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Rovio, Bad Piggies'e ait oynanış videosunu yayınladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Angry Birds serisi ile ün kazanan Rovio'nun yaklaşmakta olan yeni oyunu ''Bad Piggies'' için yeni bir video yayınlandı.

Bad Piggies'in oynanışının yer edindiği videoda Angry Birds evreninin sadece kızgın kuşlardan ibaret olmadığı gerçeğiyle karşılaşıyoruz. Öyle ki, yeni oyunun videoda sadece Angry Birds serinin kötü karakterleri olan domuzların yer aldığı görünüyor. Oynanış videosunda görüldüğü üzere, Bad Piggies'te çeşitli materyalleri kullanarak araçlar oluşturup, bu araçları belli bir parkura yerleştirilmiş yıldızları toplamak için kullanacağız. Yeni oyunu ile eğlenceli bir oyun deneyimi sunmasını beklediğimiz Rovio'nun Angry Birds'teki başarılı fizik unsurlarını ve Amazing Alex'teki materyal kullanımını Bad Piggies'e oldukça yoğun bir şekilde yansıttığını söylemek pekte yanlış olmayacaktır. 

Angry Birds serisinin kötü karakterlerini kullanarak karşımıza oldukça farklı bir yapım çıkartan Rovio'nun Bad Piggies'i 27 Eylül tarihinde Mac, PC, iOS ve Android platformları için yayınlayacağını belirtmekte fayda var.

http://techcrunch.com/2012/09/17/angry-birds-bad-piggies-gameplay/ Yorum Yaz
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