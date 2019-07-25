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Rusya’nın S-500 hava savunma sistemi beklenenden erken geliyor

Rusya’nın S-400 sonrasındaki en gelişmiş hava savunma sistemi olacak olan S-500, testleri sürerken takvimin de öncesinde envantere girmeye hazır olacağı bilgisi geldi. İşte detaylar:
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Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Rusya’nın S-500 hava savunma sistemi beklenenden erken geliyor
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Ülkemize birinci parti sevkiyatı tamamlanan S-400 hava savunma sisteminin gelecekteki versiyonu için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken Rusya merkezli kaynaklardan S-500’ün takvimden de önce envantere girmeye hazır olacağı bilgisi geliyor. Askeri kaynakların ve Rostec’in basın mensupları ile paylaştığı bilgilere dayandırılan haberlere göre daha önce 2027 yılında kullanıma hazır olacak denilen sistem biraz daha erken kullanımda olacak.

Maksimum hedef algılama menzili 800km olan sistem, tehditleri azami 600km mesafeden karşılayabiliyor. 200km yükseliğe kadar çıkabilen füzeleri ile S-500 için pek dayanağı olmayan; balistik füzeleri, hipersonik seyir füzelerini ve uçakları engelleyebilecek yetkinlikte olduğu iddiaları olsa da bunlar kanıtlanmaya muhtaç ve hatta kanıtlanması olanaklı görünmeyen söylemler.

2014 yılında çalışmaları başlatılan S-500 sisteminde kullanılacak olan 77N6-N ve 77N6-N1 kod adlı füzeler, saniyede 7 kilometre hıza ulaşabilecek deniliyor. Envantere girişine dair kesin bir bilgi bulunmayan sistemlerin ticari versiyonlarının ise çok daha uzun bir sürede ihraç edilmeye hazır olacağı aşikar. Test sürecinde 400 ve 500km menzil içindeki hedefleri vurduğu iddia edilen hava savunma sisteminin su üstüne konuşlandırılabilecek versiyonu için de planların olduğu biliniyor.

Patrion için ABD ile görüşmeler devam ediyor

S-400’lerin birinci grup sevkiyatı bugün itibariyle tamamlanmış olacağı bilgisini paylaşan Milli Savunma Başkanlığı, Patriot alımı için de hali hazırda ABD ile görüşmelerin sürdüğü bilgisini bugün bir kez daha yineledi. Bunun yanı sıra Rusya ile bazı parçaların ortak üretimi, Roketsan öncülüğünde geliştirilen uzun menzilli milli hava savunma sistemi gibi süreçler de devam ediyor.


http://us.tomonews.com/russian-next-generation-missile-defense-system-ahead-of-schedule-3864757 Yorum Yaz
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fuckulteli 1 dk.
Erken gelirse erken satarlar.
Sattıkları S400ler ile S500ler için kaynak oluştu.
Paramız yettiği kadar alırız, ABD'den Rusya'dan.. Aman parasız kalmayalım yoksa kimse bir tek mermi bile vermez..
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Feyzuli 2 dk.
@red_devil33 Adamlar Nazi Almanya'sından arakladıkları bilim adamları ile Amerika ile uzay savaşı verirken o aralar biz siyasi ve askeri saçmalıklar ile uğraşıp başımızı kaldıramıyorduk. Rusya bugün bulunduğu noktaya çok yakın tarihte gelmedi yani. O radar sistemlerinin v.b temeli yarım asır öncesine dayanıyor. O mıy mıy edilen Nazi bilim adamları şu anda Rus ve özellikle Amerikan yüksek öğretim sisteminin temellerini atmışlardır. Bu sorunlar Almanya da başlamadan Atamız Alman bilim adamlarına mektuplar yollamıştır gelin size gerekli zemini hazırlayalım diye... Şimdi Muz cumhuriyetlerinin daha fazla para basıp herkesi zengin yapacağım deyip para basması gibi mühendis basıyoruz. Anlayan anladı...
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WB 6 dk.
Bizi cok ilgilendiren bir durum degil, ancak eminim turkiye savunma sanayinde yasanan bas dondurucu neticeler dogrultusunda bu konuda da yakin zamanda benzer yerli sistemler gelistirecektir..
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routemaster 13 dk.
Bu Rusya gazini iyi veriyorlar hakkaten.
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Red_devil33 32 dk.
rusya yapıyor biz neden yapamıyoruz. Madem yapamıyoruz mis gibi topraklarımız var neden dünyaya sebze meyve ihraç eden hayvancılıkta dünya lideri olan bir ülke olayoruz. neden biliyormusunuz çünki ahmetin mehmetin karnı doyarsa çiftçi olursa kendi ülkesine yada başka bir ülkeye ürününü veya hayvanını satarsa baştaki kan emicilere ihtiyacı kalmaz ….
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