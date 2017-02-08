Ryzen ailesinin satış tarihi açığa çıktı! [GÜNCELLEME]

Geçtiğimiz günlerde Ryzen ailesinin 2 Mart’ta satışa sunulabileceğini paylaşmıştık. Son gelen bilgiler ise bu tarihi yalanlar nitelikte. Dün akşam saatlerinde Çinli alışveriş sitesi Taobao’da AMD Şangay’ın resmi hesabından açılan bir ilanda model numarası belli olmayan bir Ryzen işlemcisi ön siparişe açıldı.

Model’in gönderim tarihi 28 Şubat olarak belirtilirken taban çalışma frekansı ise 4.2 Ghz olarak eklenmiş. Son gelen sızıntılardaki bilgilerdeki işlemcilerden hiçbirisinin bu kadar yüksek bir taban çalışma frekansına sahip olmaması da dikkatlerden kaçmazken ilan ne yazık ki gösterimden kaldırıldı yine de aşağıdaki ekran alıntısından ilanı inceleyebilirsiniz.

%10 daha küçük zar alanı! Ayrıca geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilenUluslararası Katı Hal Devreleri Konferansı’nda paylaşılan verilerde AMD’nin yeni platformunun Intel’in Sky Lake işlemcilerinden %10 daha küçük bir zar alanına sahip olduğu bilgisi de paylaşıldı. AMD bunu yapabilmek adına işlemciyi 12 katmana sığdırmış, buna ek olarak L2 ve L3 önbelleklerin kullandığı alanı da küçültmeye gitmiş. Bununla birlikte AMD yeni bir kapasitör tasarımına da geçti ki bu sayede daha düşük çalışma voltajlarının yanı sıra daha kısa aralıklı frekans ve voltaj kontrolüne sahip yongalar üretmeyi başardı. Son olarak yeni platforma dair gelişmeleri birlikte takip ediyor olacağız. Güncelleme: Son gelen bilgilere göre ise 3 R7 işlemcisinin fiyatları sızdırıldı. R7 1800X modelinin 599.99 euro'dan, R7 1700X modelinin 469.99 euro'dan ve R7 1700 modelininse 389.95 euro'dan satışa sunulacağı aktarıldı. İşlemciler performans testlerine ve fiyatlara bakılacak olursa Intel-AMD rekabetini AMD'nin lehine çevireceğe benziyor. Modellerin teknik detaylarına ve Intel tarafındaki karşılıklarına ise : Son gelen bilgilere göre iseişlemcisinin fiyatları sızdırıldı.modelinin'dan,modelinin'dan vemodelininseeuro'dan satışa sunulacağı aktarıldı. İşlemciler performans testlerine ve fiyatlara bakılacak olursa. Modellerinvetarafındakiise bu haberimizden ulaşabilirsiniz.

https://www.techpowerup.com/230464/amds-ryzen-cpus-shipping-date-surfaces-mark-your-calendars-for-february-28th