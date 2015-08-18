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Robotik masa lambası sıra dışı görünümüyle dikkat çekiyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Robotik masa lambası sıra dışı görünümüyle dikkat çekiyor

Masa lambası hem öğrencilerin hem de evde çalışma yapan bir çok kişinin kullandığı ve uzun yıllardır değişmeyen bir araç. Ancak Japon üretici ANODOS artık bu lambaların değişmesi gerektiğine inanıyor. Şirketin geliştirdiği yeni masa lambası ise aynı zamanda bir robot sayılabilir.
LED panele sahip lambayı sıra dışı yapan şey 6 kameraya, ekstra sensörlere ve hareket edebilen bir gövdeye sahip olması. Kameralar sayesinde çevreyi izleyebilen lamba uygun ışığı verebiliyorken sensörler ve hareketli gövde ise pozisyonunu ayarlamasına yardımcı oluyor.
Bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünen ancak bir o kadar da sevimli duran bu lambanın hangi bölgelerde satışa çıkacağı ve fiyatı henüz açıklanmadı. Üreticinin yayınladığı videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz. Siz böyle bir masa lambasına sahip olmak ister miydiniz?
 

http://anodos.co.jp/ral/ Yorum Yaz
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lionn38 4 yıl
Yakında tesla nın kendi kendine şarj eden robotu gibi bir şeyler evde dolaşırsa şaşırmam. Bu tür haberleri gördükçe bakıyorum da eskiden izlediğimiz bilim kurgu filmlerindeki birçok şey gerçek olmaya başladı.
donanimhaber.com/...
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atesses 4 yıl
Sadece masa lambası demek haksızlık
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halitozbasli 4 yıl
İsim güzel şeçilmiş ral 9000 :) ama masamda olmasını istermiydim ? sanmıyorum. Garip garip ses çıkaran olup olmadık hareketler yapan lamba ilk ilği çekici gelsede sonrasında çok dikkat dağıtır.
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LastShip 4 yıl
Kahvede yapiyor mu?
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kadirirdem 4 yıl
gece ben bunu hareket ederken görsem hırsız girdi zanneder kafasına elime geçen bir şey ile vururum birde uyku semesiyle görürsem girişirim kafa göz :D....
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