Robot uzmanlarının tasarladığı yarasa robot yetenekleriyle göz dolduyor

Tam Boyutta Gör

Bugüne kadar uçan canlılardan esinlenerek başta drone’lar olmak üzere robot kategorisine koyabileceğimiz pek çok küçük boyutlu cihaz yapılmış olsa da tam anlamıyla kuşlar veya diğer hayvanlarınki kadar kompleks bir yapıya sahip ve görüntü olarak da onlara benzer bir tasarımla karşılaşmamıştık ta ki mühendisler bizi ‘’yarasa robotu’’yla tanıştırana kadar.

Ayrıca Bkz.

"Boston Dynamics'in yeni robotu kabusunuz olacak!"

Yarasalar hem uçarken vücudunun aldığı şekiller ile hem de iskelet yapıları ile bilim insanları tarafından hayvanlar arasında en karmaşık uçuş mekanizmasına sahip canlı olarak değerlendiriliyor. Kaliforniya Teknik Üniversitesi’ndeki robotik uzmanları da ‘’Bat Bot B2’’ adını verdikleri bu robotu tasarlarken yarasaların iskelet sistemine oldukça benzer bir mekanizma oluşturmanın manevra ve hareket kabiliyeti açısından oldukça önemli olduğunun altını çiziyorlar. Bunun için her yapay eklem ve kemiğin 3D yazıcılarda karbon elyaf malzemesinden üretildi.

Hafif ama Etkili Kanatlar

İskelet sisteminin dışında çalışmaları zorlayan bir diğer nokta ise yarasaların deforme olmaya müsait olmasına rağmen kendilerine inanılmaz bir avantaj sağlayan kanatlarına benzer bir tasarım yapmak oldu. Araştırmacılar yarasanın gerilmiş kanatlarına benzer şekilde silikondan yapılmış ve sadece 56 mikron genişliğinde, saç telinin yarısı kadar, olan yapay yarasa kanadı ürettiler.

Tüm bu üretim aşamalarından sonra geriye sadece Bat Bot’u uçurmak kaldı. Bat Bot B2’yi kaybetmemek için kapalı alanda uçuran araştırmacılar sonuçtan oldukça memnundu. Her ne kadar henüz gerçek yarasa çevikliğine ulaşamamış olsa da 93 gram ağırlığındaki bu robot saniyede 10 defa kanatlarını çırparak saatte 30km hızla uçmayı başardı.

Ayrıca Bkz.

"Samsung da Trump’ın vergi tehditlerine boyun eğdi"

Tabi şu an için sadece mühendislik harikası olarak görünen robot, gerekli hız ve pil iyileştirmeleri yapıldıktan sonra çok farklı görev alanlarında çalışabilir. Özellikle drone’ların ağır kaldığı ve çok iyi sonuçlar alamadığı şantiye, felaket bölgesi gibi yerlerde bu hızlı robotlar daha verimli sonuçlar elde edebilirler

Robotun kabiliyetlerini daha iyi görmek için aşağıdaki videodan test uçuşunu izleyebilirsiniz:

http://www.theverge.com/circuitbreaker/2017/2/2/14483116/bat-bot-robot-drone-biomimicry