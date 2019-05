Guardians of the Galaxy Vol. 2, Marvel'in en beğenilen filmi oldu

2014 yılında vizyona giren Guardians of the Galaxy (Galaksinin Koruyucuları), Marvel evreninin daha az bilinen bir köşesinde geçmesine rağmen, eğlenceli karakterleri ve renkli dünyası ile sinemaseverlerin ilgisini çekmeyi başarmıştı. Bugüne kadar çekilen en iyi Marvel uyarlamaları arasında gösterilen Guardians of the Galaxy, bu yaz vizyona girecek devam filmiyle beyaz perdeye geri dönecek.

Guardians of the Galaxy Vol. 2 adını taşıyan devam filmi için meraklı bekleyiş sürerken, film hakkında ilk yorumlar gelmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde ilk test gösterimi yapılan Guardians of the Galaxy Vol. 2, izleyenler tarafından beğeniyle karşılandı. Hollywood Reporter'ın haberine göre film, bugüne kadar çekilen Marvel filmleri arasında test gösteriminden 100 tam puan alan ilk film oldu.

Guardians of the Galaxy Vol. 2'den önce test gösteriminden en yüksek puanları alan filmler The Avengers ve Iron Man 3'tü. Ne var ki sinemaseverler tarafından çok beğenilen bu filmler bile 100 tam puan almayı başaramamıştı.

İlk filmin de yönetmeni olan James Gunn tarafından yönetilen Guardians of the Galaxy Vol. 2'nin başrollerinde Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Michael Rooker ve Karen Gillian yer alıyor. Film, 28 Nisan'da vizyona girecek.



http://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/guardians-galaxy-vol-2-scores-extremely-rare-100-test-screening-974277?utm_source=t.co&utm_medium=referral