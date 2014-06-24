Rusya'da devletin tüm bilgisayarları ARM işlemci ve Linux işletim sistemli olacak

Rusya Federasyonu, resmi dairelerdeki tüm bilgisayarları yeniliyor. Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı'nın Almanya şansölyesi de dahil olmak üzere dünya genelinde pek çok kişinin telefonlarını dinlemesi ve elektronik servislerden veri toplamasının anlaşılmasıyla birbiri ardına patlak veren skandallar silsilesi, dünya genelinde güvenlik endişelerini en üst düzeye çıkarmıştı.

Hemen her alanda iç kaynaklarını kullanmak, dışa bağımlılığı mümkün olduğu kadar azaltmak isteyen Rusya, arka kapı barındırdıkları ve Amerikan İstihbarat Servisleri'ne bilgi aktardıklarına dair çeşitli komplo teorileri ve iddiaların olduğu AMD ve Intel işlemcilerle ilişiğini kesmeye hazırlanıyor. Bu karar çerçevesinde, bizzat Rusya tarafından geliştirilen ARM Cortex-A57 tabanlı yeni nesil "Baykal" işlemcisinin önümüzdeki yıl ile birlikte devlete ait tüm bilgisayarlarda kullanılması bekleniyor. 8 çekirdekli olan ve 2GHz hızında çalışan 64-bit işlemcinin ilk etapta iki versiyonu olacak, 2016'da 16 çekirdekli daha güçlü bir versiyonu da kullanıma sunulacak.

Yeni işlemciye bağlı olarak tüm bilgisayarların Linux işletim sistemine geçirileceği Rusya'da, yeniden dönüşüm çerçevesinde 500 milyon değerinde 700.000 yeni PC ve 800 milyon dolarlık yatırım ile 300.000 sunucunun satın alınacağı, Amerikan şirketleri için oluşacak toplam kaybın 5 milyon sistem ve buna denk gelen 3.5 milyar dolarlık bir bütçe olacağı ifade ediliyor.