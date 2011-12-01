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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Rovio'ya Zynga tarafından 2.25 milyar dolarlık teklif yapıldığı iddia ediliyor

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Fenomen yapımı Angry Birds oyunu yarım milyar indirme sayısına ulaşan ve en başarılı girişimler listesine adını yazdırmayı başaran Finli Rovio firması pek çok büyük devin de iştahını kabartıyor. 

New York Times gazetesinin haberine göre yine aynı Rovio gibi bir girişimken Facebook sosyal oyunlarıyla dev firmalar arasına katılan Zynga, geçtiğimiz yaz Rovio'yu satın almak için 2.25 milyar dolarlık bir teklifte bulundu. 

Gazetenin üç farklı kaynağa dayanarak verdiği bilgide Rovio'nun teklifi reddettiği belirtiliyor. Ayrıca PopCap Games'i satın almak için girişimde bulunan Zynga 950 milyon dolarlık teklifle reddedilmiş, EA ise 1.3 milyar dolarla firmayı satın almıştı. Rovio veya Zynga henüz resmi bir cevap vermedi. 

Tahminler sadece sanal eşya satışı ile büyüyen Zynga'nın oyun ve hediyelik eşya satışı yapan Rovio ile uyuşmayacağının düşünülmesi nedeniyle satışın gerçekleşmediği yönünde.

Haber sadece iddia düzeyinde kalsa da Rovio'nun artık 2 milyar dolardan fazla bir değere sahip olduğu bir gerçek. Skype gibi köklü bir firmanın 8 milyar dolar civarında satıldığı düşünüldüğünde 2003 yılında üç öğrenci tarafından kurulan ve sadece son iki yılda büyük popülarite kazanan Rovio'nun ilerleyen yıllarda daha fazla bir değere erişebileceği tahmin ediliyor. Bu da mobil oyunlara yapılan yatırımların fazlasıyla getirisinin olduğunu gözler önüne seriyor.

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DH Misafiri 7 yıl en beğenilen
ufacık bir oyun nelere kadir
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Rainbow6 7 yıl
Bence rakam abarti cunku yarim milyar indirildiyse 1 dolar kalsa oyuncak satisi falan birde free surumlerde reklamlar yine 2.5 milyar kazandirmaz, zingada durgunluk var ellerinde para varken faydali bisileri almaya calisiyolar ama rakamin dogrulugundan supheliyim popcap dogru olabilir bana gorecok daha yonlu bri oyun firmasi nintendo ds de de oyunlari var bilgisayarlarda da mobil cihazlarda da oyun sayisi ve populer oyun sayisi ortada
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Parn 7 yıl Rainbow6
Rainbow6
Bence rakam abarti cunku yarim milyar indirildiyse 1 dolar kalsa oyuncak satisi falan birde free surumlerde reklamlar yine 2.5 milyar kazandirmaz, zingada durgunluk var ellerinde para varken faydali bisileri almaya calisiyolar ama rakamin dogrulugundan supheliyim popcap dogru olabilir bana gorecok daha yonlu bri oyun firmasi nintendo ds de de oyunlari var bilgisayarlarda da mobil cihazlarda da oyun sayisi ve populer oyun sayisi ortada

Artik angry birds un 3 farklı oyunu var ve bunların HD yani İpad versiyonları var ve bunlar 1 dolardan daha pahali
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engurlu 7 yıl
Adamlarin ogrencileri ortak olup sirket kursun,milyar dolar deger kazansin;Bizimkiler ;
. elektrik kesildi calisamadim
. sorular calistigim yerden cikmadi
. hepsini full dogru yapmistim hoca 1 vermis
diye aglasin...
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MxFxOx 7 yıl
elime alıp bırakamadığım bir oyundu ama değerinin bu kadar olması ilginç gelebilir am ortada harbiden büyük bir pasta var bu parayı veren kurum o parayı belki bir yıldan kısa sürede kazanıyor
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ChelseaSmile 7 yıl
şu oyunu bu kadar beğenmiyem bi tek ben miyim? bence fazla abartılıyor.
Casual game ler içinde Jetpack joyride, fragger gibi çok daha zevkli oyunlar var
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Batuist 7 yıl
bence çok zevkli bir oyun... kısa zaman öldürmeler için biçilmiş kaftan.. artı rovio turkcell, vodafon gibi yabancı bir gsm şirketinin kuruluşu değilmiydi??
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symbiat 7 yıl
aynen öyle. ağzım açık kaldı. demekki küresel anlamda ne kadar para dönüyorki bu mobil platformlarda adamlar bu kadar parayı gözden çıkarabiliyorlar. para küçük paralardan kazanılır diye demekki boşa demiyorlar.
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sertacarslan 7 yıl
Vay anasını ya...
Biz de arkadan böyle bakar, iç geçiririz...
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DH Misafiri 7 yıl en beğenilen
ufacık bir oyun nelere kadir
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Dark Shade 7 yıl
vaybea.. 1 oyunla 2.5 milyar $..
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