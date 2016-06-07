Rusların bu videosu interneti salladı ama bizde daha iyisi var

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Rus ordusunun geçtiğimiz günlerde paylaşılan videosu kısa sürede ciddi bir izlenme sayısına ulaştı ve çok konuşuldu. Bir tür mobil ponton iskelenin yeteneklerini sergileyen Rus ordusu, durağan suda askeri amaçlı geçiş için mobil bir köprü kurarak coğrafi koşullar karşısında askeri gücünü ortaya koymaya çalışıyor.

Tırlarla taşınan platform materyalleri, onlarca asker tarafından ciddi bir fiziksel güç harcandıktan sonra kurulabiliyor. Üstelik kurulumu tamamlamak için sadece askeri güce ihtiyaç yok aynı zamanda römorkörlerden destek alınması gerekiyor.

Aşağıdaki videodan Rus ordusunun mobil köprüsünü izleyebilirsiniz:





TSK’nın Elinde Daha İyisi Var: Samur

Rusların sadece durağan sularda görev yapabilen pasif köprülerine karşı Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde çok daha güçlü bir araç var. Adı “Samur”. Seyyar Yüzücü Hücum Köprüsü olarak da anılan taşıt, TSK için FNSS Savunma Sistemleri tarafından yerli kaynaklar ile geliştirildi.

6 yıllık bir çalışmanın ürünü olan Samur, 14 Eylül 2011’de resmen tanıtılmıştı. 40 ton ağırlığındaki Samur, açıldığında 13 metre uzunluğa sahip oluyor. Genişliği 3,5 metre yüksekliği ise 4.1 metre. Hidrolik sistemler ve 523 beygir güç üreten son derece güçlü bir motor ile geliştirilen Samur, sadece 3 kişilik bir personel ile istenilen seviyede kurulabiliyor.





600km menzili bulunan araç, karada 50 km/h, suda ise 10km/h hız yapabiliyor. Rusların kullandığı modelin aksine akıntılı sularda da kurulabilen ve sorunsuz bir şekilde işletilebilen Samur, tonlarca ağırlığındaki tankların coğrafi koşulların oluşturduğu engellere takılmadan hareket edebilmesine olanak tanıyor.

Sürücü bölmesinin biyolojik, kimyasal, radyolojik koruma özellikleri bulunan aracın camları da kurşun geçirmez nitelikte üretilmiş. Gece görüş kameraları sayesinde zifiri karanlıkta bile hareket edebilen Samur, alanındaki en gelişmiş araçlardan biri ve şu anda sadece Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kullanımına sunulmuş durumda.

Aşağıdaki videoda ise Samur’un yetenekleri sergileniyor:



