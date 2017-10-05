Blockchain teknolojisi noterleri ortadan kaldırabilir

Son zamanlarda sanal para birimleri ile gündeme gelen Blockchain teknolojisinin hayatımıza katacağı pek çok yenilik olacak. Dağıtık kayıt tutma teknolojisi olan Blockchain, kriptografik araçları kullanarak dağınık noktalarca mutabakat sağlama şeklinde gerçekleşiyor.

Blockchain’in en önemli özelliği, merkezi bir organizasyona ihtiyaç duymadan kişiler arasında işlem güvenliği sağlayabilmesi olarak dikkat çekiyor. Örneğin banka gibi üçüncü taraf organizasyonları olmadan çok taraflı anlaşmaların güvenli bir şekilde yapılabilmesine imkân sağlıyor.

Noterlere İhtiyaç Kalmayacak

Belirli kriterler sağlandığında finansal ödemenin gerçekleşmesi için Blockchain teknolojisi kullanılabiliyor. Ev kiralama, otel odası ve uçak rezervasyonu gibi birçok işlemde gerek duyulan anlaşmalar bu şekilde gerçekleştirilecek. Yapılan araştırmalara göre yakın gelecekte anlaşmaların notere ihtiyaç duyulmadan güvenli bir şekilde yapılabileceği konusunda görüşler var.

Hiç kuşku yok ki bu teknolojinin en kapsamlıları bankalar tarafından kullanılıyor. Hızlı para transferi, uygun transfer ücreti ve hesap hareketlerinin ulaşılabilir olması Blockchain ile sağlanıyor.

Blockchain’in yaygınlaşması ile ilgili konuşan KOBIL CEO’su İsmet Koyun hayatın her alanında olduğu gibi Blockchain’in bankacılık ve ödeme sistemlerinde ciddi değişikliklere neden olacağını belirterek, “Son gerçekleşen World Economic Forum'un raporuna göre 2025 yılında küresel gayri safi milli hasılanın yüzde 10'unun Blockchain ve benzeri teknolojiler üzerinde kayıtlı olacağı tahmin ediliyor. Bankaların bu konuda alt yapılarını hazırlamaları ve en kısa zamanda aksiyon almaları gerektiğine inanıyoruz. Bankalar hali hazırda siber ataklarla mücadele ediyor ve alt yapılarını her gün gelişen ataklara karşı korumaya çalışıyor. 2016 yılındaki üç büyük siber saldırıda bankaların zararı 100 milyon doların üstünde oldu. Blockchain’de ise taraflar dışında ‘madenci’ adı verilen diğer çok sayıda taraflar da para transferini doğruluyor. Böylelikle finansal kayıtları hack’lemek ve manipüle etmek çok zorlaşıyor. Blockchain sayesinde finansal dolandırıcılık sayısında düşüş olacağına inanıyoruz” dedi.