Ryzen işlemcilerinde ''X'' adlandırmasına sahip modellerin bir farkı daha ortaya çıktı!

AMD’nin merakla beklenen Ryzen ailesi hakkında gün geçtikçe daha detaylı bilgiler açığa çıkıyor. Son gelen haberlere göre Ryzen modellerinden sadece ‘’X’’ adlandırmasına sahip yongalar XFR özelliğini destekleyecek. AMD’nin SenseMI adını verdiği 5 yeni özellikten biri olan XFR (Extended Frequency Range) sayesinde işlemci sistemde üst seviye soğutma performansı sunan bir soğutucu algıladığında standart boost frekansının yukarısına kendisini çıkartabiliyor.

Aradaki 75$ fiyat farkı neden?

Daha önce gelen haberlerden R7 1700X’in 381.72$ ve R7 1700 modelininse 316.59$’lık bir satış fiyatına sahip olacağını biliyorduk. Ayrıca ‘’X’’ adlandırmasına sahip modellerin ailedeki bütün işlemcilerdeki gibi çarpan kilidinin açık olmasının yanı sıra hız aşırtmaya daha uygun bir yapıda olacağını sizlere aktarmıştık. Bu durumda taban ve boost clock değerlerinin yanında sadece daha iyi bir overclock deneyimi için aradaki 75$’lık fiyat farkı ve 30 watt’lık ısıl tasarım gücü artışı oldukça mantıksız duruyordu.

Görünüşe göre durumu R7 1700X’in lehine çevirecek şey onun XFR desteği olacak ki bu sayede üst seviye performans isteyen kullanıcılar iyi bir soğutma performansı sunan soğutma çözümleri ile işlemcilerini precision boost özelliğinin desteklediği tepe frekansın da ötesinde kullanabilecekler.

https://www.techpowerup.com/230551/amds-x-nomenclature-on-upcoming-ryzen-chips-related-to-xfr-feature

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Son olarakadlandırmasına sahip modellerin kutu içeriğinde stok soğutucuya yer verilmezken diğer işlemcilerin beraberinde’ninadını verdiği soğutma çözümünü getireceklerinin de altını çizelim. Bu tarz üst seviye işlemcilere sahip kullanıcıların çoğununkullandığı düşünüldüğünde kararduruyor.