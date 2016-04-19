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Robotik yılandan ürkütücü yüzme videosu

Teknoloji doğadan ilham almaya devam ediyor. Bu kez robot geliştiricilerine ilham veren hayvan ise yılan.Yeni geliştirilen robotik yılanın su altında yapabildikleri ürkütücü bir video ile gösteriliyor
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
11,5b
1
12
Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Son dönemde robot konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Her ne kadar bu gelişmeleri yaygın kullanımda göremesek geliştirmeler tam gaz devam ediyor. Bu kez haberimize konu olan robot ise bir yılan prototipi. Robotik yılan aslında ilk kez denenen bir şey değil, ancak bu kez geliştirilen model gerçeğe çok yaklaşmış durumda.
Su altında hareket edebilen yılan ile ilgili iki video yayınlanmış durumda. Videolarda robotun su altındaki ürkütücü yüzüşü gözler önüne seriliyor. Geliştirmenin henüz prototip aşamasında olması sebebiyle şimdilik kablosuz hareket mümkün değil, ancak yine de robotik yılan tıpkı gerçek bir yılan gibi ürkütücü ve kıvrak hareketlerle yüzebiliyor.
Geliştirilen robot ile birlikte insanlar su altına daha fazla inmek zorunda kalmayacak. Özellikle kontrol amaçlı dalışlar yerine yılan sayesinde arama çalışmaları ve kontroller yapılabilecek. Robot yılanın ürkütücü yüzüşünü aşağıdaki videolardan izleyebilirsiniz.

http://www.engadget.com/2016/04/18/robotic-swimming-snake/ Yorum Yaz
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SirrealsQ 3 yıl en beğenilen
Sanırım benim haber / okuyucu ilişkisini tek anlayamayan insanım . Bir umutla haberde Yılanın hangi teknolojilerini içerdiğini ile alaklı her hangi bir sözcük veya suda durmasını sağlayan , dalmasını sağlayan ne olduğunu öğrenmek istedim .
Sonuç olarak bir tek demir yılan yüzüyor kelimesi eksik kalmış .

'' Geliştirilen robot ile birlikte insanlar su altına daha fazla inmek zorunda kalacak. ''
Neden su altına daha fazla inmek zorunda kalıyorum ya.
Sanırım benim haber / okuyucu ilişkisini tek anlayamayan insanım . Bir umutla haberde Yılanın hangi teknolojilerini içerdiğini ile alaklı her hangi bir sözcük...
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1 Yanıt Yanıtla +35
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V4LKyR 3 yıl
Oğuz Bey, neden ürkütücü olsun? Sebep nedir?
1 Yanıt Yanıtla +11
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Okisht 3 yıl SirrealsQ
Selamlar, yazım hatası olmuş malesef. Gece geç saatte girdim haberi bir iki kez kontrol ettim ama yine de geç saatte yazı yazınca hatalar çıkabiliyor böyle. Teşekkürler geri bildirim için


düzenleme: haber kaynağı teknolojiler hakkında bir şey söylemediği için ben de buraya yazamıyorum. Genellikle kaynakta önemli bir bilgi varsa hepsini habere eklemeye çalışıyorum.
Selamlar, yazım hatası olmuş malesef. Gece geç saatte girdim haberi bir iki kez kontrol ettim ama yine de geç saatte yazı yazınca hatalar çıkabiliyor böyle. Te...
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1 Avatar
erturkcan2 3 yıl
Mükemmel bir çalışma olmuş. Keşke ülke olarak bizde böyle şeyler geliştirsek.
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Master_Evil 3 yıl
arkaya bide korkunç bi müzik koysalar fena video olur
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crashris 3 yıl
Valla hiçte büyük bir olay değil dengede durabilen robotlar daha iyi. Arkasında hava iterek ilerliyor. Su yılanları gibi kendi hareketi sayesinde ilerleyebilirse işte o saygı duyulası olur
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DH Misafiri 3 yıl
Yüzerken ürkütücü görünüyor açıkçası.Ben de ürktüm
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DH Misafiri 3 yıl
Yüzerken ürkütücü görünüyor açıkçası.Ben de ürktüm
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Bilgisayar Bağımlısı 3 yıl
Teknoloji ve bilim ne yöne gidiyor arkadaş.

Makineler bir çok mesleği dünyadan silecek gibi. Düşünsenize şarj sorunu olmayan ölümsüz,hiçbir zarar görmeyen robot polisleri,güvenlik görevlilerini.
1 Yanıt Yanıtla +1
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V4LKyR 3 yıl
Oğuz Bey, neden ürkütücü olsun? Sebep nedir?
Yanıtla +11
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aycibin 3 yıl
güzelmiş.diplere inmek için onca çalışma yapılıyor ancak hala tam sonuca varılamadı.su altında uzaktan kumanda da işe yaramıyor çünkü su RF dalgaları çok kırıyor.kendi kendine keşif yapabilmesi lazım.ancak bu kadar elektronik işlemi su altında gerçekleştirebilmek gerçekten çok zor iş.fizik kanunlarına karşı gelemesiniz.bir noktada adapte olmak zorundasınız.o yüzden de doğadan ilham alınarak tasarım yapılıyor.

aklıma bir anda terminator'deki hydrobot geldi :)
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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CrowMeister 3 yıl
Çünkü su altının %60'ından fazlasını keşfedemedik bile. Bence mükemmel bir çalışma. Marsın yüzeyini okyanuslarımızdan daha fazla tanıyoruz. İçerdiği teknolojileri ise henüz çalışma aşamalarında oldukları için söylemiyorlar diye tahmin ediyorum.
Yanıtla +2
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SirrealsQ 3 yıl en beğenilen
Sanırım benim haber / okuyucu ilişkisini tek anlayamayan insanım . Bir umutla haberde Yılanın hangi teknolojilerini içerdiğini ile alaklı her hangi bir sözcük veya suda durmasını sağlayan , dalmasını sağlayan ne olduğunu öğrenmek istedim .
Sonuç olarak bir tek demir yılan yüzüyor kelimesi eksik kalmış .

'' Geliştirilen robot ile birlikte insanlar su altına daha fazla inmek zorunda kalacak. ''
Neden su altına daha fazla inmek zorunda kalıyorum ya.
1 Yanıt Yanıtla +35
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Okisht 3 yıl SirrealsQ
Selamlar, yazım hatası olmuş malesef. Gece geç saatte girdim haberi bir iki kez kontrol ettim ama yine de geç saatte yazı yazınca hatalar çıkabiliyor böyle. Teşekkürler geri bildirim için


düzenleme: haber kaynağı teknolojiler hakkında bir şey söylemediği için ben de buraya yazamıyorum. Genellikle kaynakta önemli bir bilgi varsa hepsini habere eklemeye çalışıyorum.
Yanıtla +6
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