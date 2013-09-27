Rollabear, önümüzdeki ay uygulama marketlerindeki yerini alacak

Monter Pinball ve Multiball Pinball gibi pinball oyunlarının yaratıcısı Matmi, Rollabear adlı yeni projesini önümüzdeki ay mobil oyuncular la buluşturacak.





Rollabear'de koşu ve bowling oyunlarını kendine has yorumu ile bir araya getiren Matmi, eğlencenin odak noktasında olduğu bir oyun deneyimi sunmayı planlıyor. Rollabear görsel anlamda mükemmeli vaat etmese de, geniş içeriğiyle oyuncuları tatmin edecek gibi görünüyor.





Üç farklı dünyada 6 bölüm altında 60 farklı seviyenin sunulacağı oyunda 3 farklı oyun modu ve 20'den fazla oynanabilir karakterde yer alacak. Android, iOS ve Windows Phone platformları için yayınlanacak olan Rollabear'ın 8 Ekim tarihinde uygulama marketlerindeki yerini alacağı belirtiliyor.