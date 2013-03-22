Rovio, Angry Birds Star Wars için "Cloud City" güncellemesini müjdeledi

Angry Birds Star Wars ile birlikte Angry Birds ve Star Wars evrenlerini bir araya getiren Rovio, yapıma yeni bir bölüm eklemek için hazırlanıyor.

Kızgın kuşlarımızın Star War macerasını kaldığı yerden devam ettirecek olan güncellemenin neler sunacağını yakın bir zamanda göreceğiz. Halihazırda iOS, Android, PC ve Mac gibi platformlar için indirilebilir içerik olarak sunulan Angry Birds Star Wars'a Rovio'nun web sayfası üzerinden buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.rovio.com/en/our-work/games/view/50/angry-birds-star-wars

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Yakın bir zamanda gelecek bir güncellemeyle eklenecek olan bu bölüm Star Wars evreninden tanıdığımız Cloud City'i oyuncuların beğenisine sunacak. Cloud City güncellemesini müjdelemek için yayınlanan kısa video da kızgın kuşlardan birinin korbonit blokta donmuş bir şekilde resmedildiği görülüyor.