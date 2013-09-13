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Rovio, Angry Birds Star Wars II için yeni bir video daha yayınladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Rovio, Angry Birds Star Wars II için yeni bir video daha yayınladı
Rovio, 19 Eylül'de mobil oyuncular ile buluşturacağı Angry Birds Star Wars II için yeni bir tanıtım videosu daha yayınladı.

Geçtiğimiz ay yayınladığı bir video ile karanlık tarafın seçilebileceğinin işaretlerini veren Rovio, bu tarafta nasıl bir deneyimin bizleri beklediğini bu yeni videoyla ortaya koydu.

Aslına bakılacak olursa, karanlık taraftaki oynanış aydınlık taraftakinden pek de farklı görünmüyor. Sadece domuzlar ve kuşların oyundaki rolleri değişmiş. Yani karanlık tarafı seçersek kızgın kuşları domuzcukların üzerine fırlatmak yerine, domuzcukları kızgın kuşların üzerine fırlatıyoruz. Bu arada her iki tarafında kendine has yeteneklere sahip olacağını belirtmekte fayda var.

İlk oyunun öncesini konu alan yapım, 30 yeni karakterin yanı sıra oyuna aktarılabilen figürleriyle de karşımıza çıkacak. HD versiyonları 2.99$'dan SD versiyonları ise, 0.99$'dan satışa sunulacak olan Angry Star Wars II'nin nasıl bir deneyim yaşatacağını ise, 19 Eylül'de hep birlikte göreceğiz.  

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W.Amadeus 6 yıl
Video bayağı güzel gözüküyor. Şiddet daha da artırılmış sanki.
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e-Militarist 6 yıl
www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/angry-birds/5026b325-f461-4a4a-9ff9-4a5de698d58a
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Jens Lehmann 6 yıl
Zevkli olacağa benziyor
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multiTYRT 6 yıl
İlk SW oyunu süperdi bunu da oynarız
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EXios 6 yıl
Kötü karakterler daha güzel olmuş.


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e-Militarist 6 yıl
www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/angry-birds/5026b325-f461-4a4a-9ff9-4a5de698d58a

2 Lira
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