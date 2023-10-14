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    Anlık Bildirim

    Elektrikli Zeekr 001 FR, tank dönüşü yeteneğini sergiledi

    Zeekr 001'in geçtiğimiz Eylül ayında görücüye çıkan performans odaklı FR versiyonu "tank dönüşü" özelliğyle donatılmıştı. Elektrikli otomobilin bu yeteneğini gözler önüne seren bir video yayınlandı.
    Elektrikli Zeekr 001 FR, tank dönüşü yeteneğini sergiledi Tam Boyutta Gör
    Zeekr 001'in yüksek performanslı FR versiyonu sert zeminde bile "tank dönüşü" yapabilme yeteneğine sahip. Eelktrikli otomobilin bu özelliği yayınlanan bir videoda gözler önüne serildi. Ancak yerde oluşan izlere ve kulak tırmalayan sese bakılırsa dönüş sırasında lastikler belirgin bir şekilde zarar görüyor.

    Görüntülerde elektrikli otomobilin kendi ekseni etrafında dönebildiğini görüyoruz. Daha önce bu teknoloji genellikle crossover araçlarda kullanılıyordu. Tank dönüşünü ilk sunan şirketlerden biri olan Rivian, motor ve şasi bileşenlerinin zarar görmemesi için bu özelliğin sert zeminlerde kullanılmaması gerektiğini özellikle belirtmişti.

    BYD ve Mercedes de partiye katıldı

    Zeekr 001'in Eylül ayı başında tanıtılan performans odaklı FR versiyonu tank dönüşü işleviyle geliyor. Bu modelin toplam 1.265 beygir güç üreten dört bağımsız elektrik motoruyla donatıldığını hatırlatalım. Zeekr 001 FR ayrıca gelişmiş bir gövde kitine ve karbon seramik fren sistemine sahip.

    Amerikan Rivian şirketinin yanı sıra Çinli BYD markası da benzer bir özelliği Yangwang U8 süper SUV modeline entegre etti. Ayrıca Mercedes-Benz G-Serisi'nin EQG ismiyle ile pazara girecek elektrikli versiyonu da şirketin G-Turn adını verdiği tank dönüşü özelliğine sahip olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 1 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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