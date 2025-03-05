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    Almanya, hipersonik uçak yarışına katılıyor: Mach 5 hızına ulaşacak!

    Almanya, hipersonik araştırma uzay aracının geliştirilmesini resmi olarak taahhüt etti. Alman girişim olan Polaris, ses hızının 5 katına çıkabilen uzay uçağını geliştirecek ve test edecek.
    Almanya, Mach 5 hızına çıkabilen hipersonik uçak geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    Almanya, hipersonik uçak geliştirme yarışına katılıyor. Almanya Federal Silahlı Kuvvetler Ekipman, Bilgi Teknolojileri ve Hizmet Desteği Ofisi (BAAINBw), yeniden kullanılabilir, iki aşamalı bir hipersonik araştırma uzay aracının geliştirilmesini resmi olarak taahhit etti. Alman girişim olan Polaris, yeni uzay uçağını geliştirecek ve test edecek.

    Farklı görevler için test platformu olacak

    Sözleşmeye göre Polaris, iki aşamalı, yatay kalkışlı ve tamamen yeniden kullanılabilir bir hipersonik araştırma uçağı tasarlayacak. Yeni uzay aracının savunma ve bilimsel araştırmalar için hipersonik bir test platformu olarak hizmet vermesi amaçlanıyor. Bu görevlere ek olarak, uzay uçağının küçük bir uydu fırlatıcısı olarak da işlev görmesi bekleniyor.

    Yeniden kullanılabilir tasarımı sayesinde uzay uçağı, geleneksel fırlatma araçlarından (roketler gibi) daha sık uydu taşıyabilecek. Polaris şu anda, 2028 yılına kadar çalışır durumda bir uzay uçağı prototipi geliştirmeyi hedefliyor.

    Haber kaynaklarına göre, bir roket güçlendirici (booster) fırlatma sırasında ilk aşamayı sağlayacak ve uçak havalandıktan sonra 5 Mach’ın üzerinde (ses hızının 5 katı) hipersonik hıza ulaşacak. Nihai aracın tamamen otonom mu yoksa insanlı mı olacağına dair henüz bir açıklama ise yapılmadı.

    Almanya, Mach 5 hızına çıkabilen hipersonik uçak geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    Prototipin her uçuşta yaklaşık 1.000 kg yükü yörüngeye taşıyabilmesi hedefleniyor. Şirketin ayrıca uzay aracının görevlerini uzay keşif faaliyetlerini de kapsayacak şekilde genişletmeyi araştırdığı iddia ediliyor. Başarılırsa, uzay aracı gerçek zamanlı istihbarat sağlayabilirken, anti-uydu silahlarına karşı bağışıklık kazanabilir.

    Farklı prototipler test ediliyor

    Raporlara göre, geliştirme süreci zamanla giderek daha büyük prototipleri içerecek. Şuanda en gelişmiş model yaklaşık 5 metre uzunluğunda ve yaklaşık 240 kg ağırlığında. Polaris, 2025 yılı sonuna kadar 8 metre uzunluğunda, 1,5 ila 2 ton ağırlığında olan prototipin ilk uçuşunu gerçekleştirmeyi planlıyor.

    Şirket şu anda mevcut müşteri yelpazesi için teknoloji göstericisi olarak hizmet veren 8 prototip işletiyor. Alman Savunma Bakanlığı için geliştirilen prototip şirketin 9. prototipi olacak.

    Bu prototipler arasında Mira demo uçağının küçültülmüş bir versiyonu olan Aurora da yer alıyor. Bu prototip, ilk uçuşunu 2023 yılında uçak ve roketatar teknolojisinin bir kombinasyonunu kullanarak gerçekleştirdi. 2,5 m uzunluğunda olan Aurora, Mira’nın dört kerosen yakıtlı jet türbini ve sıvı yakıtlı lineer aerospike roket motoruna kıyasla dört elektrikli kanal fanı ile itiş gücü sağlıyor.

    Kaynakça https://mil.in.ua/en/news/germany-commissions-development-of-hypersonic-spaceplane/ https://interestingengineering.com/innovation/mach-5-speed-germany-plans-hypersonic-craft-to-counter-china-shake-army-space-tech
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    Bayraktar KIZILELMA, 53 dakika havada kaldı

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    turkelvis 2 saat önce

    İzlerken gu-rur-lan-dım...

    X
    XingO 5 saat önce

    en son alacağım marka guncelleme yok ve telefon arada donuyor tecno spark 9 pro almıştım

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