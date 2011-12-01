Rovio'ya Zynga tarafından 2.25 milyar dolarlık teklif yapıldığı iddia ediliyor

Fenomen yapımı Angry Birds oyunu yarım milyar indirme sayısına ulaşan ve en başarılı girişimler listesine adını yazdırmayı başaran Finli Rovio firması pek çok büyük devin de iştahını kabartıyor.





New York Times gazetesinin haberine göre yine aynı Rovio gibi bir girişimken Facebook sosyal oyunlarıyla dev firmalar arasına katılan Zynga, geçtiğimiz yaz Rovio'yu satın almak için 2.25 milyar dolarlık bir teklifte bulundu.





Gazetenin üç farklı kaynağa dayanarak verdiği bilgide Rovio'nun teklifi reddettiği belirtiliyor. Ayrıca PopCap Games'i satın almak için girişimde bulunan Zynga 950 milyon dolarlık teklifle reddedilmiş, EA ise 1.3 milyar dolarla firmayı satın almıştı. Rovio veya Zynga henüz resmi bir cevap vermedi.





Tahminler sadece sanal eşya satışı ile büyüyen Zynga'nın oyun ve hediyelik eşya satışı yapan Rovio ile uyuşmayacağının düşünülmesi nedeniyle satışın gerçekleşmediği yönünde.





Haber sadece iddia düzeyinde kalsa da Rovio'nun artık 2 milyar dolardan fazla bir değere sahip olduğu bir gerçek. Skype gibi köklü bir firmanın 8 milyar dolar civarında satıldığı düşünüldüğünde 2003 yılında üç öğrenci tarafından kurulan ve sadece son iki yılda büyük popülarite kazanan Rovio'nun ilerleyen yıllarda daha fazla bir değere erişebileceği tahmin ediliyor. Bu da mobil oyunlara yapılan yatırımların fazlasıyla getirisinin olduğunu gözler önüne seriyor.