Rus kozmonot, Dünya'nın uzaydan çekilmiş büyüleyici videosunu paylaştı

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) en büyük yatırımcılarından birisi olan Roskosmos, Dünya'nın uzaydan çekilmiş muhteşem görüntülerini yayınlamaya devam ediyor. Uzay ajansı bu sefer de Rus kozmonot Oleg Kononenko'nun çektiği çok güzel bir timelapse videoyu paylaştı.

https://www.space.com/43183-earth-from-space-breathtaking-cosmonaut-timelapse-video.html

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