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Rus kozmonot, Dünya'nın uzaydan çekilmiş büyüleyici videosunu paylaştı

Geçtiğimiz aralık ayında Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen Rus kozmonot Oleg Kononenko, uzaydan çok güzel bir timelapse video paylaştı. İşte Dünya'nın ve uzayın muhteşem görüntüsü:
3 ay
11b
1
31
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) en büyük yatırımcılarından birisi olan Roskosmos, Dünya'nın uzaydan çekilmiş muhteşem görüntülerini yayınlamaya devam ediyor. Uzay ajansı bu sefer de Rus kozmonot Oleg Kononenko'nun çektiği çok güzel bir timelapse videoyu paylaştı.


Roskosmos'un Twitter hesabı üzerinden yayınladığı videoda Dünya etrafında küçük bir tur atıyoruz. Atmosferin oluşturduğu kırmızı parıltılar var şehir ışıkları net bir şekilde görülebiliyor. Ayrıca uzayın görüntüsü de gerçekten büyüleyici.

Geçtiğimiz aralık ayında uzaya fırlatılan Oleg Kononenko, şu anda ISS'de görev yapan üç astronottan birisi. Kononenko'ya bir Kanadalı ve bir ABD'li astronot eşlik ediyor. Roskosmos'un dördüncü kez Uzay İstasyonu'na gönderdiği Kononenko, altı aylık görev süresinin sona ermesiyle birlikte önümüzdeki Haziran ayında Yeryüzü'ne geri dönecek.
https://www.space.com/43183-earth-from-space-breathtaking-cosmonaut-timelapse-video.html Yorum Yaz
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Bloodin 3 ay en beğenilen
Çıldırıyordu düz dünyacılar, yapmayın diyorlardı...
Durmuyordu ISS videoları, paylaşıldıkça paylaşılıyordu...
Düz dünyacılar mahzun, düz dünyacılar kızgııın...
Çıldırıyordu düz dünyacılar, yapmayın diyorlardı...Durmuyordu ISS videoları, paylaşıldıkça paylaşılıyordu...Düz dünyacılar mahzun, düz dünyacılar kızgı...
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4 Yanıt Yanıtla +61
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balomer 3 ay
ne acayip iş ya
koskoca yuvarlak küre boşlukta duruyor içindekiler yer çekimi ile düşmüyor dışında çıkınca yer çekimi gidiyor bu sefer dünya yine düşmüyor
Nahl 12 : O, geceyle gündüzü, ayla güneşi hizmetinize verdi; yıldızlar da O’nun emrine boyun eğmişlerdir. Bunda aklını kullanan bir topluluk için önemli ibretler vardır.
ne acayip iş yakoskoca yuvarlak küre boşlukta duruyor içindekiler yer çekimi ile düşmüyor dışında çıkınca yer çekimi gidiyor bu sefer dünya yine düşmüyo...
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abdusauk 3 ay Skylined
Aynen şükürler olsun Zeus'a.
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grafman09 3 ay
Başarılı bir animasyon, birde balıkgözü lensi olmadan izlemek isteriz.
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ilgezer 3 ay
Sarı parlak noktacıklar insan denen virüsün yerküre denen hücre üzerinde açtığı yaralardır.
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CoreXXX 3 ay
başım döndü seyrederken::((
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sml_akyz 3 ay
Keşke bu düz dünyacıları uzaya göndersek te görseler
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smart1978 3 ay
Duz dunyacilar bunu da aciklasinlar


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sreylare 3 ay
Benzer bir video da Ay yüzeyi için bekliyoruz. Çooook daha yakından gözlemlesin ve Apollo bayrakları (17.nin bayrağı halen dalgalanıyor denilmiş) orada duruyor mu kontrol etsinler!
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balomer 3 ay
ne acayip iş ya
koskoca yuvarlak küre boşlukta duruyor içindekiler yer çekimi ile düşmüyor dışında çıkınca yer çekimi gidiyor bu sefer dünya yine düşmüyor
Nahl 12 : O, geceyle gündüzü, ayla güneşi hizmetinize verdi; yıldızlar da O’nun emrine boyun eğmişlerdir. Bunda aklını kullanan bir topluluk için önemli ibretler vardır.
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Askaparta 3 ay
Akıl da böyle, gidiyon gidiyon başa sarıyor.
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dede17 3 ay
Noldu beyfendiler BİTCOİN reklamı yapmıyorsunuz milletin kanına girdiniz cebinize 3 kuruş koydular diye ses yokk noldu donanimhaber
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Seyrim 3 ay
Çok hızlı değil mi video..
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