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Blockchain teknolojisi noterleri ortadan kaldırabilir

Bitcoin ve madencilik ile ilgili haberler ile gündeme gelen Blockchain teknolojisi hayatımızda pek çok şeyi değiştirecek. Örneğin Blockchain sayesinde noter ihtiyacımız ortadan kalkacak.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
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Son zamanlarda sanal para birimleri ile gündeme gelen Blockchain teknolojisinin hayatımıza katacağı pek çok yenilik olacak. Dağıtık kayıt tutma teknolojisi olan Blockchain, kriptografik araçları kullanarak dağınık noktalarca mutabakat sağlama şeklinde gerçekleşiyor.

Blockchain’in en önemli özelliği, merkezi bir organizasyona ihtiyaç duymadan kişiler arasında işlem güvenliği sağlayabilmesi olarak dikkat çekiyor. Örneğin banka gibi üçüncü taraf organizasyonları olmadan çok taraflı anlaşmaların güvenli bir şekilde yapılabilmesine imkân sağlıyor.

Noterlere İhtiyaç Kalmayacak 

Belirli kriterler sağlandığında finansal ödemenin gerçekleşmesi için Blockchain teknolojisi kullanılabiliyor. Ev kiralama, otel odası ve uçak rezervasyonu gibi birçok işlemde gerek duyulan anlaşmalar bu şekilde gerçekleştirilecek. Yapılan araştırmalara göre yakın gelecekte anlaşmaların notere ihtiyaç duyulmadan güvenli bir şekilde yapılabileceği konusunda görüşler var.

Hiç kuşku yok ki bu teknolojinin en kapsamlıları bankalar tarafından kullanılıyor. Hızlı para transferi, uygun transfer ücreti ve hesap hareketlerinin ulaşılabilir olması Blockchain ile sağlanıyor.

Blockchain’in yaygınlaşması ile ilgili konuşan KOBIL CEO’su İsmet Koyun hayatın her alanında olduğu gibi Blockchain’in bankacılık ve ödeme sistemlerinde ciddi değişikliklere neden olacağını belirterek, “Son gerçekleşen World Economic Forum'un raporuna göre 2025 yılında küresel gayri safi milli hasılanın yüzde 10'unun Blockchain ve benzeri teknolojiler üzerinde kayıtlı olacağı tahmin ediliyor. Bankaların bu konuda alt yapılarını hazırlamaları ve en kısa zamanda aksiyon almaları gerektiğine inanıyoruz. Bankalar hali hazırda siber ataklarla mücadele ediyor ve alt yapılarını her gün gelişen ataklara karşı korumaya çalışıyor. 2016 yılındaki üç büyük siber saldırıda bankaların zararı 100 milyon doların üstünde oldu. Blockchain’de ise taraflar dışında ‘madenci’ adı verilen diğer çok sayıda taraflar da para transferini doğruluyor. Böylelikle finansal kayıtları hack’lemek ve manipüle etmek çok zorlaşıyor. Blockchain sayesinde finansal dolandırıcılık sayısında düşüş olacağına inanıyoruz” dedi.


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18_RetkiT_18 1 yıl
:) hayal gücünüz baya gelişmiş maaşallah. şunu size söyleyeyim devlet karı olmadan bu işe kesinlikle girmez.
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irish 1 yıl
Olabilir mi öyle bişey? Lütfen olsun çünkü...
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kadirirdem 1 yıl
Noterlerde işsiz kalacak anlaşılan.
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GShasan 1 yıl
kardeşim noteri fşn kaldırmaz bu ya da biz göremeyiz. yıl olmuş 2017 daha satış ilanları için gazeteye ilan veriyoruz. tirajı 50.000 uzeri olacak bilmem ne :D
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Kerim5100 1 yıl
Noterler bunu beğenmedi :D
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DH Misafiri 1 yıl
bilir kişiler döktürmüş yine yorumlarda, sorsan zaten türk insanının %99.99'u bilirkişi, bilim, ilim adamı her konuda bilgi sahibiyiz arkadaş, dünya bizi kıskanmasın da ne yapsın.
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sniper23 1 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

bilir kişiler döktürmüş yine yorumlarda, sorsan zaten türk insanının %99.99'u bilirkişi, bilim, ilim adamı her konuda bilgi sahibiyiz arkadaş, dünya bizi kıskanmasın da ne yapsın.

Dikkat et, linç edilebilrisin. Malum bizim insanlar internette güvenilmeyen sitelerden bir kaç cümle okuyunca bilim insanı tutuluyorlar.
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deoks 1 yıl
Noterler de işsiz kalacak desene. Galiba bir tek şu haberleri yazanlar işini koruyabilecek :D
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Tugrul_512bit 1 yıl
Uzayda patlatılan 1 hidrojen bombasıyla dünyanın yarısındaki tüm bilgisayarlar ve dijital paralar yok olur. Kağıt para ve gerçek noter ayakta kalır, tabi o hidrojen bombası uzayda değil de yerde patlatılırsa o zaman herkes yokolur ™
Bizim önce polisin dibinde kazma kürek ile araç parçalayıp yine de biber gazından zırnık koklatılmayan "vatandaş" ları bulmamız gerek.
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myhotyro 1 yıl
Ne kadar saçma birşey. Ben 10 liramı bilgisayarımı kullanrak Ali'ye transfer ettim. Bilgisayarıma virüs bulaşmış, hacker ele geçirmiş, bilgisayarımı kullanarak 100 liramı kendine trnasfer edemeyecek öyle mi? Neden, blockchain kurtarak beni. Oldu gözlerim doldu.
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sanal para, madencilik ve
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