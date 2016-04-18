Sony ve büyük otomotiv şirketleri Japonya depremi sebebiyle üretime ara verdi

Perşembe gecesi 6.2 şiddetinde depremle ayağa kalkan Japonya sonrasında 7.3 ve 5.4 büyüklüğündeki iki farklı depremle daha sarsıldı. Şimdiye kadar 43 insanın canını aldığı bilinen doğal afet bir çok sektörde olduğu gibi teknolojiyi de durdurdu.

Dünya devi teknoloji şirketlerinden Sony, Kumamoto ve Nagasaki şehirlerinde yer alan üretim tesislerindeki üretimi önlem amaçlı durdurdu. Bölgede artçı sarsıntı, yeni bir deprem veya tsunami gibi tehlikeler bu kararın alınmasında etkili olmuş durumda. Üretici bahsi geçen fabrikalarda akıllı telefonlar için kamera sensörü üretiyordu.

Geçici önlemin ne kadar devam edeceği bilinmiyor. Üzücü bir başka olayın yaşanmaması ve ülkede hayatın eskiye dönmesi en büyük temennimiz. Sensör üretimindeki duraksamanın akıllı telefon dünyasını da olumsuz etkileyebileceği konuşuluyor. Apple ve Samsung gibi bir çok dünya devine sensör sağlayan üreticinin stok durumu ve yeniden üretime ne zaman başlayacağı hakkında açıklama yapılmaması da sektörü bir miktar germiş durumda.

Sony'nin yanı sıra ülkedeki önemli otomotiv üreticileri Honda, Mitsubishi, Nissan ve Toyota da üretime geçici olarak ara verdi. Hatta otomotiv çipleri üreten Renesas şirketi de önlem ağına katılarak üretimi durdurdu. Bu sektördeki üretimin ne kadar duraksadığı da bilinmiyor. Etkinin kısa sürmesi ve üretimin tekrar eskiye dönmesi temenni ediliyor.

http://www.engadget.com/2016/04/16/sony-halts-production-after-japan-earthquakes/