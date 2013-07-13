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Rovio yeni bir Angry Birds Star Wars oyununun hazırlığı içerisinde

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Rovio yeni bir Angry Birds Star Wars oyununun hazırlığı içerisinde
Geçtiğimiz yıl yayınladığı Angry Birds Star Wars ile birlikte Angry Birds ve Star Wars evrenlerini başarılı bir şekilde bir araya getiren Rovio, yeni bir Angry Birds Star Wars oyunu hazırlığı içerisinde.
Rovio'nun resmi blog sayfası üzerinden yayınladığı bilgiye göre, yeni Angry Birds Star Wars oyunu 15 Temmuz tarihinde detaylandırılacak. Şimdiye kadarki en çok karakter seçeneğine sahip olacağı belirtilen yeni oyunun çeşitli süprizleri de beraberinde getireceği belirtiliyor. Duyuruyla ilgili olarak yayınlanan görsele baktığımızda Star Wars evreninden Anakin'in Angry Birds evrenine uyarlanmış halini görüyoruz. Bu da yeni oyunun bir öncekinin devamı niteliğinde olacağını ortaya koyuyor.

Rovio'nun yeni Angry Birds Star Wars ile birlikte neler sunmayı planladığını ise, 15 Temmuz tarihinde hep birlikte göreceğiz.

http://www.rovio.com/en/news/blog/335/big-news-coming-on-monday/ Yorum Yaz
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IhtiyarDelikanli 6 yıl en beğenilen
kabak tadı verdi
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StormLight 6 yıl
İlgimi çekmiyoru
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daedlus 6 yıl
Space den sonra Angry Birds oyunları gerçekten sıkıcı olmaya başladı,gerçi space a baya bir yatarım yapmışlardı.
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freedomfighter 6 yıl
cok geyik artik yapmasinlar yenisini.
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gokceonur 6 yıl
İlk ciktigindan beri ben oyunun siktigini savundum insanlar bana uzayli gozuyle bakti bi oyun ancak bu kadar itici olurdu herhalde insanlar nesini sevdiler ki ?
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Vic Rattlehead 6 yıl
Rovio sadece angry birdsle yürütüyor gemiyi, başka atılımlar da olmalı.
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Bay Zebani 6 yıl
Rovio için yeni atılımlar şart.
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Kurshoo 6 yıl
star wars olsun taştan olsun aga. haberin fotoğraf bomba bu arada :)
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NaneLimoni 6 yıl
beni hala sıkmadı angry birds
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SystemApps 6 yıl
aslında şu araba araç yaptığımız versiyonu gibi yenilikci bişey olursa güzel iş yapar.bu fizik oyunları gerçekten eğlenceli ama sapan kuş gerçektende sıktı artık...
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Sacramental 6 yıl
Neredeyse tüm serisi mevcut.

Dönüp yüzüne bile bakmıyorum,sıktı artık.
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dokuzcanlicanavar 6 yıl
artık sadece çocuklar için konseptindeler bana kalırsa da
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Tall Man 6 yıl
Ravio nun yeni türlere yelken açması gerek . Sapanla kuş atma konsepti gerçekten de kabak tadı verdi...
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fatih_h 6 yıl Tall Man
-berkay-

Ravio nun yeni türlere yelken açması gerek . Sapanla kuş atma konsepti gerçekten de kabak tadı verdi...

Kuşla sapan atma oyunu çıkacakmış yakında

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