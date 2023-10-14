Tam Boyutta Gör Zeekr 001'in yüksek performanslı FR versiyonu sert zeminde bile "tank dönüşü" yapabilme yeteneğine sahip. Eelktrikli otomobilin bu özelliği yayınlanan bir videoda gözler önüne serildi. Ancak yerde oluşan izlere ve kulak tırmalayan sese bakılırsa dönüş sırasında lastikler belirgin bir şekilde zarar görüyor.

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Görüntülerde elektrikli otomobilin kendi ekseni etrafında dönebildiğini görüyoruz. Daha önce bu teknoloji genellikle crossover araçlarda kullanılıyordu. Tank dönüşünü ilk sunan şirketlerden biri olan Rivian, motor ve şasi bileşenlerinin zarar görmemesi için bu özelliğin sert zeminlerde kullanılmaması gerektiğini özellikle belirtmişti.

BYD ve Mercedes de partiye katıldı

Zeekr 001'in Eylül ayı başında tanıtılan performans odaklı FR versiyonu tank dönüşü işleviyle geliyor. Bu modelin toplam 1.265 beygir güç üreten dört bağımsız elektrik motoruyla donatıldığını hatırlatalım. Zeekr 001 FR ayrıca gelişmiş bir gövde kitine ve karbon seramik fren sistemine sahip.

Amerikan Rivian şirketinin yanı sıra Çinli BYD markası da benzer bir özelliği Yangwang U8 süper SUV modeline entegre etti. Ayrıca Mercedes-Benz G-Serisi'nin EQG ismiyle ile pazara girecek elektrikli versiyonu da şirketin G-Turn adını verdiği tank dönüşü özelliğine sahip olacak.

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Elektrikli Zeekr 001 FR, tank dönüşü yeteneğini sergiledi