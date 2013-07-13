Rovio yeni bir Angry Birds Star Wars oyununun hazırlığı içerisinde

Geçtiğimiz yıl yayınladığı Angry Birds Star Wars ile birlikte Angry Birds ve Star Wars evrenlerini başarılı bir şekilde bir araya getiren Rovio, yeni bir Angry Birds Star Wars oyunu hazırlığı içerisinde.

Rovio'nun resmi blog sayfası üzerinden yayınladığı bilgiye göre, yeni Angry Birds Star Wars oyunu 15 Temmuz tarihinde detaylandırılacak. Şimdiye kadarki en çok karakter seçeneğine sahip olacağı belirtilen yeni oyunun çeşitli süprizleri de beraberinde getireceği belirtiliyor. Duyuruyla ilgili olarak yayınlanan görsele baktığımızda Star Wars evreninden Anakin'in Angry Birds evrenine uyarlanmış halini görüyoruz. Bu da yeni oyunun bir öncekinin devamı niteliğinde olacağını ortaya koyuyor.





Rovio'nun yeni Angry Birds Star Wars ile birlikte neler sunmayı planladığını ise, 15 Temmuz tarihinde hep birlikte göreceğiz.

http://www.rovio.com/en/news/blog/335/big-news-coming-on-monday/