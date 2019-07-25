Rusya’nın S-500 hava savunma sistemi beklenenden erken geliyor

Maksimum hedef algılama menzili 800km olan sistem, tehditleri azami 600km mesafeden karşılayabiliyor. 200km yükseliğe kadar çıkabilen füzeleri ile S-500 için pek dayanağı olmayan; balistik füzeleri, hipersonik seyir füzelerini ve uçakları engelleyebilecek yetkinlikte olduğu iddiaları olsa da bunlar kanıtlanmaya muhtaç ve hatta kanıtlanması olanaklı görünmeyen söylemler.
Patrion için ABD ile görüşmeler devam ediyor
S-400’lerin birinci grup sevkiyatı bugün itibariyle tamamlanmış olacağı bilgisini paylaşan Milli Savunma Başkanlığı, Patriot alımı için de hali hazırda ABD ile görüşmelerin sürdüğü bilgisini bugün bir kez daha yineledi. Bunun yanı sıra Rusya ile bazı parçaların ortak üretimi, Roketsan öncülüğünde geliştirilen uzun menzilli milli hava savunma sistemi gibi süreçler de devam ediyor.
http://us.tomonews.com/russian-next-generation-missile-defense-system-ahead-of-schedule-3864757 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sattıkları S400ler ile S500ler için kaynak oluştu.
Paramız yettiği kadar alırız, ABD'den Rusya'dan.. Aman parasız kalmayalım yoksa kimse bir tek mermi bile vermez..