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Guardians of the Galaxy Vol. 2, Marvel'in en beğenilen filmi oldu

Geçtiğimiz günlerde Marvel tarafından bir grup izleyiciye gösterilen Guardians of the Galaxy Vol. 2, bugüne kadar test gösteriminden en yüksek puanı alan Marvel filmi oldu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,6b
1
15
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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2014 yılında vizyona giren Guardians of the Galaxy (Galaksinin Koruyucuları), Marvel evreninin daha az bilinen bir köşesinde geçmesine rağmen, eğlenceli karakterleri ve renkli dünyası ile sinemaseverlerin ilgisini çekmeyi başarmıştı. Bugüne kadar çekilen en iyi Marvel uyarlamaları arasında gösterilen Guardians of the Galaxy, bu yaz vizyona girecek devam filmiyle beyaz perdeye geri dönecek.
Guardians of the Galaxy Vol. 2 adını taşıyan devam filmi için meraklı bekleyiş sürerken, film hakkında ilk yorumlar gelmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde ilk test gösterimi yapılan Guardians of the Galaxy Vol. 2, izleyenler tarafından beğeniyle karşılandı. Hollywood Reporter'ın haberine göre film, bugüne kadar çekilen Marvel filmleri arasında test gösteriminden 100 tam puan alan ilk film oldu.
Guardians of the Galaxy Vol. 2'den önce test gösteriminden en yüksek puanları alan filmler The Avengers ve Iron Man 3'tü. Ne var ki sinemaseverler tarafından çok beğenilen bu filmler bile 100 tam puan almayı başaramamıştı.
İlk filmin de yönetmeni olan James Gunn tarafından yönetilen Guardians of the Galaxy Vol. 2'nin başrollerinde Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Michael Rooker ve Karen Gillian yer alıyor. Film, 28 Nisan'da vizyona girecek.

http://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/guardians-galaxy-vol-2-scores-extremely-rare-100-test-screening-974277?utm_source=t.co&utm_medium=referral Yorum Yaz
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Farwynd 2 yıl en beğenilen
Iron Man 3'ü beğenen bir test ne kadar objektif olabilir ki?
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Kru 2 yıl
Marvel'ın en kötü filmi...
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bobsantino 2 yıl Kru
Kru
Marvel'ın en kötü filmi...

Marvelin en kötü filmi Howard the Duck bence
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tobepeople 2 yıl
Ben bu filmi izledim ama hiç keyif almadım açıkça belirteyim kostümler çok iticiydi.
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axeles 2 yıl
Marvel sinema eleştirmenlerine falan iyi rüşvet veriyor. Sıradan filmleri bile sanat eseri gibi pazarlanıyor. İmdb puanları da herbirinin abartılı.
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MessiTugi 2 yıl

Yeni sahneler var.
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halitozbasli 2 yıl
İron man 3 en karamsar iron man di ve ben beğenmiştim açıkcası. Guardian of galaxy ise gerçekten farklı fir kafanın filimi ve ilki her ne kadar uzun bir giriş gelişme kısmı içerse de en çok beğendiğim marvel filmlerinden dir.
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Redunay 2 yıl
Marvel in en abartılan filmi guardians of the galaxy serisi oldu heralde.
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PlayerX 2 yıl Redunay
Orijinalden alıntı: Ghostrain
Marvel in en abartılan filmi guardians of the galaxy serisi oldu heralde.

+1
Ben farklı bir filmi mi izledim diyor insan.
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devcitybg 2 yıl
Baby Groot sayesinde
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mementopolis 2 yıl
Benim gibi bir bagimsizi göötürün , bakin nasil yerden yere vuruyorum :D
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Farwynd 2 yıl en beğenilen
Iron Man 3'ü beğenen bir test ne kadar objektif olabilir ki?
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kadirirdem 2 yıl Farwynd
Farwynd

Iron Man 3'ü beğenen bir test ne kadar objektif olabilir ki?

Iron Man 3 ü neden beğenmedin ? ben gayet güzel buldum...
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Kerim5100 2 yıl
Baby Groot için bile izlenir hahahahaha
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