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Rusya'da devletin tüm bilgisayarları ARM işlemci ve Linux işletim sistemli olacak

4 yıl
3,5b
1
61
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Rusya'da devletin tüm bilgisayarları ARM işlemci ve Linux işletim sistemli olacak
Rusya Federasyonu, resmi dairelerdeki tüm bilgisayarları yeniliyor. Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı'nın Almanya şansölyesi de dahil olmak üzere dünya genelinde pek çok kişinin telefonlarını dinlemesi ve elektronik servislerden veri toplamasının anlaşılmasıyla birbiri ardına patlak veren skandallar silsilesi, dünya genelinde güvenlik endişelerini en üst düzeye çıkarmıştı.
Hemen her alanda iç kaynaklarını kullanmak, dışa bağımlılığı mümkün olduğu kadar azaltmak isteyen Rusya, arka kapı barındırdıkları ve Amerikan İstihbarat Servisleri'ne bilgi aktardıklarına dair çeşitli komplo teorileri ve iddiaların olduğu AMD ve Intel işlemcilerle ilişiğini kesmeye hazırlanıyor. Bu karar çerçevesinde, bizzat Rusya tarafından geliştirilen ARM Cortex-A57 tabanlı yeni nesil "Baykal" işlemcisinin önümüzdeki yıl ile birlikte devlete ait tüm bilgisayarlarda kullanılması bekleniyor. 8 çekirdekli olan ve 2GHz hızında çalışan 64-bit işlemcinin ilk etapta iki versiyonu olacak, 2016'da 16 çekirdekli daha güçlü bir versiyonu da kullanıma sunulacak.
Yeni işlemciye bağlı olarak tüm bilgisayarların Linux işletim sistemine geçirileceği Rusya'da, yeniden dönüşüm çerçevesinde 500 milyon değerinde 700.000 yeni PC ve 800 milyon dolarlık yatırım ile 300.000 sunucunun satın alınacağı, Amerikan şirketleri için oluşacak toplam kaybın 5 milyon sistem ve buna denk gelen 3.5 milyar dolarlık bir bütçe olacağı ifade ediliyor.

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mehmedaltair 4 yıl en beğenilen
Bizim de pardus vardı harcadılar
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OnTEC 4 yıl DH Misafiri
Pardusun Geliştirici ekipten bir çok kişi ile şahsen tanışmış hatta duyurulduğu toplantıda bizzat bulunmuş bir kişi olarak;

Pardus KKK nin Rusya ile benzer endişeleri neticesinde geliştirmeye başlandı, zamanında askerlik şubelerinde kullanılmaya da başlandı, sonra bilgates geldi ne olduysa ondan sonra oldu, ve birden bire Tübitaktaki ekibin başına badem bıyıklılar getirildi sonra da ekip dağıtıldı.

Linux dünyasında ses getiren bir çok başarıya imza attılar mesela vakti zamanında Ubuntu wireless bağlantı için pardusun bu kodlarını aldı ve kullandı, pisi benzerlerine göre çok daha iyi bir donanım bulma katmanıydı. v.s.

Bir arkadaş ARM için ingilizlerin kucağına oturdu demiş ama arm mimariyi patentleyip patent satıyor, bu bilgiler ışığında kendi işlemcisini üreten bir sürü firma var arm mimarisi kullanan bir işlemci yapmış adamlar. Helal olsun bence çok yerinde bir karar vermişler...
Pardusun Geliştirici ekipten bir çok kişi ile şahsen tanışmış hatta duyurulduğu toplantıda bizzat bulunmuş bir kişi olarak;Pardus KKK nin Rusya ile...
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kımyasal 4 yıl
Çok doğru bir karar,bakınız İran uranyum geliştiriyor diye,santrallerine virüs saldırısında bulundular ve tüm sistem ABD kurumu olan NSA elinde.En kısa zamanda Türkiye devlet kurumlarındaki bilgisayarların Rusya örneğindeki gibi değiştirilmesi gerek,ülkemize santral kurulması planlanırken bu tür risklere girmemek gerek.
Çok doğru bir karar,bakınız İran uranyum geliştiriyor diye,santrallerine virüs saldırısında bulundular ve tüm sistem ABD kurumu olan NSA elinde.En kısa zamanda ...
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os_lnx 9 ay
Size kısa bir özet geçeyim şüphelerimle alakalı. Bir kaç satır ile.
Bakınız İranın nükleer faaliyetlirneden ABD nin nasıl haberi oldu ?
Şüphelerimi yazıyorum.
Microsoft veya Intel veyahut her ikisinin sayesinde.
Intel işlemcilerde bildiğiniz gibi arka kapılar mevcut.
Ek olarak Windows un arkaplanda ne haltlar karıştırdığını zaten bilmiyoruz.
Bu işlemciler veya bu sistem veya her ikisi birlikte. Devletin belli kademelerinde kullanılıyor ve bilgi sızdırıyorlar. Bu sayede bir çok şeyi öğreniyorlar. Öğrenmekle kalmıyorlar Müdahale ediyorlar.
Tabiki bir sistemde bir şeyler gerçekleştirebilmek için oraya bir şeyler yerleştirmek gerekli. İşlemci ve OS den elde ettikleri bilgi sayesinde bir son kullanıcı bilgisayarından sisteme sızarak zararlı yazılımı bırakıyorlar.
Bu yüzden her ikisini birden değiştirmek en mantıklısı.
Hem işletim sistemi hemde işlemci.
Umarız Rusya kısa zamanda başarılı bir süreç ile bu işi tamamlar. Dünyaya örnek olur.
Dipnot: Eski habermiş. Rusya bu kararı çok daha önce almıştı bir öğretmenin ceza almasından sonra.. Hatırlayanınız varsa ve bizde aynı kararı almıştık belli bir zaman önce.
Ama kolay olmuyor. Aradan geçen yıllarda yeterince yol kat edilememiş. Bende işlemci konusunda yeni bir atak var zannediyordum.
Ama sonuç ne olursa olsun umarım başarılır.
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GunslingeR085 9 ay
(olamadı)
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NuKe_MaNia 3 yıl
İşlemci arm yerine mips mimarisiyle çıkacakmış
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interwap 9 ay NuKe_MaNia
Her ikisi de var.
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SEO-Uzmanı 3 yıl
Android i yükledikleri anda kale düşer :)
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tempestatem 3 yıl
Baykal gölü muhteşemdir, sibiryanın mavi gözü derler, ayrıca Sovyetlerin baikal adında meşhur tufekleri var.
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exbir 3 yıl
takip
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Guest-BF8E9B238 3 yıl
Bir nokta atlanmış. Rusya istese kendi işlemcisini sıfırdan tasarlayabilir ama yazılım uyumu için bilinen komut kümesi kullanmak zorunda. Arm lisansı altında üretiyor diye olduğu gibi arm referans tasarımını kullanacak hali yok. %99 ihtimalle sadece komut kümesini alır, devreyi kendisi hazırlar. Böylece her bir transistörüne kadar içinde ne olduğunu bilirler, donanımsal truva atı falan sözkonusu olmaz.
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DH Misafiri 4 yıl
Ulusal güvenlik adına atılmış her adım, maliyeti ne olursa olsun iyi bir adım.
Darısı başımıza.
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DH Misafiri 4 yıl
Akıllı tahtalarda ikiside yüklüymüş ama klavye takıp açılışta pardusu seçmen gerekiyor ki bunu kaç hoca yapar. Hadi yaptı diyelim kaç hocamız windows dışında bir işletim sistemi olduğunu dünyada ;)
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Rubisco 4 yıl
KK, ARM temelli komut kümelerini çalıştıracak bi çip yaptınız. ARM temelli komut kümelerinde, geliştireceğiniz şey ne olursa olsun, komut kümesinin doğasından gelen, komutların tasarlanma şeklinin uygun şekilde saldırıldığında mesela bi buffer overflow / underflow'a yol açmayacağının garantisi var mı? Madem komplo teorisinden gidiliyor, elinizde komut seti var ve buna uygun tasarımı siz yapacaksınız kabul. Ama komut kümesinin uygun şekilde dürtüklendiğinde daha önce hiç düşünülmeyen hiç beklenilmeyecek şekilde davranamayacağının garantisi var mı ? Özeti ve kısacası Komut kümesinin kusurlu olma ihtimali hiç mi yok? Komplo teorisi veya derinlere kadar gidecekseniz bunu da düşünmek lazım. Sonuçta bunlar basit bi toplama devresi vs. gibi bişeyler olmaktan çok öte. Uygun şekilde dürtüklendiğinde bi thread'e farklı bi ayrıcalık / privilige tanıyıp tanınamayacağı vs. gibi şeyler bilinmiyor. ARM'nin kendsi, bu şekilde bi açık üretmemiş olsa bile bu şekilde açık oluşmayacağının garantisi yok.

Pratik örnek : Intel'de HT (HyperThreading) aynı fiziksel çekirdekde 2 farklı donanım threadinin çalıştırılmasını ve o fiziksel çekirdekteki donanım kaynaklarının, yazılım/işletim sistemi tarafından atanan threadlere hizmet etmesini sağlıyor. Geçmişte burda bi bug vardı. Normalde işletim sisteminin atadığı 2 ayrı thread'in birbirinden bağımsız çalışması gerekir, izole edilmiş yani birbiri ile alakası iletişmi ortaklıkları olmaması gerekir. Binadan bakkala yolladığınız 2 kapıcının 2 ayrı çıkıştan çıkıp birbirini hiç görmemesi gibi. Oysa bug yüzünden aynı fiziksel çekirdekte çalışan HT threadi(yani 2. thread, 2. kapıcı), diğerinin cache'deki değerlerine erişebiliyordu. Yani normalde 2 kapıcının birbirinden habersiz olması gerekirken, 2. kapıcı daima diğerinin bina içinde nerede olduğunu ne yaptığını hangi yoldan dışarı gittiğini vs. gibi bilgilere erişebiliyordu. Normalde tamamen izole olması gerekir. Bunu saldırı için kullandığınızda ve buna göre altyapı hazırladığınızda, mesela banka şifresi ile ilgili browser thread'i 1. çekirdekte çalışırken saldırgan tamamen düşük yetkiye sahip bir threadin aynı çekirdekte çalışırken cache verisine erişip verileri kullanmaktan tutun yüksek yetkiye sahip bi threadmiş gibi davranmasına yol açabiliyordu. Bunu, normalde 1. kapıcıya sadece yönetici emir verebilirken, gittiği yolları sadece yönetici bilirken, ne yaptığını sadece yönetici bilirken 2. kapıcının da aynı bilgileri bilip yönetici gibi davranıp arkadan seslenmesi ve 1. kapıcıyı kandırması gibi düşünün. 1. kapıcının yapacağı işi değiştirebilme (instruction cache'i etkileme, brach'dan tutun sonraki komutların adreslerini değiştirmeye kadar), veya sadece pasif olarak veri toplamaya imkan vermesi ve bunu çıkarı için kullanması olarka düşünün (1. kapının ne yaptığını kiminle konuştuğunu kime ne dediğini , kimden ne komut aldığını bildiğinden gidip iftira atabilir araya fitne de sokabilirsiniz).

Sonrasında bunu tam olarak çözemediler çünkü farklı tasarım yapılması gerekiyordu. Aynı çekirdekte, HT threadinin çalıştırılmasını engellediler. O ikinci kapıcının 1. kapıcnının apartmanına girmesini engellemek gibi. Böylece 1. kapıcnın ne yaptığını bilme şansı olmuyor.

Tamam, bi komut kümesinde bug olabilmesi ile kasıtlı olarak CPU dizaynına kötü amaçlı bişeyler eklemek aynı şey değil. ARM tarafından gitmenin sizi temize düze çıkardğına inanmak da aynı derece saflık olabilir. Şunu, yani "komut kümesinin yapısından kaynaklanan şeyler açıklara yol açabilir" demek ve bunu araştırmak ile "CPU dizaynında gizlenmiş açıklar olabilir"'i araştırılmasında hangisinin daha çok zaman alıcı hangisinin daha az/çok riskli olduğunu belirlemek kolay değil (mümkün mü onu da belki bilmiyoruzdur). Onları, bütün kombinasyonları veya olasılığa yol açacak ihtimal gruplarını inceleyecek kadar becerimiz varsa zaten başından çip tarasımı vs. açıısndan daha iyisini yapacak gelişmişlikte insan gücü + kaynak vardır denilebilir.

Intel mühendisinin kendi ağzından, "size diyor adam, mesela Haswell'in RTL çıktısını versek, yani fiziksel silikona basılmadan önceki tasarım halini versek ve siz bunu reverse-engineering etseniz (tersine mühendislikle çözseniz), rahatça 18 ay gibi süreler alır. O zmana kadar bi yeni işlerin daha iyi işlerin çoktan peşinde oluruz". Dahası o tasarımlarda bi nevi firmaya özel imza gibi bişey oluyor. Bi ünitenin çalıştırlma şekliyle ilgili çok alt seviye yöntem Intel'e ait oluyor mesela. Olduğu gibi alınsa mutlaka bu Intel'den araklanmış denilip ispat edilebilir (sallıyorum bi toplama devresi yada branch devresi gibi şeyler, veya bunların birbirleriyle iletişimde bypass yapıları). Bu gizli kapaklı bişeylerin olmadığını ispatlamaz kabul , hatta çözebilecek kadar kaynak olsa gidip kendin yeni çip geliştirirsin. Gidip belli bi komut kümesi ile kendi çipini tasarlamak da harika bi çözüm ve bi yere kadar savunma sağlar kabul. Ama komut kümesini kendin geliştirmediğin sürece, ve olabilecek düşünülmeyen şeylerin gerçekleştği durumlarda çipin beklenmediği gibi davranmayacağı garantisini de vermez. Intel'in HT örneği önemli bence, AMD'nin x87 kodunun yazılım ile iyileştirmesi de alakasız ama önemli. Yıllar önce bazı 486 SX lerin DX gibi davranması da öyle. Pentium div. bug'un tasarlanmamış olması da öyle. INtel'in eski 8086'da komutların tanımlayıcıları için ayırdığı alanın yetmeyip bunu genişletirken, bu üst alana geçmek için kullandığı "escape kod" ların "undocumented" olarak kalması ama günümüzde bi yerlerden dürtük alıp çipin saçma bi şekilde davranmasına izin verip vermeyeceğini bilemememiz gibi. Belki sırf bu tarz şeyler için çiplere thread güvenliği için ring0 1 2 gibi şeyler ekliyorlardır. Veya tersinden komplodan bakıp, bi thead'e ring0 yetkisi verecek arka kapıların olduğu CPU'ları artık üretiyorlardır, kim bilir.

Tek başına komut kümesinin %100 koruma sağlayacağına innamıyorum yani.
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bocekgrafik 4 yıl
Rusya doğruyu yapıyor. Sisteminden donanımına kadar yerelleşmedikçe kurtulamayız bunlardan. MİT'in bunu desteklemesi, İKK gereği yapması gerekiyor.
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Umutcan 4 yıl
Gelir birazdan "ekran kartı ne, oyun oynanır mı?"cılar.
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kakarikikiri 4 yıl
büyük ve güçlü bir ülke olduğunuzda büyük ve güçlü bir ülkeyiz demeniz gerekmiyor.
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Dovahkiin 4 yıl
Bize ters böyle şeyler. Olur da bizim devlet sırlarımız açığa çıkarsa, üstün zekâlı yöneticilerimiz anında siteye Türkiye'den erişimi kapatıp sorunu çözer...
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