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Rovio’nun çevrim içi oyun hizmeti Qualcomm sunucularından destek alıyor

Hatch adındaki çevrim içi mobil oyun platformu için sunucu çözümü arayan Rovio ve ARM tabanlı Centriq sunucuları için hareket alanı arayan Qualcomm güçlerini birleştirdi.
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Angry Birds serisi ile tanıdığımız Rovio’nun iki yıl önce temellerini attığı ve geçen yıl da ayrı bir iştirak haline getirerek hizmete sunduğu çevrim içi oyun platformu Hatch, Qualcomm ile önemli bir ortaklık yapıyor.

ARM sunucu avantajı

Mobil oyun dünyasının Netflix’i olarak tanınan ve belirli bir aylık ücret karşılığında çevrim içi olarak sınırsız mobil oyun oynama imkanı tanıyan Hatch, haliyle bulut sunucularda yer almak zorunda. Girişim ilk etapta büyük bulut platformları ile iş birliği yapmıştı ancak şimdi kendi sunucularını kurmaya başladı.

Geçen yıl MWC 2017 fuarında Qualcomm ile görüşmeler yapan Hatch, ARM tabanlı sunucu sistemlerini hizmetinde kullanmaya karar vermişti. O dönem henüz satışa sunulmayan Qualcomm Centriq 2400 serisi üzerinde karar kılan firma piyasaya çıkar çıkmaz da ilk müşterilerden olmuştu.

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Dünyanın ilk 10nm sürecinde tasarlanan ARM sunucu platformu olma ünvanına sahip Qualcomm Centriq 2400, ağır yükler peşinde olmayan ve hem maliyet hem de enerji verimliliğini düşünen firmalara hitap ediyor.

64-bitlik özelleştirilmiş ARM çekirdekleri kullanan Centriq 2400, toplamda 48 çekirdeğe kadar ölçeklendirilebiliyor. Isıl tasarım gücü ise 120W seviyesini geçmiyor. 48 çekirdekli sunucunun fiyatı 1995$ olarak belirlenmişti.

Qualcomm Centriq 2400 işlemcileriyle Hatch 60 kare/saniye hızında oyun oturumları sunabilecek. Sunucu üzerinde özel bir ARM yazılımı kullanan Hatch, oyunu bizzat sunucu üzerinde oynatıyor. İstemci mobil cihazlara grafik render işlemlerini gönderiyor ve böylece orijinal videoyu gönderdiğinden çok daha az bant genişliği kullanıyor. İstemci ise yine kontrolcü komutlarını sunucuya göndererek oyunu oynatıyor. Sistemin özellikle tek oturumda birden fazla oyuncu ve kontrolcüye imkan tanıdığı ifade ediliyor. Ayrıca soket başına daha fazla oturum açıldığı ifade ediliyor. 

Bunun sonucunda enerji verimliliği ve sonucunda maliyet açısından da önemli bir tasarruf yapılıyor. Bunun etkileri de abonelik ücretlerine yansıyacak. Hatch şu anda 14 Avrupa ülkesinde faaliyette ve yıl içerisinde pazarını genişletmeyi planlıyor.



 

https://www.androidheadlines.com/2018/02/qualcomm-rovios-hatch-partner-on-mobile-game-streaming.html? Yorum Yaz
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dere.beyi 1 yıl
oynamak için internet bağlantısı olan her oyunu siliyorum offline candır :)
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