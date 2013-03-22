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Rovio, Angry Birds Star Wars için "Cloud City" güncellemesini müjdeledi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Rovio, Angry Birds Star Wars için
Angry Birds Star Wars ile birlikte Angry Birds ve Star Wars evrenlerini bir araya getiren Rovio, yapıma yeni bir bölüm eklemek için hazırlanıyor.

Yakın bir zamanda gelecek bir güncellemeyle eklenecek olan bu bölüm Star Wars evreninden tanıdığımız Cloud City'i oyuncuların beğenisine sunacak. Cloud City güncellemesini müjdelemek için yayınlanan kısa video da kızgın kuşlardan birinin korbonit blokta donmuş bir şekilde resmedildiği görülüyor.
Kızgın kuşlarımızın Star War macerasını kaldığı yerden devam ettirecek olan güncellemenin neler sunacağını yakın bir zamanda göreceğiz. Halihazırda iOS, Android, PC ve Mac gibi platformlar için indirilebilir içerik olarak sunulan Angry Birds Star Wars'a Rovio'nun web sayfası üzerinden buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.rovio.com/en/our-work/games/view/50/angry-birds-star-wars Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cengizhan1903 6 yıl
Guzel guzel..
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Bytekno 6 yıl
angry bird her zaman yeni şeyler katmasını biliyor
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