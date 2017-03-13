Rocket League 29 milyon oyuncu sayısına ulaştı!

Dunham, 29 milyon oyuncuya sahip olmalarına rağmen toplamda 10.5 milyon kopya sattıklarını dile getirdi. Aradaki yaklaşık 19 milyonluk fark, Steam ve PlayStation Plus gibi platformlar üzerinden dağıtılan ücretsiz oyun kodlarından ve bazı hesapların birden fazla kullanıcı tarafından kullanılmasından kaynaklanıyor.
Ocak ayında 25 milyon oyuncuya sahip olduklarını ve yalnızca 2 ayda bu sayıyı 4 milyon artırdıklarını söyleyen Dunham, Rocket League’in yeni oyunlarını yapma gibi bir hedefe sahip olmadıklarını, bunun yerine oyunu geliştirmeye devam edeceklerini açık bir şekilde dile getirdi. Dunham, neden Rocket League’in yeni bir oyununu yapmayacaklarını şu sözlerle açıkladı:
“Büyümüş ve hala büyümekte olan bu topluluğa neden ‘Şu an oynadığınız şey 12 ay içerisinde bir hiç olacak ancak yaptığınız şeyi bırakmanızı, bize tekrar paranızı vermenizi ve diğer oyunumuza geçiş yapmanızı istiyoruz’ diyelim ki? Bu doğru değil. Bence oyunların bu dönemi artık sona erdi.”Her sene neredeyse tamamen aynı içerikli oyunların "yeni" sıfatıyla satışa sunulmasından oldukça rahatsız olan bir oyuncu olarak Dunham'ın bu söylemini destekliyorum. Sizler de bu konudaki yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz.
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Yanlış hatırlamıyorsam eskiden araçlar paket olarak satılırken şimdi tek tek daha pahalıya satılıyor. O da ayrı bir konu
Windows,Linux,Mac,Playstation,Xbox.Nintendo Switch'e de gelirse şaşırmam.