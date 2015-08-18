Robotik masa lambası sıra dışı görünümüyle dikkat çekiyor

Masa lambası hem öğrencilerin hem de evde çalışma yapan bir çok kişinin kullandığı ve uzun yıllardır değişmeyen bir araç. Ancak Japon üretici ANODOS artık bu lambaların değişmesi gerektiğine inanıyor. Şirketin geliştirdiği yeni masa lambası ise aynı zamanda bir robot sayılabilir.

LED panele sahip lambayı sıra dışı yapan şey 6 kameraya, ekstra sensörlere ve hareket edebilen bir gövdeye sahip olması. Kameralar sayesinde çevreyi izleyebilen lamba uygun ışığı verebiliyorken sensörler ve hareketli gövde ise pozisyonunu ayarlamasına yardımcı oluyor.

Bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünen ancak bir o kadar da sevimli duran bu lambanın hangi bölgelerde satışa çıkacağı ve fiyatı henüz açıklanmadı. Üreticinin yayınladığı videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz. Siz böyle bir masa lambasına sahip olmak ister miydiniz?

http://anodos.co.jp/ral/