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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Rus silah üreticisi Kalashnikov'dan Tesla'ya rakip elektrikli otomobil

Rus silah üreticisi Kalashnikov Concern, CV-1 isimli elektrikli otomobil modelini tanıttı. Rus basınına göre CV-1, Tesla'nın elektrikli otomobillerine rakip olabilir.
9 ay
10,4b
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42
Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Rus silah üreticisi Kalashnikov'dan Tesla'ya rakip elektrikli otomobil
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Halihazırda Rusya'nın başkenti Moskova'da devam eden ARMY-2018 fuarının en gözde şirketlerinden biri Rus silah üreticisi Kalashnikov Concern. AK-47 tüfeği ile tanınan şirket fuarın ilk gününde Igoreck isimli katil robot prototipini tanıtmıştı. Şirket fuarın ilerleyen günlerinde bu kez faaliyet alanıyla pek de ilgili olmayan bir ürün tanıttı: elektrikli otomobil.


Retro tasarım, yenilikçi teknoloji 

Şirketin tanıttığı CV-1 isimli araç, 1970'lerde üretilen ve Izh-Kombi olarak bilinen bir otomobilden ilham alınarak geliştirilmiş. Aracın tasarım anlayışı günümüz otomobillerindeki tasarım dilinden uzak ancak aracın menzil konusunda(rakiplerinin gerisinde olsa da) kullanım alanına göre başarılı olduğunu söylemek mümkün. Daha çok şehir içi ulaşımda kullanılmak üzere geliştirilen araç tam dolum şarjla 350 kilometrelik mesafeyi katedebiliyor. Araçta tasarımın aksine en yeni teknolojilerin kullanıldığını belirten yetkililer, CV-1'in 0'dan 100 km/h hıza altı saniyede ulaşabildiğini belirtiyor.


Rus haber ajansı RIA, CV-1'i Tesla'nın elektrikli otomobillerine rakip olarak görse de internet kullanıcılarının araç üzerinde fikir birliğine vardığını söylemek mümkün değil. Kalashnikov'un araca ait görselleri ve temel bilgileri Facebook sayfasında paylaşmasının ardından bazı kullanıcılar aracın tasarımdan memnun olsa da kullanıcıların büyük bir kısmı aracın demode görünümüne dikkat çekiyor ve CV-1'i ''Izh-Zombi'' olarak tanımlıyor. 


''Başarılı olma şansı düşük'' 

Kalashnikov fuarda araca dair çalışır bir prototip gösterse de aracın piyasaya sürülüp sürülmeyeceği henüz netlik kazanmış değil. Araştırma şirketi IHS Automotive'in baş analisti Tim Urquhart, CV-1'in oldukça cesur bir hamle olduğunu kabul etse de piyasada tutunma şansını yüksek görmüyor. Rusya'da geleneksel yakıtın, elektrik kullanımına kıyasla ucuz olduğunu ve hükümetin elektrikli araç girişimlerine finansal destek sağlamadığını belirten Urquhart bu haliyle CV-1'in sınırlı bir tüketici kitlesine hitap edeceğini düşünüyor. 


Son yıllarda savunma sanayii dışında farklı alanlarda ürünler ortaya koyan Kalashnikov, faaliyet alanını ve gelirlerini çeşitlendirmenin peşinde. Kısa bir süre önce tekstil sektörüne giriş yapan şirket halihazırda şemsiye ve akıllı telefon kılıfı gibi şirketin ana faaliyet alanıyla ilgili olmayan ürünleri de kullanıcılarla buluşturuyor. 


https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-45292028 Yorum Yaz
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stalker(1979) 9 ay en beğenilen
Kimse demeden ben diyeyim bari Hacı murat remastered :)
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Mr. Jingles 9 ay
Araba tasarımları genetik olarak bütün Ruslarda aynı sanırım. Ferrari donanımında araba bile yapsa tasarım Doğan'dan öteye geçemiyor.
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veteriner69 9 ay
Vay be Ruslar 1976 model araba yapmışlar!
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Mianfei 8 ay
Ulan Rusların her lafından online oyunlara nick çıkıyor xd
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Guest-F2673E0F4 8 ay
Bu mu Tesla ya rakip





























































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celitano 8 ay
hatlar renk jantlar çağın ötesinde...
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gacvokem 8 ay
hizliresim.com/...][img]https://i.hizliresim.com/RDRl2R.jpg[/img
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gacvokem 8 ay
harbi bizim yerli araba ne oldu gören duyan varmı[image]https://hizliresim.com/RDRl2R][img]https://i.hizliresim.com/RDRl2R.jpg[/img[/image]
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grafman09 8 ay
Tesla olsunn bmv toyata markaların çıkardıkları araçlar binek elekrikli otomobil. Bizdeki girişimlerin çoğu iki koltuk spor otomobil, herkese ulaşabilecek fiyatla binek araç üretilmeli, ama öncelikle bataryayı ucuz uzun ömürlü yapmak gerek.
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Swonz 8 ay
Bizim sanayiden çıkmış gibi araba
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Dark Territory 8 ay
Adamlar yapmışmı yapmış. Bize tezek yemek düşer
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kartal172 8 ay
Rusya kendi teknolojisini üretebilen yaratabilen bir ülke olmuş. Kendi teknolojisini kendine göre yorumlayarak, başka bir ülkenin teknolojisinden nemalanmayarak, bazen az geriden bile olsa Ruslar ileriye yönelik çalışıyor. Bizde devlet tarafından desteklenen proje bile olsa o parayı nasıl yeriz diye düşünenler var. Nasıl milliyetçi nasıl bir ırk olduk biz? Biz bunu bile yapamazken nasıl dalga geçiyoruz? Hangi akla hizmettir bu? Utanacağımız yerde, halkımıza, ülkemize nasıl destek olacağız diye düşüneceğimiz yerde nasıl olurda daha da gerici oluyoruz? Hiç düşündünüz mü?
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Seyrim 8 ay
Valla kim nederse desin hoş ve sade bir otomobil. Bize oda yok..
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