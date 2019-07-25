Rusya’nın S-500 hava savunma sistemi beklenenden erken geliyor

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Ülkemize birinci parti sevkiyatı tamamlanan S-400 hava savunma sisteminin gelecekteki versiyonu için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken Rusya merkezli kaynaklardan S-500’ün takvimden de önce envantere girmeye hazır olacağı bilgisi geliyor. Askeri kaynakların ve Rostec’in basın mensupları ile paylaştığı bilgilere dayandırılan haberlere göre daha önce 2027 yılında kullanıma hazır olacak denilen sistem biraz daha erken kullanımda olacak.

Maksimum hedef algılama menzili 800km olan sistem, tehditleri azami 600km mesafeden karşılayabiliyor. 200km yükseliğe kadar çıkabilen füzeleri ile S-500 için pek dayanağı olmayan; balistik füzeleri, hipersonik seyir füzelerini ve uçakları engelleyebilecek yetkinlikte olduğu iddiaları olsa da bunlar kanıtlanmaya muhtaç ve hatta kanıtlanması olanaklı görünmeyen söylemler.

2014 yılında çalışmaları başlatılan S-500 sisteminde kullanılacak olan 77N6-N ve 77N6-N1 kod adlı füzeler, saniyede 7 kilometre hıza ulaşabilecek deniliyor. Envantere girişine dair kesin bir bilgi bulunmayan sistemlerin ticari versiyonlarının ise çok daha uzun bir sürede ihraç edilmeye hazır olacağı aşikar. Test sürecinde 400 ve 500km menzil içindeki hedefleri vurduğu iddia edilen hava savunma sisteminin su üstüne konuşlandırılabilecek versiyonu için de planların olduğu biliniyor.

Patrion için ABD ile görüşmeler devam ediyor

S-400’lerin birinci grup sevkiyatı bugün itibariyle tamamlanmış olacağı bilgisini paylaşan Milli Savunma Başkanlığı, Patriot alımı için de hali hazırda ABD ile görüşmelerin sürdüğü bilgisini bugün bir kez daha yineledi. Bunun yanı sıra Rusya ile bazı parçaların ortak üretimi, Roketsan öncülüğünde geliştirilen uzun menzilli milli hava savunma sistemi gibi süreçler de devam ediyor.

http://us.tomonews.com/russian-next-generation-missile-defense-system-ahead-of-schedule-3864757