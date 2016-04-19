Robotik yılandan ürkütücü yüzme videosu

Son dönemde robot konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Her ne kadar bu gelişmeleri yaygın kullanımda göremesek geliştirmeler tam gaz devam ediyor. Bu kez haberimize konu olan robot ise bir yılan prototipi. Robotik yılan aslında ilk kez denenen bir şey değil, ancak bu kez geliştirilen model gerçeğe çok yaklaşmış durumda.

Su altında hareket edebilen yılan ile ilgili iki video yayınlanmış durumda. Videolarda robotun su altındaki ürkütücü yüzüşü gözler önüne seriliyor. Geliştirmenin henüz prototip aşamasında olması sebebiyle şimdilik kablosuz hareket mümkün değil, ancak yine de robotik yılan tıpkı gerçek bir yılan gibi ürkütücü ve kıvrak hareketlerle yüzebiliyor.

Geliştirilen robot ile birlikte insanlar su altına daha fazla inmek zorunda kalmayacak. Özellikle kontrol amaçlı dalışlar yerine yılan sayesinde arama çalışmaları ve kontroller yapılabilecek. Robot yılanın ürkütücü yüzüşünü aşağıdaki videolardan izleyebilirsiniz.

http://www.engadget.com/2016/04/18/robotic-swimming-snake/