Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ryzen işlemcilerinde ''X'' adlandırmasına sahip modellerin bir farkı daha ortaya çıktı!

AMD’nin yaklaşan Ryzen platformuna dair detaylar gelmeye devam ediyor. Son gelen bilgilere göre Ryzen işlemcilerinde sadece ‘’X’’ adlandırmasına sahip modeller XFR desteği sunacak.
2 yıl
5b
1
13
İşlemci
Metehan Göktaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
AMD’nin merakla beklenen Ryzen ailesi hakkında gün geçtikçe daha detaylı bilgiler açığa çıkıyor. Son gelen haberlere göre Ryzen modellerinden sadece ‘’X’’ adlandırmasına sahip yongalar XFR özelliğini destekleyecek. AMD’nin SenseMI adını verdiği 5 yeni özellikten biri olan XFR (Extended Frequency Range) sayesinde işlemci sistemde üst seviye soğutma performansı sunan bir soğutucu algıladığında standart boost frekansının yukarısına kendisini çıkartabiliyor.

Aradaki 75$ fiyat farkı neden?

Daha önce gelen haberlerden R7 1700X’in 381.72$ ve R7 1700 modelininse 316.59$’lık bir satış fiyatına sahip olacağını biliyorduk. Ayrıca ‘’X’’ adlandırmasına sahip modellerin ailedeki bütün işlemcilerdeki gibi çarpan kilidinin açık olmasının yanı sıra hız aşırtmaya daha uygun bir yapıda olacağını sizlere aktarmıştık. Bu durumda taban ve boost clock değerlerinin yanında sadece daha iyi bir overclock deneyimi için aradaki 75$’lık fiyat farkı ve 30 watt’lık ısıl tasarım gücü artışı oldukça mantıksız duruyordu.
Görünüşe göre durumu R7 1700X’in lehine çevirecek şey onun XFR desteği olacak ki bu sayede üst seviye performans isteyen kullanıcılar iyi bir soğutma performansı sunan soğutma çözümleri ile işlemcilerini precision boost özelliğinin desteklediği tepe frekansın da ötesinde kullanabilecekler.
Son olarak ‘’X’’ adlandırmasına sahip modellerin kutu içeriğinde stok soğutucuya yer verilmezken diğer işlemcilerin beraberinde AMD’nin ‘’Wraith’’ adını verdiği soğutma çözümünü getireceklerinin de altını çizelim. Bu tarz üst seviye işlemcilere sahip kullanıcıların çoğunun kendi soğutucularını kullandığı düşünüldüğünde karar gayet mantıklı duruyor.
https://www.techpowerup.com/230551/amds-x-nomenclature-on-upcoming-ryzen-chips-related-to-xfr-feature Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
majesthion 2 yıl en beğenilen
Daha önce gelen haberlerden R7 1700X’in 381.72$ ve R7 1700X modelininse 316.59$’lık bir satış fiyatına sahip olacağını biliyorduk.

Yanlışlık var sanırım. Bu arada 1700x muhtemelen patlama yapar :D.
Daha önce gelen haberlerdenR7 1700X’in 381.72$ ve R7 1700Xmodelininse 316.59$’lık bir satış fiyatına sahip olacağını biliyorduk.Yanlışlı...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Anthony Martial 2 yıl
pentium g4560 fiyat segmentinde bir rakip gelir mi amd ryzen tarafında?
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gcb1903 2 yıl pUnduli
pUnduli

Herhalde herkes R = i , X = K kısmını anlamıştır; muhtemelen X serileri overclock anlamında "daha eşit" olacak.

K uzantılı olmayan Intel işlemciler çarpan kilidi kapalı gelir. Örnek 600 liralık i3. Diğer tarafta ise X uzantısı olsun olmasın çarpan kilidi açık olacak. Bence " daha eşit " değil. Baya bildiğin düdüklenmiyorsun.
pUnduliHerhalde herkes R = i , X = K kısmını anlamıştır; muhtemelen X serileri overclock anlamında "daha eşit" olacak.K...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Agababangida 2 yıl
Bu Ryzen olmuş arkadaş.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JoeyBane 2 yıl
şimdi işin rengi belli oldu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pUnduli 2 yıl
Herhalde herkes R = i , X = K kısmını anlamıştır; muhtemelen X serileri overclock anlamında "daha eşit" olacak.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gcb1903 2 yıl pUnduli
pUnduli

Herhalde herkes R = i , X = K kısmını anlamıştır; muhtemelen X serileri overclock anlamında "daha eşit" olacak.

K uzantılı olmayan Intel işlemciler çarpan kilidi kapalı gelir. Örnek 600 liralık i3. Diğer tarafta ise X uzantısı olsun olmasın çarpan kilidi açık olacak. Bence " daha eşit " değil. Baya bildiğin düdüklenmiyorsun.
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Anthony Martial 2 yıl
pentium g4560 fiyat segmentinde bir rakip gelir mi amd ryzen tarafında?
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The white warrior 2 yıl Anthony Martial
Anthony Martial
pentium g4560 fiyat segmentinde bir rakip gelir mi amd ryzen tarafında?

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Gelme ihtimali çok yüksek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Patren 2 yıl
Inteli tokatlmaya geliyor
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Spider_hip 2 yıl
Hımm gayet iyi bir özellik. Kimse kendi başına hız aşırtma ile uğraşmıyor. Soğutman iyi ise, işlemci ısısı düşük ise kendisi otomatik belli bir ısıya kadar hızını arttırıyor. Yakar mıyım? Bozar mıyım? derdi yok. Otomatik olduğuna göre firmanın kendi sorumluluğunda anlamına gelir.
Rekabet ne kadar sağlam olursa biz tüketicilerin o kadar faydasına olur.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
majesthion 2 yıl en beğenilen
Daha önce gelen haberlerden R7 1700X’in 381.72$ ve R7 1700X modelininse 316.59$’lık bir satış fiyatına sahip olacağını biliyorduk.

Yanlışlık var sanırım. Bu arada 1700x muhtemelen patlama yapar :D.
1 Yanıt Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
northwood 2 yıl majesthion
majesthion

Daha önce gelen haberlerden R7 1700X’in 381.72$ ve R7 1700X modelininse 316.59$’lık bir satış fiyatına sahip olacağını biliyorduk.


Yanlışlık var sanırım. Bu arada 1700x muhtemelen patlama yapar :D.

Sağolun hocam gerekli düzeltmeyi yaptım.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ıspır 2 yıl
güzel bir çalışma bi klıma takarız artık :)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +298 12 Angry Men +280 Redeemertr +245 madmahmutd +175 Informed +154 KoşanBalık +154 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +102 Txrboz +97
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5001 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
amd wraith cpu cooler, amd ryzen ve
6 etiket daha ryzen extended frequency range amd extended frequency range İşlemci Donanım Metehan Göktaş
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Hava ve CO2 ile çalışan yeni pil oldukça iddialı! 2 yıl Subaru, Kaliforniya’da sürücüsüz otomobilini test etmek için izin aldı 2 yıl Batman filmini yönetecek yeni isim belli oldu 2 yıl 11 yaşındaki Türk Kızı Talya, BM Genel Kurulu'nda konuştu 2 yıl AMD Ryzen işlemci modelleri, hızları ve fiyatları 2 yıl Mobil oyunlar her zamankinden daha hızlı bir şekilde oyuncu kaybediyor 2 yıl SoftBank'ın insansı robotu ABD’de ilk işine başladı 2 yıl Uber'deki güvenlik açığı bir çiftin boşanmasına neden oldu 2 yıl ABD, ülkeye giriş yapmak isteyen göçmenlerden sosyal medya şifrelerini isteyebilir 2 yıl Facebook'tan Sevgililer Günü’ne özel aşk temalı kartlar 2 yıl R7 1700X ile yapılan testlerde etkileyici sonuçlar elde edildi! 2 yıl Android 7.0 sonrası Galaxy S7 serisinde kullanım süreleri düşüş gösterdi 2 yıl 5G teknolojisinden on kat daha hızlı ve devrim yapmaya geliyor 2 yıl AMD Ryzen işlemcilerin soğutucuları ortaya çıktı 2 yıl Xiaomi Mi 5s'yi kullandık: Detaylar ve izlenimlerimiz 2 yıl Sevgililer günü için akıllı hediye önerileri 2 yıl Mat siyah renkli bazı iPhone 7'lerin boyası dökülmeye başladı 2 yıl Nokia’nın unutulmaz N serisi Snapdragon 600 ile geri gelebilir 2 yıl Intel Türkiye eski genel müdürü Burak Aydın'a önemli görev 2 yıl Samsung Galaxy S8+ modelinin logosu ortaya çıktı 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Ryzen işlemcilerinde ''X'' adlandırmasına sahip modellerin bir farkı daha ortaya çıktı! Sonraki Fukushima reaktörüne ilk kez giren robot yok olmaktan son anda kurtuldu! 2 yıl Makyajlanan 400 beygirlik yeni Audi RS3, Cenevre'de görücüye çıkacak 2 yıl LG G6'nın Snapdragon 821 yonga setiyle geleceği onaylandı 2 yıl Java'nın geliştiricisi Oracle, telif hakkı nedeniyle Google’ı yeniden dava ediyor 2 yıl Guardians of the Galaxy Vol. 2, Marvel'in en beğenilen filmi oldu 2 yıl Twitter, kullanıcı sayısına ait veriler paylaştı 2 yıl Mercedes-AMG GT R pist rekorlarına bir yenisini ekledi 2 yıl Oyun dizüstü bilgisayarı pazarının lider isimleri: Asus ve MSI 2 yıl Huawei Honor V9 ay sonunda geliyor 2 yıl Ford otomatik pilot teknolojisinde gaza bastı: Yapay zekaya 1 milyar dolarlık yatırım 2 yıl Bilim insanları güneş ışığından, ısıdan ve hareketten elektrik üretebilen madde geliştirdi! 2 yıl Intel’in 8. nesil işlemci ailesi beklenenden önce geliyor! 2 yıl Rusya'dan sevgilerle: Snowden iade edilebilir 2 yıl Samsung Galaxy S8 sızmaya devam ediyor 2 yıl Amiral gemisi Nokia 8 ortaya çıktı 2 yıl 2si1 "Evetli Hayırlı" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl İki ayaklı robot Cassie, günün birinde size kargonuzu teslim edebilir 2 yıl Vladimir Putin, Volkswagen'a yardım etme sözü verdi 2 yıl Apple'ın 2017 model tüm iPhone'ları kablosuz şarj özelliğiyle gelecek 2 yıl Panasonic'in yeni görüntüleme sensörü, arabalara yol gösterebilir Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim