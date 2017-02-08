Ryzen ailesinin satış tarihi açığa çıktı! [GÜNCELLEME]

Geçtiğimiz günlerde Ryzen ailesinin 2 Mart’ta satışa sunulabileceğini paylaşmıştık. Son gelen bilgiler ise bu tarihi yalanlar nitelikte. Dün akşam saatlerinde Çinli alışveriş sitesi Taobao’da AMD Şangay’ın resmi hesabından açılan bir ilanda model numarası belli olmayan bir Ryzen işlemcisi ön siparişe açıldı.
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Model’in gönderim tarihi 28 Şubat olarak belirtilirken taban çalışma frekansı ise 4.2 Ghz olarak eklenmiş. Son gelen sızıntılardaki bilgilerdeki işlemcilerden hiçbirisinin bu kadar yüksek bir taban çalışma frekansına sahip olmaması da dikkatlerden kaçmazken ilan ne yazık ki gösterimden kaldırıldı yine de aşağıdaki ekran alıntısından ilanı inceleyebilirsiniz.
%10 daha küçük zar alanı!
Ayrıca geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilenUluslararası Katı Hal Devreleri Konferansı’nda paylaşılan verilerde AMD’nin yeni platformunun Intel’in Sky Lake işlemcilerinden %10 daha küçük bir zar alanına sahip olduğu bilgisi de paylaşıldı. AMD bunu yapabilmek adına işlemciyi 12 katmana sığdırmış, buna ek olarak L2 ve L3 önbelleklerin kullandığı alanı da küçültmeye gitmiş. Bununla birlikte AMD yeni bir kapasitör tasarımına da geçti ki bu sayede daha düşük çalışma voltajlarının yanı sıra daha kısa aralıklı frekans ve voltaj kontrolüne sahip yongalar üretmeyi başardı. Son olarak yeni platforma dair gelişmeleri birlikte takip ediyor olacağız.
Güncelleme: Son gelen bilgilere göre ise 3 R7 işlemcisinin fiyatları sızdırıldı. R7 1800X modelinin 599.99 euro'dan, R7 1700X modelinin 469.99 euro'dan ve R7 1700 modelininse 389.95 euro'dan satışa sunulacağı aktarıldı. İşlemciler performans testlerine ve fiyatlara bakılacak olursa Intel-AMD rekabetini AMD'nin lehine çevireceğe benziyor. Modellerin teknik detaylarına ve Intel tarafındaki karşılıklarına ise bu haberimizden ulaşabilirsiniz.
https://www.techpowerup.com/230464/amds-ryzen-cpus-shipping-date-surfaces-mark-your-calendars-for-february-28th Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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Anakartın tanıtımının yapılması değil mesele. CES fuarında her tür cihazın prototip tantımı zaten yapılır. Önemli olan ise, önemli teknoloji editörlerinin ve de son kullanıcılardan gelen yorumların durumuna göre, komponentlerin ne oranda stabil ve verimli çalıştığıdır. Kaldı ki tanıtımı yapılan bu anakartlar da oldukça dar bir segmentin anakartlarıdır.
Daha üst seviye, orta seviye, giriş seviyesi ve bunların ne gibi özellikler ve standartları sunacağı ise tam olarak belli değildir. Ha nedir? Parası çok olan şansını dener, çıkar çıkmaz alır. Ama olur da kronik bir hata, stabiliteyi bozan bir problem olduğunda bios update de kurtarmazsa sonra garantisiydi, ürün iadeydi uğraşır durursun.
Yani genel kural olarak bir ürün çıkmadan nasıl çalışacağını bilme imkanı yoktur. Bu yüzden de hemen alınması mantıksızdır.
bundan 1 ay kadar önce bizim internet gidince ne yapacağımı şaşırdım. malum ttnet bayağı bir bollaştı =)
sonra aklıma geldi, abimni gönderdiği bir s4 var, kullanmadığım öyle evde duruyor şarja falan takıyoruz arada annem yedek telefon yapar akbaraları falan arar onla, bolca kontoru var çünkü...
ALLAH seni inanırsın 10 dakikada internete girmeyi öğrendim telefon 1 yıldır bende olmasına rağmen geçen ay öğrendim...
S4 müdür nedir o bile i5 i7 lerden daha hızlı internete giriyor resimleri şak şak açıyor youtube'da kasılmıyo takılmıyor... sanki bilgisayardan bir video açar gibi. ne reklam ne birşey. bir gram takılmada yok......
telefonlar bile bu haldeyse, bilgisayar sektöründe gelişen şey nedir ? ayrıca amd fx'den sonra bir sürü tablet telefon benzeri, bilgisayar ekranı netliğinde oyunları olan mobil zımbırtılar çıkmışken, bir işlemciyi 3-4 yılda yapamayan amd sizce dürüst müdür ?
yoksa bu amd intelle anlaşmalı evlilik mi yapmıştır ?
çok zor birşey değil sonuçta adamların elinde dünyanın en iyi mühendistleri var. 3-5 cm lik kibrit kutusunu üretmeleri zor değil. araçların içinde bile motor beyni var. bir bilgisayar işlemcisi üretememek ?
2013-2014 yılından beridir zen çıktı çıkacak. yine tokatlanan biz oluyoruz. burada tek amaç amd'nin yeni çıkacak işlemcilerine çoluk çocuğu heveslendirip sonra süreyi uzatıp intel işlemcilerinin alınmasını sağlamak. zaten amd ile intel rakip falan değil sadece dostlar. bana inanın. eğer şubatın 282i değilde bu seferde mayıs demezlerse gelip burda beni alıntılarsınız.
Ben şimdiden alıntılayayım.
Hakikaten ortada tuhaf bir durum var. Mart ayında çıkacaksa, bu işlemcinin ilk mühendislik örneklerinin şimdiye çoktan seçkin teknoloji editörlerine gönderilmesi ve testinin yapılması lazımdı. Daha bir kaç modelin dışında anakartlar bile yok ortalıkta! Bir de sistemin stabilizasyonu, bios updateleri vs gibi bir de süreci olacaktır. Yani bir gün kalkıp bakacağız Ryzenler çıkmış, anakartlar ve işlemci soğutucuları hazır vs... gibi mi olacak?
Bana öyle geliyor ki, AMD mart ayına da yetiştiremez, yaz aylarını bulur. O halde İntel'in Sky Lake-X, Kaby Lake-X dönemine denk gelir. Öyle bir durumda da Ryzen almanın pek de bir mantığı kalmaz.
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