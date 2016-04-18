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Sony ve büyük otomotiv şirketleri Japonya depremi sebebiyle üretime ara verdi

Kısa süreyle üç büyük deprem yaşanan Japonya da yaralar sarılmaya çalışıyor. Sony, Honda, Mitsubishi, Nissan ve Toyota gibi dünya devleri üretime ara vermek zorunda kaldı.
3 yıl
3,8b
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38
Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Perşembe gecesi 6.2 şiddetinde depremle ayağa kalkan Japonya sonrasında 7.3 ve 5.4 büyüklüğündeki iki farklı depremle daha sarsıldı. Şimdiye kadar 43 insanın canını aldığı bilinen doğal afet bir çok sektörde olduğu gibi teknolojiyi de durdurdu. 
Dünya devi teknoloji şirketlerinden Sony, Kumamoto ve Nagasaki şehirlerinde yer alan üretim tesislerindeki üretimi önlem amaçlı durdurdu. Bölgede artçı sarsıntı, yeni bir deprem veya tsunami gibi tehlikeler bu kararın alınmasında etkili olmuş durumda. Üretici bahsi geçen fabrikalarda akıllı telefonlar için kamera sensörü üretiyordu. 
Geçici önlemin ne kadar devam edeceği bilinmiyor. Üzücü bir başka olayın yaşanmaması ve ülkede hayatın eskiye dönmesi en büyük temennimiz. Sensör üretimindeki duraksamanın akıllı telefon dünyasını da olumsuz etkileyebileceği konuşuluyor. Apple ve Samsung gibi bir çok dünya devine sensör sağlayan üreticinin stok durumu ve yeniden üretime ne zaman başlayacağı hakkında açıklama yapılmaması da sektörü bir miktar germiş durumda.
Sony'nin yanı sıra ülkedeki önemli otomotiv üreticileri Honda, Mitsubishi, Nissan ve Toyota da üretime geçici olarak ara verdi. Hatta otomotiv çipleri üreten Renesas şirketi de önlem ağına katılarak üretimi durdurdu. Bu sektördeki üretimin ne kadar duraksadığı da bilinmiyor. Etkinin kısa sürmesi ve üretimin tekrar eskiye dönmesi temenni ediliyor.

http://www.engadget.com/2016/04/16/sony-halts-production-after-japan-earthquakes/ Yorum Yaz
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oglım_aşortman_gey 3 yıl en beğenilen
adamlarda peşpeşe 6.2, 7.3 ve 5.4 şiddetinde deprem oluyor ve 43 kişi ölüyor ve firmalar duruyor.

bizde olsa 430.000 kişi ölür, siyasiler depremin fıtratı bu diyerek geçiştirir, şirketler yok bişey çalışmaya devam et der, depremin olmadığı şehirlerdekiler de akşamında sörvayvır izler depremin olduğu yerlerdeki insanların halini değil evlendirme programlarından birinde 'namlu kalkmıyo ama kurşun var' diyen bi amca vardı noldu o? talibi var mı acaba? diye düşünür.
adamlarda peşpeşe 6.2, 7.3 ve 5.4 şiddetinde deprem oluyor ve 43 kişi ölüyor ve firmalar duruyor.bizde olsa 430.000 kişi ölür, siyasiler depremin fı...
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hsngencer 3 yıl
Bizim istanbul da olsa 450 bin temiz.
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bahaman 3 yıl
Onlarda da gelecek mi acaba geçici vergiler? Bizde geldi 'geçici' olarak. Bir türlü geçmedi!
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kadirirdem 3 yıl
bizi ülkede mis 30 bin ölür bu durumlarda...
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ayzam 3 yıl
Adamlardaki ahlak anlayışı hiçbir şekilde taviz vermiyor ucunda milyon dolar olsa dahi
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huseyincarnege 3 yıl
allah japonyaya yardım eylesin
bir başka acı tarafı ise bu depremler istanbulda olsa istabul pert olurdu durumumuz vahim
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55smsn 3 yıl
Adamlar tsunami yaşadı böyle büyük depremler yaşadı ama yine de dimdik ayaktalar
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Serrasimo 3 yıl
Keşke müslüman olsalar.
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Nevfel 3 yıl
Japonya bildiğimiz 9 şiddetinde depremlerde anca biraz yamulurdu şimdi nasıl oldu da 6-7 lik depremle bu kadar hasar gördüler. Demek ki japonlarda bozdu diyesim geliyor.
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ne diyorum 3 yıl
Türkiyede olsa temiz 100 bin kişi ölür..
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shifisitert 3 yıl
Deprem makinesi var diyorlar abdnin elinde japonyayi çökertmek için yapılmış bi saldiri olabilir belkide bu depremler zira 8 siddetli bi deprem bile üretimi etkilemez japonyada
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yoksulseytan22 3 yıl shifisitert
shifisitert
Deprem makinesi var diyorlar abdnin elinde japonyayi çökertmek için yapılmış bi saldiri olabilir belkide bu depremler zira 8 siddetli bi deprem bile üretimi etkilemez japonyada


Garanti süresi kaç yılmış bu makinenin. Birde Türkiye pazarına uygun fiyata gelir mi? Türkçe kılavuzu var mı?

Bilgilendirirsen sevinirim.
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jubeii 3 yıl
bizde olsaydı giren girdi vergisi diye bir vergiyi getirir sonrada açıklamada
vergi insanın fıtratında var derlerdi.
acaba bu kadar vergiden sonra şehit sevabı alırmıyım ne dersiniz?
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shifisitert 3 yıl jubeii
jubeii
bizde olsaydı giren girdi vergisi diye bir vergiyi getirir sonrada açıklamada
vergi insanın fıtratında var derlerdi.
acaba bu kadar vergiden sonra şehit sevabı alırmıyım ne dersiniz?

Sehit sevabı değildeenayi mmadalyası aldık galiba hepimiz
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Karbon 12 3 yıl
7.2 Richter'de üçüncü katta ayakta durulmuyor. Onu biliyorum. Binalar dayansa bile çok kazalar olur. Çok ciddi sarsıntı, zeminde çatlaklar oluşabiliyor.

Bizden sonra 99 veya 2000'de Kaliforniya'da seyrek nüfuslu bir yerde de ~7 gibi bir deprem olştu. Orada yüksek yapı hiç olamasına rağmen yine iki insan ölmüştü.
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Earth_Dreams 3 yıl
Vw bunu begendi
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