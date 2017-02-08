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Ryzen ailesinin satış tarihi açığa çıktı! [GÜNCELLEME]

Merakla beklenen Ryzen işlemcilerinin satış tarihi ortaya çıkmış olabilir. Dün açılan bir sayfada işlemcinin ön sipariş edilebileceği ilana yer verildi. Detaylar haberimizde:
2 yıl
3,2b
1
37
İşlemci
Metehan Göktaş
Yazar
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Geçtiğimiz günlerde Ryzen ailesinin 2 Mart’ta satışa sunulabileceğini paylaşmıştık. Son gelen bilgiler ise bu tarihi yalanlar nitelikte. Dün akşam saatlerinde Çinli alışveriş sitesi Taobao’da AMD Şangay’ın resmi hesabından açılan bir ilanda model numarası belli olmayan bir Ryzen işlemcisi ön siparişe açıldı.
Model’in gönderim tarihi 28 Şubat olarak belirtilirken taban çalışma frekansı ise 4.2 Ghz olarak eklenmiş. Son gelen sızıntılardaki bilgilerdeki işlemcilerden hiçbirisinin bu kadar yüksek bir taban çalışma frekansına sahip olmaması da dikkatlerden kaçmazken ilan ne yazık ki gösterimden kaldırıldı yine de aşağıdaki ekran alıntısından ilanı inceleyebilirsiniz.

%10 daha küçük zar alanı!

Ayrıca geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilenUluslararası Katı Hal Devreleri Konferansı’nda paylaşılan verilerde AMD’nin yeni platformunun Intel’in Sky Lake işlemcilerinden %10 daha küçük bir zar alanına sahip olduğu bilgisi de paylaşıldı. AMD bunu yapabilmek adına işlemciyi 12 katmana sığdırmış, buna ek olarak L2 ve L3 önbelleklerin kullandığı alanı da küçültmeye gitmiş. Bununla birlikte AMD yeni bir kapasitör tasarımına da geçti ki bu sayede daha düşük çalışma voltajlarının yanı sıra daha kısa aralıklı frekans ve voltaj kontrolüne sahip yongalar üretmeyi başardı. Son olarak yeni platforma dair gelişmeleri birlikte takip ediyor olacağız.
Ryzen ailesinin satış tarihi açığa çıktı! [GÜNCELLEME]
 
Güncelleme: Son gelen bilgilere göre ise 3 R7 işlemcisinin fiyatları sızdırıldı. R7 1800X modelinin 599.99 euro'dan, R7 1700X modelinin 469.99 euro'dan ve R7 1700 modelininse 389.95 euro'dan satışa sunulacağı aktarıldı. İşlemciler performans testlerine ve fiyatlara bakılacak olursa Intel-AMD rekabetini AMD'nin lehine çevireceğe benziyor. Modellerin teknik detaylarına ve Intel tarafındaki karşılıklarına ise bu haberimizden ulaşabilirsiniz.

https://www.techpowerup.com/230464/amds-ryzen-cpus-shipping-date-surfaces-mark-your-calendars-for-february-28th Yorum Yaz
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XPerience 2 yıl en beğenilen
Zensiz olmaaaaz, Zeeensiz olmaaaaz.


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Patren 2 yıl
Inteli tokat manyagi yapcak
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Edward Teach 2 yıl
ilandaki 1999 yuan 1084 lira yapıyor.
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*INVICTUS* 2 yıl
anakart yok diyenlere gelsin :
wccftech.com/...
techreport.com/...
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BalistikBomba 2 yıl *INVICTUS*
*INVICTUS*
anakart yok diyenlere gelsin :
wccftech.com/...
techreport.com/...

Anakartın tanıtımının yapılması değil mesele. CES fuarında her tür cihazın prototip tantımı zaten yapılır. Önemli olan ise, önemli teknoloji editörlerinin ve de son kullanıcılardan gelen yorumların durumuna göre, komponentlerin ne oranda stabil ve verimli çalıştığıdır. Kaldı ki tanıtımı yapılan bu anakartlar da oldukça dar bir segmentin anakartlarıdır.
Daha üst seviye, orta seviye, giriş seviyesi ve bunların ne gibi özellikler ve standartları sunacağı ise tam olarak belli değildir. Ha nedir? Parası çok olan şansını dener, çıkar çıkmaz alır. Ama olur da kronik bir hata, stabiliteyi bozan bir problem olduğunda bios update de kurtarmazsa sonra garantisiydi, ürün iadeydi uğraşır durursun.
Yani genel kural olarak bir ürün çıkmadan nasıl çalışacağını bilme imkanı yoktur. Bu yüzden de hemen alınması mantıksızdır.
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reiis 2 yıl
Çıksında x300 ile mini itx sistem kurayım
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DH Misafiri 2 yıl
Gün sayıyorum. yeni pc alıcam sırf bunun için bekliyorum arkadaş :/
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Dr.Faustus 2 yıl
APU'yu bekliyorum bakalım nasıl olacak. Şuan bile A10-7870K ile Resident Evil 7 oynayabiliyorum her ne kadar düşük ayar olsa bile :)
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redoracle 2 yıl Dr.Faustus
Bendede 7850 var a10 serisi hakketen çok iyi iş çıkarıyorlar,bende apu için şimdiden 16 gb ram aldım,hbmli bir apu kaçmaz,ps4!ten daha güçlü olacağı,460rx ile benzer performans vereceği söyleniyor bana her türlü yeter,yetmediğindede yanına bir kart takmak sorun olmaz 4 çekirdek 8 izlek olacakmış.
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Firaristt 2 yıl
1 ay sonra dananın kuyruğu kopacak. Bize teknik veri değil, sonuç lazım
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amdzendiyebirseyyok1 2 yıl
konuyla alakası var veya yok ama yinede yazacağım.
bundan 1 ay kadar önce bizim internet gidince ne yapacağımı şaşırdım. malum ttnet bayağı bir bollaştı =)
sonra aklıma geldi, abimni gönderdiği bir s4 var, kullanmadığım öyle evde duruyor şarja falan takıyoruz arada annem yedek telefon yapar akbaraları falan arar onla, bolca kontoru var çünkü...
ALLAH seni inanırsın 10 dakikada internete girmeyi öğrendim telefon 1 yıldır bende olmasına rağmen geçen ay öğrendim...
S4 müdür nedir o bile i5 i7 lerden daha hızlı internete giriyor resimleri şak şak açıyor youtube'da kasılmıyo takılmıyor... sanki bilgisayardan bir video açar gibi. ne reklam ne birşey. bir gram takılmada yok......
telefonlar bile bu haldeyse, bilgisayar sektöründe gelişen şey nedir ? ayrıca amd fx'den sonra bir sürü tablet telefon benzeri, bilgisayar ekranı netliğinde oyunları olan mobil zımbırtılar çıkmışken, bir işlemciyi 3-4 yılda yapamayan amd sizce dürüst müdür ?
yoksa bu amd intelle anlaşmalı evlilik mi yapmıştır ?
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wolwes 2 yıl
Sene 2013 8 çekirdek 5.0ghz ile gümbür gümbür gelen fx9590 geldi aklıma 😁
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amdzendiyebirseyyok1 2 yıl
arkadaşlar böyle birşey yok. zen diye bir işlemci bile yok. şubat dediklerine kim inanır sizce ? daha anakartları bile piyasada yokken ? anakart vs vs dağıtımları 1-2 günde olmayacağını sizde biliyorsunuz =)
çok zor birşey değil sonuçta adamların elinde dünyanın en iyi mühendistleri var. 3-5 cm lik kibrit kutusunu üretmeleri zor değil. araçların içinde bile motor beyni var. bir bilgisayar işlemcisi üretememek ?
2013-2014 yılından beridir zen çıktı çıkacak. yine tokatlanan biz oluyoruz. burada tek amaç amd'nin yeni çıkacak işlemcilerine çoluk çocuğu heveslendirip sonra süreyi uzatıp intel işlemcilerinin alınmasını sağlamak. zaten amd ile intel rakip falan değil sadece dostlar. bana inanın. eğer şubatın 282i değilde bu seferde mayıs demezlerse gelip burda beni alıntılarsınız.
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BalistikBomba 2 yıl amdzendiyebirseyyok1
amdzendiyebirseyyok1
arkadaşlar böyle birşey yok. zen diye bir işlemci bile yok. şubat dediklerine kim inanır sizce ? daha anakartları bile piyasada yokken ? anakart vs vs dağıtımları 1-2 günde olmayacağını sizde biliyorsunuz =)
çok zor birşey değil sonuçta adamların elinde dünyanın en iyi mühendistleri var. 3-5 cm lik kibrit kutusunu üretmeleri zor değil. araçların içinde bile motor beyni var. bir bilgisayar işlemcisi üretememek ?
2013-2014 yılından beridir zen çıktı çıkacak. yine tokatlanan biz oluyoruz. burada tek amaç amd'nin yeni çıkacak işlemcilerine çoluk çocuğu heveslendirip sonra süreyi uzatıp intel işlemcilerinin alınmasını sağlamak. zaten amd ile intel rakip falan değil sadece dostlar. bana inanın. eğer şubatın 282i değilde bu seferde mayıs demezlerse gelip burda beni alıntılarsınız.

Ben şimdiden alıntılayayım.

Hakikaten ortada tuhaf bir durum var. Mart ayında çıkacaksa, bu işlemcinin ilk mühendislik örneklerinin şimdiye çoktan seçkin teknoloji editörlerine gönderilmesi ve testinin yapılması lazımdı. Daha bir kaç modelin dışında anakartlar bile yok ortalıkta! Bir de sistemin stabilizasyonu, bios updateleri vs gibi bir de süreci olacaktır. Yani bir gün kalkıp bakacağız Ryzenler çıkmış, anakartlar ve işlemci soğutucuları hazır vs... gibi mi olacak?
Bana öyle geliyor ki, AMD mart ayına da yetiştiremez, yaz aylarını bulur. O halde İntel'in Sky Lake-X, Kaby Lake-X dönemine denk gelir. Öyle bir durumda da Ryzen almanın pek de bir mantığı kalmaz.
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tobepeople 2 yıl
1500 lira işlemciye vermek akıl işi mi ki bu mudur rekabet ayrıca bunun anakartı da rami de var :D
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EWELANCHE 2 yıl
Yanlız tabloda R7 1700X i7 7700k nın karşısında gözüküyodu. R7 1700X 470$ i7 ise 350$ burada bir yanlışlık var yada bir önceki çıkan tablo yanlış.
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