Elektrikli Zeekr 001 FR, tank dönüşü yeteneğini sergiledi

Görüntülerde elektrikli otomobilin kendi ekseni etrafında dönebildiğini görüyoruz. Daha önce bu teknoloji genellikle crossover araçlarda kullanılıyordu. Tank dönüşünü ilk sunan şirketlerden biri olan Rivian, motor ve şasi bileşenlerinin zarar görmemesi için bu özelliğin sert zeminlerde kullanılmaması gerektiğini özellikle belirtmişti.
BYD ve Mercedes de partiye katıldı
Zeekr 001'in Eylül ayı başında tanıtılan performans odaklı FR versiyonu tank dönüşü işleviyle geliyor. Bu modelin toplam 1.265 beygir güç üreten dört bağımsız elektrik motoruyla donatıldığını hatırlatalım. Zeekr 001 FR ayrıca gelişmiş bir gövde kitine ve karbon seramik fren sistemine sahip.
Amerikan Rivian şirketinin yanı sıra Çinli BYD markası da benzer bir özelliği Yangwang U8 süper SUV modeline entegre etti. Ayrıca Mercedes-Benz G-Serisi'nin EQG ismiyle ile pazara girecek elektrikli versiyonu da şirketin G-Turn adını verdiği tank dönüşü özelliğine sahip olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.