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Rusya, yasaklı web sitelerini arama sonuçlarından kaldırmayan Google'a dava açtı

Rusya Telekomünikasyon Kontrol İdaresi (Roskomnadzor) ülkede yasaklanan web sitelerinin Google aramalarında çıkmasından şikayetçi ve bu nedenle Google'ı mahkemeye verdi.
5 ay
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8
Web Siteleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Rusya Telekomünikasyon Kontrol İdaresi (Roskomnadzor) yasaklanmış web sitelerini arama sonuçlarından çıkarmaması nedeniyle Google'dan şikayetçi. Roskomnadzor, Google'ın Rusya yasalarını ihlal ettiği gerekçesi ile dava açtı ve arama devine ceza kesilebilir.

Rus hükümeti daha sert yaptırımlar için çalışıyor

Mahkeme, Google'ın yasaları ihlal ettiğine karar verirse şirket 700 bin ruble (10.450 dolar) para cezasına çarptırılabilir. Google için bu ceza düşük olsa da, Reuters'in haberine göre Rus hükümeti teknoloji şirketleri için daha sert yaptırımları uygulamaya koymak için çalışıyor.
Küresel teknoloji şirketleri uzun zamandır Rusya'nın hedefinde diyebiliriz. Zira ülke geçtiğimiz dönemde LinkedIn ve Telegram gibi hizmetlere yasak getirmişti. Google'ın da bu yasaklara uyması için taviz vermesi gerektiği belirtiliyor. Tüm bunlara ek olarak Google'ın Rus Android kullanıcılarının cihazlarında varsayılan arama motoru olarak Yandex'in sunulmaya başlandığını da belirtelim.

https://www.reuters.com/article/us-russia-alphabet-lawsuit/russia-opens-civil-case-against-google-watchdog-idUSKCN1NV1L6?utm_source=reddit.com Yorum Yaz
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Spider_hip 5 ay
10 bin dolar nedir ya. Fakirliğin bu kadarı. Gerçi maşallah son 15 senede asgari ücretlerini bizimle aynı seviyeye getirdiler. Eskiden doktorları bile buraya temizlikçiliğe gelirdi. 15 senedir ekonomik olarak onların yükselişi, bizim düşüşümüzle eşitlendik.
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devrimdoga 5 ay Spider_hip
hocam döviz kurlarından dolayı maaşlarının bize yaklaşması sizi yanıltmasın. rusya silah ve teknolojide bizden ve diğer bir çok ülkelerden katlarca fazla ileride.
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kızgın boğa 5 ay
LinkedIn'e. Ne alaka.ona neden yasak gelyr
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ataince 5 ay
Kendileri ABD'nin tüm dijital içeriğinin korsanını barındırmayı biliyorlar ama.
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Omisis046 5 ay
Türkiye Sony'e 2.3 milyon lira ceza kestiğinde gülmüştüm, şimdi gülmeyi unuttum. Teşekkürler Rusya.
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Virinom 5 ay
Haberi düzeltin ceza falan kesmiyor. 10 bin dolar parayı Türkiyedeki birçok vatandaş bile ödeyebilir.
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EmuMaster 5 ay
Rusya da az yobaz değilmiş.
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