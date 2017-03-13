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Rocket League 29 milyon oyuncu sayısına ulaştı!

Steam’in en popüler oyunlarından birisi olan Rocket League, 29 milyon oyuncu sayısına ulaşmayı başardı. Oyuncu sayısının son 2 ayda çok hızlı bir şekilde yükseldiği biliniyor.
2 yıl
2,5b
1
7
Oyunlar
Emre Karakullukçu
Yazar
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Rocket League 29 milyon oyuncu sayısına ulaştı!
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Steam’in en popüler oyunlarından birisi olan ve benzersiz içeriğiyle birçok farklı dalda ödül almayı başaran Rocket League, 29 milyon oyuncu sayısına ulaştı. Rocket League’in geliştiricisi olan Psyonix’in başında bulunan Jeremy Dunham tarafından paylaşılan bu bilgi, oyunun kaç kişi tarafından satın alındığını da ortaya koydu.

Dunham, 29 milyon oyuncuya sahip olmalarına rağmen toplamda 10.5 milyon kopya sattıklarını dile getirdi. Aradaki yaklaşık 19 milyonluk fark, Steam ve PlayStation Plus gibi platformlar üzerinden dağıtılan ücretsiz oyun kodlarından ve bazı hesapların birden fazla kullanıcı tarafından kullanılmasından kaynaklanıyor.

Ocak ayında 25 milyon oyuncuya sahip olduklarını ve yalnızca 2 ayda bu sayıyı 4 milyon artırdıklarını söyleyen Dunham, Rocket League’in yeni oyunlarını yapma gibi bir hedefe sahip olmadıklarını, bunun yerine oyunu geliştirmeye devam edeceklerini açık bir şekilde dile getirdi. Dunham, neden Rocket League’in yeni bir oyununu yapmayacaklarını şu sözlerle açıkladı:

Büyümüş ve hala büyümekte olan bu topluluğa neden ‘Şu an oynadığınız şey 12 ay içerisinde bir hiç olacak ancak yaptığınız şeyi bırakmanızı, bize tekrar paranızı vermenizi ve diğer oyunumuza geçiş yapmanızı istiyoruz’ diyelim ki? Bu doğru değil. Bence oyunların bu dönemi artık sona erdi.

Her sene neredeyse tamamen aynı içerikli oyunların "yeni" sıfatıyla satışa sunulmasından oldukça rahatsız olan bir oyuncu olarak Dunham'ın bu söylemini destekliyorum. Sizler de bu konudaki yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz.
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BekirTemel 2 yıl
Severek zaman geçirdiğim bir oyun, tam tadımlık. Başarıdan başarıya koşuyorlar zaten
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mustafaaydemir 2 yıl
MOBİL VERSİYONU DA GÜZEL BENCE ARAÇ VE MODİFİKASYON SEÇENEKLERİ ARTIILMASI ŞARTIYLA FAKAT YAPIMCILARI AYNI KİŞİ Mİ BİLMİYORUM
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choyrn 2 yıl mustafaaydemir
Mobil versiyon var mı?
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CWaRRioR 2 yıl
İlk başta ön yargıyla yaklaştığım, oynayınca kendimi kaptırdığım bir oyun. Gayet başarılı.
Yanlış hatırlamıyorsam eskiden araçlar paket olarak satılırken şimdi tek tek daha pahalıya satılıyor. O da ayrı bir konu
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***Leopard*** 2 yıl
Gayet normal,zevkli oyun ve adamlar her platformda varlar.

Windows,Linux,Mac,Playstation,Xbox.Nintendo Switch'e de gelirse şaşırmam.
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