Ryzen 9 7950X3D oyun performansı belli oldu: Sınıfının en iyisi

Bilmeyenler için AMD Ryzen 7950X3D, 6 çekirdek ve 32 iş parçacığı, 5.7GHz maksimum saat hızı, 120W TDP ve 144 MB önbelleğe (16MB L2, 128MB L3) yapılandırmasından güç alıyor. Bununla birlikte AMD, yeni işlemcinin Ryzen 9 7950X'ten yüzde 16'ya kadar daha hızlı olacağını iddia etmişti. Gelen sonuçlar ise bunu doğruluyor diyebiliriz.
Görünüşe göre Ryzen 9 7950X3D, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Ryzen 7 5800X3D'nin başarısını sürdürecek. Tepe model işlemcinin özellikle oyuncular için rakipsiz göründüğünü belirtelim.
İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.