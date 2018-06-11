Rusya'dan kripto para madenciliğine yasaklama: Madencilik cihazları ithal edilemeyecek

Kripto para birimlerine ve kripto para madenciliğine sıcak baktığı düşünülen Rusya'da geçtiğimiz günlerde ilginç bir olay yaşandı. Tümen Oblastı'na bağlı Tobolsk bölgesinde bir internet kullanıcısı, kişisel kullanımı için yabancı bir internet sitesinden kripto para madenciliği cihazı sipariş etti. Cihazın ülke topraklarına girmesinin ardından ise kullanıcı ve yetkili makamlar arasında hukuki mücadele başladı zira gümrük yetkilileri cihaza tarife dışı düzenlemelerin uygulanması gerektiğini ve cihazın ithalatının sınırlı olduğunu düşünürken siparişi veren müşteri cihazın bir an önce kendisine teslim edilmesini isteyerek dava açtı.





Bilimsel amaçla kullanmak serbest

Tümen Gümrük İdaresi'ne karşı açılan davada cihazı sipariş eden davacı taraf, cihazı bireysel olarak ''bilimsel ve matematiksel hesaplamalar'' için kullanacağını ileri sürerken gümrük idaresi ise davacının bu iddiasını kanıtlayacak belgeleri teslim etmediğini ve cihaza tarife dışı düzenlemeleri uygulamak zorunda olduklarını iddia etti. İddiaları ve delilleri inceleyen Tobolsk Şehir Mahkemesi, cihazı sipariş eden kişinin, ''cihazın yalnızca bilimsel faaliyetlere yönelik bir yan ürün olduğu iddiasını'' kabul etmediğini açıkladı. Gümrük idaresinin işlemini hukuka uygun bulan mahkeme bölgedeki kripto para madenciliği cihazlarının ithalatını da yasakladı. Yani bölge halkı bu cihazları yabancı web sitelerinden ancak bilimsel amaçlarla kullanacaklarını ispat edebilirlerse satın alabilecek.





Mahkemenin kararı Rusya Federal Gümrük İdaresi(FCS)'nin internet sitesinde de yayınlanırken kripto para madenciliği cihazlarını kullanmanın idari ve cezai sorumluluğu da beraberinde getirdiği vurgulandı. FCS ayrıca borsalardan kripto para çekmenin veya satılan kripto paranın ruble'ye çevrilip de banka hesabına çekilmesinin de kayıt altına alınması gerektiğini; aksi takdirde bu işlemlerin idari ve cezai kovuşturmaya yol açabileceğini ekledi. FCS'nin kripto para işlemlerine ilişkin duyurusu ülke genelinde geçerli ancak madencilik cihazı ithalatının yasaklanması sadece Tobolsk'u kapsıyor. Bu yasağın ülke geneline yayılıp yayılmayacağı ise merak konusu.





Rus yetkililer geçtiğimiz ay yapılan açıklama ile 2018 FIFA Dünya Kupası organizasyonu boyunca yurt dışından gelen misafirlerin kripto para birimlerini kullanarak konaklama ücretlerini ödeyebileceğini duyurmuştu.

https://news.bitcoin.com/russian-court-customs-import-crypto-mining-equipment/