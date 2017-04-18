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Rusya'dan aşırı insansı robot: Fedor

Rusların geliştirdiği Fedor isimli insansı robot, iki eliyle ateş etme becerisine sahip. Geliştiriciler ise bir terminatör değil yapay zeka geliştirdiklerini söylüyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
7,1b
1
29
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Rusya'da üretilen ve asıl görevi uzay yolculuklarında yer almak olan robot bir insanın elleriyle yapabileceği neredeyse her şeyi yapabiliyor. İlk olarak aralık ayında tanıtılan Fedor isimli robotun ortaya çıkan son yeteneği ise görenleri korkutacak cinsten zira Fedor iki elinde bulunan silahlarla ateş edebiliyor. Android Technics isimli bir Rus robot şirketi tarafından geliştirilen Fedor'un geliştiricileri ise bir terminatör değil birçok alanda kullanışlı olacak bir yapay zeka geliştirdiklerini söylüyor.


İnce motor becerilerine sahip olan Fedor, kendisini yönlendiren operatör sayesinde ampul takabiliyor, anahtarla kapı açabiliyor, araba sürebiliyor, şınav çekebiliyor. Ellerinin ve parmaklarının uzaktan kontrol edilebildiği Fedor çok gelişmiş olmayan bir yapay zekaya da sahip böylece bazı basit senaryolarda kendi inisiyatifiyle  hareket edebiliyor. Robotun geliştiricileri ise makine öğrenmesine sahip olan Fedor'un zamanla öğrenme yeteneğinin artacağını dile getiriyor.


Acil Durumlar Bakanlığı'nın isteği üzerine geliştirilen Fedor,2021'de Rusya'nın yeni uzay aracı Federatsiya ile gerçekleştirceği uçuşun tek yolcusu olarak uzayda araştırmalar yapacak ve mevcut araştırmacılara destek sağlayacak ancak böylesine yetenekli bir robotun sadece uzay yolculuklarında değil farklı alanlarda da kullanılması bekleniyor.



Fedor'un yeteneklerini aşağıdaki videolardan izleyebilirsiniz: 
 

https://twitter.com/Rogozin/status/852869162493935617 Yorum Yaz
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k2fg9 2 yıl en beğenilen
Havalimanımızı kıskanıyorlar.
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redoracle 2 yıl
Hayaller T-800 gerçekler Fedor
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axaxa 2 yıl
Dışına japonlar el atsın biraz :)
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muammer816 2 yıl
ayrıca bildiğin terminatör yapmış adamlar.
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muammer816 2 yıl
gelecek pek iç açıcı olmayacak gibi.insanlara ihtiyaç olmayan(duyulmayan) bir gelecek hazırlanıyor(amaçlanıyor) gibi.ürkütücü.
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Infinitum 2 yıl
Şu video aklıma geldi. Putin reyizin efsane bakışı :D
youtube.com/...
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okan_cehapelioglu 2 yıl
namaz kılamıyorsa hepsi boş
1 Yanıt Yanıtla +5
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midnefen 2 yıl okan_cehapelioglu
okan_cehapelioglu
namaz kılamıyorsa hepsi boş

Kıbleyi gösteriyorsa; yetmez ama evet
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112112acil 2 yıl
şınav çekecem abi bi kolları değiştirip geliyom
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V4LKyR 2 yıl
Vay be... Gerçekten etkilendim he.
Gerisini Boston Dynamics düşünsün.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ!
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midnefen 2 yıl V4LKyR
V4LKyR
Vay be... Gerçekten etkilendim he.
Gerisini Boston Dynamics düşünsün.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ!

Back to The Future
Leqend return
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DH Misafiri 2 yıl
sondaki sahnede karşısında oynayınca oynayan tikli insanlar aklına gelen tek ben miyim
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maximus8282 2 yıl
Rusya alttan alttan hazırlanıyor. İşlemci den başşladı, uzay araçlarına ve robotlara kadar herşeyini kendi üretmeye başladı.
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Akasha_Ether 2 yıl
adamlar silahlandırmış bile
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kadirirdem 2 yıl
Aşırı insansı bu mu ? :) daha çok yolları var.
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