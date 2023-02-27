Ryzen 9 7950X3D oyun performansı belli oldu: Sınıfının en iyisi

Tam Boyutta Gör 3D V-Cache özellikli yeni Ryzen 7000X3D işlemciler için inceleme ambargosu 27 Şubat itibariyle kaldırıldı. Bu noktada uzun zamandır sızıntılar ile gündemde olan AMD Ryzen 9 7950X3D için ilk oyun kıyaslamaları da çevrimiçi olarak ortaya çıktı. Peki AMD'nin yeni tepe modeli rakiplerine karşı neler sunuyor? Gelin hep beraber bakalım.

Ryzen 9 7950X3D'nin oyun performansı belli oldu

Bilmeyenler için AMD Ryzen 7950X3D, 6 çekirdek ve 32 iş parçacığı, 5.7GHz maksimum saat hızı, 120W TDP ve 144 MB önbelleğe (16MB L2, 128MB L3) yapılandırmasından güç alıyor. Bununla birlikte AMD, yeni işlemcinin Ryzen 9 7950X'ten yüzde 16'ya kadar daha hızlı olacağını iddia etmişti. Gelen sonuçlar ise bunu doğruluyor diyebiliriz.

Tam Boyutta Gör RTX 3090 ile Assasin's Creed Valhalla, Far Cry 5, Shadow Of The Tomb Raider ve Metro Exodus yapımlarında test edilen AMD Ryzen 9 7950X3D, temel model 7950X'ten yüzde 18, rakibi Intel i9-13900K'dan ise yüzde 12 oranında daha yüksek bir performans sergiliyor.

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Görünüşe göre Ryzen 9 7950X3D, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Ryzen 7 5800X3D'nin başarısını sürdürecek. Tepe model işlemcinin özellikle oyuncular için rakipsiz göründüğünü belirtelim.

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