Mercedes, dijital teknolojilerini CES 2024'te tanıttı

- MBUX Sanal Asistan hiper kişiselleştirilmiş bir kullanıcı deneyimi sunuyor
- Sürüş tarzıyla ritim içinde müzik
- Mercedes-Benz’in otomobilleri artık hareketli bir konser salonu
- Elektrikli G-Serisi ile G-TURN
- Yorumlar
Bu dijital gelişmelerin merkezinde, üretken yapay zekâ ve gelişmiş 3D grafikler kullanan yeni bir MBUX Sanal Asistan yer alıyor. Bu sayede etkileşimler daha doğal, sezgisel ve kişiselleştirilmiş hale geliyor. Şirket içinde sıfırdan geliştirilen yeni Mercedes-Benz İşletim Sistemi (MB.OS) üzerinde çalışan MBUX Sanal Asistan, olağanüstü bir dijital deneyimin önünü açıyor.
MBUX Sanal Asistan hiper kişiselleştirilmiş bir kullanıcı deneyimi sunuyor
MB.OS'in gücünün yanı sıra gelişmiş üç boyutlu oyun motoru grafiklerinden de yararlanan MBUX Surround Navigasyon, rota rehberliğini ve yardımı sorunsuz bir şekilde bir araya getiriyor. MB.OS'in alan entegrasyonuyla birlikte çalışan bu gelişmiş özellik, otomobilin çevresini gerçek zamanlı olarak gerçekleşen durumlarla eşleştirerek sürücüyü bilgilendiriyor.
Sürüş tarzıyla ritim içinde müzik
Mercedes-Benz, CES 2024'te sektörde bir ilk olan iki ortaklık aracılığıyla bir dizi çığır açan eğlence özelliğini de tanıttı. Mercedes-AMG’nin, piyasaya sürmek için Amerikalı girişimci will.i.am ile iş birliği yaptığı MBUX SOUND DRIVE, sahip olduğu gelişmiş yazılımla müziğin sürüş özelliklerine gerçek zamanlı olarak tepki vermesini sağlarken hassas 'araç içi sinyaller' aracılığıyla da araç donanımını müzik yazılımına bağlıyor.
Hızlanma ve frenlemeden enerji geri kazanımı ve direksiyon açısına kadar önceden belirlenmiş parametreler dışında diğer araç içi 'sinyallerle' de senkronize olabilen MBUX SOUND DRIVE, örneğin sert hava koşullarında stresi azaltmak ve konsantrasyonu artırmak için rahatlatıcı ritimler sağlamak amacıyla ön cam yağmur sensörlerine uygun çalışabiliyor.
Mercedes-Benz’in otomobilleri artık hareketli bir konser salonu
Yeni Mercedes-Benz E-Serisi ve CLE Coupé ve Cabriolet müşterileri için üçüncü nesil MBUX’ın uzaktan güncellenmesi yoluyla 2024 yılının 3. çeyreğinde başlaması planlanıyor. Audible ve Amazon Music hesapları olan müşteriler her iki uygulamaya ve Dolby Atmos'ta bulunan ilgili içeriklere de erişebiliyorlar.
Elektrikli G-Serisi ile G-TURN
Mercedes-Benz, CES 2024’te merakla beklenen ikonik G-Serisi’nin tamamen elektrikli, kamuflajlı prototipi ile gösterişli bir şova imza attı. Sektörde her zaman kendi hayran kitlesine sahip olan G-Serisi bu kez yepyeni elektrikli versiyonu ile 720 derecelik dönüş özelliğini G-TURN gösterisinde sergileyerek performans iddiasını yine gözler önüne serdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.