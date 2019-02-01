Rus kozmonot, Dünya'nın uzaydan çekilmiş büyüleyici videosunu paylaştı

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) en büyük yatırımcılarından birisi olan Roskosmos, Dünya'nın uzaydan çekilmiş muhteşem görüntülerini yayınlamaya devam ediyor. Uzay ajansı bu sefer de Rus kozmonot Oleg Kononenko'nun çektiği çok güzel bir timelapse videoyu paylaştı.
Roskosmos'un Twitter hesabı üzerinden yayınladığı videoda Dünya etrafında küçük bir tur atıyoruz. Atmosferin oluşturduğu kırmızı parıltılar var şehir ışıkları net bir şekilde görülebiliyor. Ayrıca uzayın görüntüsü de gerçekten büyüleyici.
Geçtiğimiz aralık ayında uzaya fırlatılan Oleg Kononenko, şu anda ISS'de görev yapan üç astronottan birisi. Kononenko'ya bir Kanadalı ve bir ABD'li astronot eşlik ediyor. Roskosmos'un dördüncü kez Uzay İstasyonu'na gönderdiği Kononenko, altı aylık görev süresinin sona ermesiyle birlikte önümüzdeki Haziran ayında Yeryüzü'ne geri dönecek.
https://www.space.com/43183-earth-from-space-breathtaking-cosmonaut-timelapse-video.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Durmuyordu ISS videoları, paylaşıldıkça paylaşılıyordu...
Düz dünyacılar mahzun, düz dünyacılar kızgııın...
koskoca yuvarlak küre boşlukta duruyor içindekiler yer çekimi ile düşmüyor dışında çıkınca yer çekimi gidiyor bu sefer dünya yine düşmüyor
Nahl 12 : O, geceyle gündüzü, ayla güneşi hizmetinize verdi; yıldızlar da O’nun emrine boyun eğmişlerdir. Bunda aklını kullanan bir topluluk için önemli ibretler vardır.