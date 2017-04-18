Rusya'dan aşırı insansı robot: Fedor

Rusya'da üretilen ve asıl görevi uzay yolculuklarında yer almak olan robot bir insanın elleriyle yapabileceği neredeyse her şeyi yapabiliyor. İlk olarak aralık ayında tanıtılan Fedor isimli robotun ortaya çıkan son yeteneği ise görenleri korkutacak cinsten zira Fedor iki elinde bulunan silahlarla ateş edebiliyor. Android Technics isimli bir Rus robot şirketi tarafından geliştirilen Fedor'un geliştiricileri ise bir terminatör değil birçok alanda kullanışlı olacak bir yapay zeka geliştirdiklerini söylüyor.





İnce motor becerilerine sahip olan Fedor, kendisini yönlendiren operatör sayesinde ampul takabiliyor, anahtarla kapı açabiliyor, araba sürebiliyor, şınav çekebiliyor. Ellerinin ve parmaklarının uzaktan kontrol edilebildiği Fedor çok gelişmiş olmayan bir yapay zekaya da sahip böylece bazı basit senaryolarda kendi inisiyatifiyle hareket edebiliyor. Robotun geliştiricileri ise makine öğrenmesine sahip olan Fedor'un zamanla öğrenme yeteneğinin artacağını dile getiriyor.





Acil Durumlar Bakanlığı'nın isteği üzerine geliştirilen Fedor,2021'de Rusya'nın yeni uzay aracı Federatsiya ile gerçekleştirceği uçuşun tek yolcusu olarak uzayda araştırmalar yapacak ve mevcut araştırmacılara destek sağlayacak ancak böylesine yetenekli bir robotun sadece uzay yolculuklarında değil farklı alanlarda da kullanılması bekleniyor.









Fedor'un yeteneklerini aşağıdaki videolardan izleyebilirsiniz:

https://twitter.com/Rogozin/status/852869162493935617