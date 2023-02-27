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    Ryzen 9 7950X3D oyun performansı belli oldu: Sınıfının en iyisi

    AMD'nin yeni amiral gemisi Ryzen 9 7950X3D'nin oyun performansı belli oldu. 3D V-Cache Ryzen 7000 serisinin tepe modeli, i9-13900K ve 7950X'e karşı neler sunuyor? İşte detaylar
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    Ryzen 9 7950X3D oyun performansı belli oldu: Sınıfının en iyisi Tam Boyutta Gör
    3D V-Cache özellikli yeni Ryzen 7000X3D işlemciler için inceleme ambargosu 27 Şubat itibariyle kaldırıldı. Bu noktada uzun zamandır sızıntılar ile gündemde olan AMD Ryzen 9 7950X3D için ilk oyun kıyaslamaları da çevrimiçi olarak ortaya çıktı. Peki AMD'nin yeni tepe modeli rakiplerine karşı neler sunuyor? Gelin hep beraber bakalım.

    Ryzen 9 7950X3D'nin oyun performansı belli oldu

    Bilmeyenler için AMD Ryzen 7950X3D, 6 çekirdek ve 32 iş parçacığı, 5.7GHz maksimum saat hızı, 120W TDP ve 144 MB önbelleğe (16MB L2, 128MB L3) yapılandırmasından güç alıyor. Bununla birlikte AMD, yeni işlemcinin Ryzen 9 7950X'ten yüzde 16'ya kadar daha hızlı olacağını iddia etmişti. Gelen sonuçlar ise bunu doğruluyor diyebiliriz.

    Ryzen 9 7950X3D oyun performansı belli oldu: Sınıfının en iyisi Tam Boyutta Gör
    RTX 3090 ile Assasin's Creed Valhalla, Far Cry 5, Shadow Of The Tomb Raider ve Metro Exodus yapımlarında test edilen AMD Ryzen 9 7950X3D, temel model 7950X'ten yüzde 18, rakibi Intel i9-13900K'dan ise yüzde 12 oranında daha yüksek bir performans sergiliyor. 

    Görünüşe göre Ryzen 9 7950X3D, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Ryzen 7 5800X3D'nin başarısını sürdürecek. Tepe model işlemcinin özellikle oyuncular için rakipsiz göründüğünü belirtelim.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

    K
    kemanci96 2 gün önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

    Profil resmi
    AssetGroup 5 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 6 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 6 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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