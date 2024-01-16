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    Mercedes, dijital teknolojilerini CES 2024'te tanıttı

    Mercedes-Benz, müşteri deneyimini dönüştürecek dijital geliştirmelerini ABD’nin Las Vegas kentinde düzenlenen, dünyanın en önemli teknoloji fuarlarından biri olan CES 2024’te tanıttı.

    Bu dijital gelişmelerin merkezinde, üretken yapay zekâ ve gelişmiş 3D grafikler kullanan yeni bir MBUX Sanal Asistan yer alıyor. Bu sayede etkileşimler daha doğal, sezgisel ve kişiselleştirilmiş hale geliyor. Şirket içinde sıfırdan geliştirilen yeni Mercedes-Benz İşletim Sistemi (MB.OS) üzerinde çalışan MBUX Sanal Asistan, olağanüstü bir dijital deneyimin önünü açıyor. 

    MBUX Sanal Asistan hiper kişiselleştirilmiş bir kullanıcı deneyimi sunuyor

    Mercedes, dijital teknolojilerini CES 2024'te tanıttı Tam Boyutta Gör
    CES 2024'te tanıtılan MBUX Sanal Asistan, bir Mercedes-Benz'in şimdiye kadarki en insan benzeri arayüzü olarak MB.OS'i temel alarak, sürücü ile doğal ve empatik bir etkileşim kuran yeni bir yüz sunuyor. Müşteri ihtiyaçlarına uyum sağlayarak hayatı kolay, rahat ve konforlu hale getirmek için üretken yapay zekâ ve proaktif zekâ kullanıyor.

    MB.OS'in gücünün yanı sıra gelişmiş üç boyutlu oyun motoru grafiklerinden de yararlanan MBUX Surround Navigasyon, rota rehberliğini ve yardımı sorunsuz bir şekilde bir araya getiriyor. MB.OS'in alan entegrasyonuyla birlikte çalışan bu gelişmiş özellik, otomobilin çevresini gerçek zamanlı olarak gerçekleşen durumlarla eşleştirerek sürücüyü bilgilendiriyor. 

    Sürüş tarzıyla ritim içinde müzik

    Mercedes-Benz, CES 2024'te sektörde bir ilk olan iki ortaklık aracılığıyla bir dizi çığır açan eğlence özelliğini de tanıttı. Mercedes-AMG’nin, piyasaya sürmek için Amerikalı girişimci will.i.am ile iş birliği yaptığı MBUX SOUND DRIVE, sahip olduğu gelişmiş yazılımla müziğin sürüş özelliklerine gerçek zamanlı olarak tepki vermesini sağlarken hassas 'araç içi sinyaller' aracılığıyla da araç donanımını müzik yazılımına bağlıyor.

    Hızlanma ve frenlemeden enerji geri kazanımı ve direksiyon açısına kadar önceden belirlenmiş parametreler dışında diğer araç içi 'sinyallerle' de senkronize olabilen MBUX SOUND DRIVE, örneğin sert hava koşullarında stresi azaltmak ve konsantrasyonu artırmak için rahatlatıcı ritimler sağlamak amacıyla ön cam yağmur sensörlerine uygun çalışabiliyor. 

    Mercedes-Benz’in otomobilleri artık hareketli bir konser salonu 

    Mercedes, dijital teknolojilerini CES 2024'te tanıttı Tam Boyutta Gör
    Mercedes-Benz, Audible ve Amazon Music ile de güçlerini birleştirerek araç içi hikâye anlatımında Dolby Atmos'un gücünden yararlanıyor. Duyulan her sesi hayata geçirecek bu iş birliği ile araç içindekiler sesli kitaplar, podcast'ler ve müziği kapsayan dinamik, konser salonu gibi bir ses deneyiminin merkezinde yer alıyor.

    Yeni Mercedes-Benz E-Serisi ve CLE Coupé ve Cabriolet müşterileri için üçüncü nesil MBUX’ın uzaktan güncellenmesi yoluyla 2024 yılının 3. çeyreğinde başlaması planlanıyor. Audible ve Amazon Music hesapları olan müşteriler her iki uygulamaya ve Dolby Atmos'ta bulunan ilgili içeriklere de erişebiliyorlar.

    Elektrikli G-Serisi ile G-TURN

    Mercedes-Benz, CES 2024’te merakla beklenen ikonik G-Serisi’nin tamamen elektrikli, kamuflajlı prototipi ile gösterişli bir şova imza attı. Sektörde her zaman kendi hayran kitlesine sahip olan G-Serisi bu kez yepyeni elektrikli versiyonu ile 720 derecelik dönüş özelliğini G-TURN gösterisinde sergileyerek performans iddiasını yine gözler önüne serdi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 6 saat önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 6 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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