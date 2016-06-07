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Rusların bu videosu interneti salladı ama bizde daha iyisi var

Rusların askeri amaçlar için hazırladığı mobil köprüsü internette bir anda popüler hale geldi ancak Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde Rusların köprüsünden çok daha pratik ve iyi bir çözüm var.
2 yıl
54,6b
1
176
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Rusların bu videosu interneti salladı ama bizde daha iyisi var
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Rus ordusunun geçtiğimiz günlerde paylaşılan videosu kısa sürede ciddi bir izlenme sayısına ulaştı ve çok konuşuldu. Bir tür mobil ponton iskelenin yeteneklerini sergileyen Rus ordusu, durağan suda askeri amaçlı geçiş için mobil bir köprü kurarak coğrafi koşullar karşısında askeri gücünü ortaya koymaya çalışıyor.

Tırlarla taşınan platform materyalleri, onlarca asker tarafından ciddi bir fiziksel güç harcandıktan sonra kurulabiliyor. Üstelik kurulumu tamamlamak için sadece askeri güce ihtiyaç yok aynı zamanda römorkörlerden destek alınması gerekiyor.

Aşağıdaki videodan Rus ordusunun mobil köprüsünü izleyebilirsiniz:          


TSK’nın Elinde Daha İyisi Var: Samur

Rusların sadece durağan sularda görev yapabilen pasif köprülerine karşı Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde çok daha güçlü bir araç var. Adı “Samur”. Seyyar Yüzücü Hücum Köprüsü olarak da anılan taşıt, TSK için FNSS Savunma Sistemleri tarafından yerli kaynaklar ile geliştirildi.

6 yıllık bir çalışmanın ürünü olan Samur, 14 Eylül 2011’de resmen tanıtılmıştı. 40 ton ağırlığındaki Samur, açıldığında 13 metre uzunluğa sahip oluyor. Genişliği 3,5 metre yüksekliği ise 4.1 metre. Hidrolik sistemler ve 523 beygir güç üreten son derece güçlü bir motor ile geliştirilen Samur, sadece 3 kişilik bir personel ile istenilen seviyede kurulabiliyor.


600km menzili bulunan araç, karada 50 km/h, suda ise 10km/h hız yapabiliyor. Rusların kullandığı modelin aksine akıntılı sularda da kurulabilen ve sorunsuz bir şekilde işletilebilen Samur, tonlarca ağırlığındaki tankların coğrafi koşulların oluşturduğu engellere takılmadan hareket edebilmesine olanak tanıyor.

Sürücü bölmesinin biyolojik, kimyasal, radyolojik koruma özellikleri bulunan aracın camları da kurşun geçirmez nitelikte üretilmiş. Gece görüş kameraları sayesinde zifiri karanlıkta bile hareket edebilen Samur, alanındaki en gelişmiş araçlardan biri ve şu anda sadece Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kullanımına sunulmuş durumda.

Aşağıdaki videoda ise Samur’un yetenekleri sergileniyor:



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bafbaf 2 yıl en beğenilen Aslanhan.
Aslanhan.
Rus uçağının düşürülmesinin ardından Rusya'nın getirdiği yasakların sonucu olarak

işsiz kalan 200.000 Turizm işçisi ve perişan olan çiftçilerimizin de bu konuda hakkındaki fikirlerini sormak gerek kanımca.

Acaba onlara göre de mesele kimin ordusunun güçlü olduğumu,

yoksa eve ekmek götürüp çocuklarını doyurabilmek mi.

Hormonluları bize kaktırıp rusyaya en düzgün ürünü gönderip hastalık patlaması yaratan çiftçi kardeşlerin perişan olsunlar zaten.

Turistin 2 katı fiyata tatil yaptıran otelcilerinde burnu sürtsün.
Aslanhan.Rus uçağının düşürülmesinin ardından Rusya'nın getirdiği yasakların sonucu olarakişsiz kalan 200.000 Turizm işçisi ve p...
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4 Yanıt Yanıtla +205
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Ersin ÇAKI 2 yıl Aslanhan.
Aslanhan.
Rus uçağının düşürülmesinin ardından Rusya'nın getirdiği yasakların sonucu olarak

işsiz kalan 200.000 Turizm işçisi ve perişan olan çiftçilerimizin de bu konuda hakkındaki fikirlerini sormak gerek kanımca.

Acaba onlara göre de mesele kimin ordusunun güçlü olduğumu,

yoksa eve ekmek götürüp çocuklarını doyurabilmek mi.

Bütün ihracatı Rusya'ya yaptığımızı sananlar var. Yazık.
Aslanhan.Rus uçağının düşürülmesinin ardından Rusya'nın getirdiği yasakların sonucu olarakişsiz kalan 200.000 Turizm işçisi ve p...
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1 Yanıt Yanıtla +168
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Aslanhan. 2 yıl
Rus uçağının düşürülmesinin ardından Rusya'nın getirdiği yasakların sonucu olarak

işsiz kalan 200.000 Turizm işçisi ve perişan olan çiftçilerimizin de bu konuda hakkındaki fikirlerini sormak gerek kanımca.

Acaba onlara göre de mesele kimin ordusunun güçlü olduğumu,

yoksa eve ekmek götürüp çocuklarını doyurabilmek mi.



milliyet.com.tr/...

dunya.com/...
Rus uçağının düşürülmesinin ardından Rusya'nın getirdiği yasakların sonucu olarakişsiz kalan 200.000 Turizm işçisi ve perişan olan çiftçilerimizin d...
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10 Yanıt Yanıtla +166
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teramit 2 yıl
balistik füzeleri karşılaştıralım ? yok
ürettiğiniz savaş uçakları karşılaştıralım ? yok
nükleer denizaltıları karşılaştıralım? yok
su köprüsü var onu karşılaştıralım :)
videodaki rusların gösterilen teknik 50 yıllık şimdi kim bilir neleri var adamların ne mantıkla şunu haber yapıyorsan...
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Guest-812378C58 2 yıl
samur kolay kurulumu, hızlı oluşu, pratik oluşu ve hareket kabiliyetinden dolayı rus köprüsünü döver
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umut_baris 2 yıl
Şu Ahmet'i editörlükten atın lütfen abi.

Ergen milliyetçiliği formunda başlık mı atılır?

Gün Oksay bıraksın bu siteyi.
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muratt.sann 2 yıl
inanin tek sahip oldukları şey uçaklar ve içimizdeki ajanlar... başka bir eksiğimiz yok .
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DH Misafiri 2 yıl
Bu ne ya ölme eşşeğim ölme. Sanki 5 dakikada yapmışlar gibi göstermişler de o köprüyü yapmak en azından 1 gün
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Guest_1999 2 yıl
nükleer silahı olan süpergüçten daha iyiyiz düşüncesi
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DH Misafiri 2 yıl
Yazdim yazmistim icim acidi uzuldum diyorsunuz peki yazarsaniz neden Erdoganin Turkiye yi bu duruma getirdiginiz yazmiyorssunuz?Neden Laik Cagdas Turkiye nin Ataturkcu Turkiyenin haritadan silinmek uzre oldugunu yazmiyorsunuz?
Komsularla DOST olun diye Ataturk millete yillar once demis Erdogan girip cikacak konusacak komsu brakmadi hayali Sultan Padisah olmak Turizmi kokten oldurmek uzere araplar gelecek kurtarcakmis nerde o Gnereller Amiraller laikligin cagdasligin bekcileri bakiniz her yerde yalak Erdogan selam demeden ayaga kalkmis alkislayan kendi menfaatini dusununlerle dolu yazsaydiniz bulari
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DH Misafiri 2 yıl
kopya çekmişler ruslar zaten yaratıcı bir icatlarıda olmadı
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DH Misafiri 2 yıl
Taşıyıcı kamyonları Ural marka, sorunsuz 3 gün çalışmaları mucize,bizim firmada var düşman başına rezil,berbat,dayanıksız bir alet,suya girer belki ama çıkamayacak
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magicrea 2 yıl
o değilde sscb den kalma kamyonlarla göle attıklarını geri toplamaları baya sürecek gibi:) yada orada bırakmışlardır.
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AnadoluEfes 2 yıl
Bizim 3.köprüden daha hızlı bitirdiler :D
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