baz alınarak üretilen 2019 Audi Q3 Sportback, ön yüzü domine eden geniş siyah ızgarası, geniş hava girişlerine sahip sportif tamponu ve opsiyonel olarak sunulan Matrix LED farlarıyla daha dinamik bir görünüm sunuyor. Yandan bakıldığında aracı kaslı gösteren omuz çizgileri, büyük tekerlekler ve alçalan çatı hattı da bu görünümü destekliyor. Arka kısımda da LED stoplar, küçük bir spoyler ve minimalist bi difüzör bulunuyor.

2019 Audi Q3 Sportback’in yaşam alanı büyük oranda standart Q3 modelini yansıtıyor. Direksiyonun hemen arkasında 10.25 inçlik dijital gösterge panelini, konsolun merkezinde de 10.1 inçlik bilgi-eğlence ekranını görmek mümkün. Konsol ve kapı içlerindeki metalik dokunuşlar da bu alanın dikkat çeken özelliklerinden. 2019 Audi Q3 Sportback’in arka koltukları 130 mm’ye kadar ileri-geri kaydırılabiliyor. Bu sayede ihtiyaca göre daha fazla diz mesafesi veya bagaj hacmi elde edilebiliyor. Normalde 530 litre olan bagaj hacmi arka koltukların katlanmasıyla birlikte 1,400 litreye yükselebiliyor.

2019 Audi Q3 Sportback'in motor seçenekleri

2019 Audi Q3 Sportback ilk etapta iki farklı versiyonla satışa sunulacak. Bunlardan ilki, 150 beygir güç ve 340 Nm tork üreten 2.0 litre dört silindirli dizel motora sahip Q3 Sportback 35 TDI S Tronic olacak. Gücünü 7 ileri çift kavramalı şanzımanla ön tekerleklere aktaran aracın 0-100 km/s hızlanması 9.3 saniye sürerken, maksimum hızı da 205 km/s olacak.

2019 Audi Q3 Sportback’in ikinci versiyonunda benzinli motor mevcut. Q3 Sportback 45 TFSI Quattro S-Tronic isimli versiyonda 230 beygir güç ve 350 Nm tork üreten 2.0 litre turbo motor kullanılacak. Yine 7 ileri çift kavramalı şanzımanla kombine edilen motor bu kez gücünü dört tekerleğe birden aktaracak. 233 km/s maksimum hıza çıkabilecek benzinli versiyonun 0-100 km/s hızlanması da 6.5 saniye sürecek. İlerleyen zamanlarda dört tekerlekten çekişli manuel bir versiyon da satışa sunulacak.

Yıl sonuna doğru Avrupa’da satışa sunulacak 2019 Audi Q3 Sportback’in dizel versiyonu 40 bin 200 euro, benzinli versiyonu ise 46 bin 200 euro satış fiyatına sahip.