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SK Hynix 36 katmanlı 3D NAND bellek üretimine başlıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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SK Hynix 36 katmanlı 3D NAND bellek üretimine başlıyor

NAND bellek teknolojilerinde Samsung ve SK Hynix gibi devlerin aynı alana daha fazla modül istifleyebilen ve üretim verimliliği sağlayan 3D NAND bellek türüne geçtiğini görmüştük. Şimdi üreticiler arasında daha fazla katman istifleyebilme yarışı başladı.

Samsung, Toshiba ve SanDisk 48-katmanlı 3D NAND belleklerin üretimine başlamış durumda. Aynı alana daha fazla katman istiflendiği zaman örneğin Samsung için önümüzdeki yıllarda 16TB kapasiteli SSD modelleri mümkün olabilecek. Yakın dönemde ise 4TB kapasiteli tüketici SSD modelleri görebileceğiz.

3D NAND bellekler konusunda çalışma yapan Güney Koreli SK Hynix de biraz geriden de olsa rakiplerini takip etmeye devam ediyor. Firma yıl sonu itibariyle 36 katmanlı 3D NAND belleklerin üretimine başlayacak. Gelecek yıl ise 48 katmanlı 3D NAND bellekler hacimli üretime girecek. 

Firma bu yıl düşük miktarda 36 katmanlı 3D NAND bellek üretimi yapmayı planlıyor. Üretim bantları ise asıl gelecek yıl 48 katmanlı 3D NAND bellekler için yoğun bir şekilde çalışmaya başlayacak. 

SK Hynix ayrıca 20nm fabrikasyon süreci ile DRAM üretmeye başladığını da duyurdu. Üretici ortaklarına ilk örnekleri gönderen SK Hynix, şimdiden pek çok sipariş almış durumda ve siparişler yıl sonuna kadar yetişecek. Bununla birlikte firma DRAM pazarından çok ümitli değil.

PC pazarında yaşanan gerileme ve mobil pazarda yaşanan yavaşlama DRAM fiyatlarının da düşmesine neden oluyor. Fima önümüzdeki yıllarda buna karşı tedbir alacağını belirtirken bazı çevreler SK Hynix'in Samsung ve TSMC gibi yongaseti dökümü alanına girebileceğini dile getiriyor.  

http://hexus.net/tech/news/ram/87284-sk-hynix-produce-36-layer-3d-nand-end-year/ Yorum Yaz
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Sanat Günesi 4 yıl en beğenilen
bir 4k film 100gb olacakken depolama birimleri hala tek rakamlı 4tb artık şaşırtacak bir kapasite değil günümüzde hele ki arşivciler için yetersiz bile. Çıkartın 10 tb saniyede 1gb okuma yazma hızına sahip diskleri (Ssd) 250 liradan alalım :D :D teknoloji buna müsait ama yaparlarmı yapmazlar tabiki.
bir 4k film 100gb olacakken depolama birimleri hala tek rakamlı 4tb artık şaşırtacak bir kapasite değil günümüzde hele ki arşivciler için yetersiz bile. Çıkartı...
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montevo 4 yıl
haberler güzel de fiyatlar? 4 tb istemem 1 tb olsun bizim olsun
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redoracle 4 yıl
İntel optane varken 1000 kat daha dayanıklı ve performaslı ayrıyetten 10 kata kadarda kapasite artışı,bunlar istediği kadar kat çıksın faydasız.
Bi firma daha optane gibi dayanıklıya yatırım yapmaya başlamıştı oda 1000 kata dayanıklılık vs vaadediyor onlar çıkınca nand olayını bitirirler zaten.
Sağlamlık daha önemli pek çok kullanıcı için nede olsa.
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xDarkAngelx 4 yıl
01myavuz
Bu iş acaba işlemcide olmuyormu, şöyle 100 çekirdekli işlemciler görebilirdik. Doğal olarakta s.d.k yarışı frekanstan çekirdek sayısına kayardı :)

islemci sayisi önemli degil, 100 islemcili cpu olsa ne olur software sadece 4 tanesi kullanabildikten sonra.
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01myavuz 4 yıl
Bu iş acaba işlemcide olmuyormu, şöyle 100 çekirdekli işlemciler görebilirdik. Doğal olarakta s.d.k yarışı frekanstan çekirdek sayısına kayardı :)
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kadirirdem 4 yıl
2 k ve 4 k filmler 150.gb lara varırken bence 4 tb cok değil..
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Sanat Günesi 4 yıl en beğenilen
bir 4k film 100gb olacakken depolama birimleri hala tek rakamlı 4tb artık şaşırtacak bir kapasite değil günümüzde hele ki arşivciler için yetersiz bile. Çıkartın 10 tb saniyede 1gb okuma yazma hızına sahip diskleri (Ssd) 250 liradan alalım :D :D teknoloji buna müsait ama yaparlarmı yapmazlar tabiki.
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umut_baris 4 yıl Sanat Günesi
tersol

bir 4k film 100gb olacakken depolama birimleri hala tek rakamlı 4tb artık şaşırtacak bir kapasite değil günümüzde hele ki arşivciler için yetersiz bile. Çıkartın 10 tb saniyede 1gb okuma yazma hızına sahip diskleri (Ssd) 250 liradan alalım :D :D teknoloji buna müsait ama yaparlarmı yapmazlar tabiki.

Bence değil. Kapasite yükseltilebilir ama belleğin ömrü ne olacak. Asıl önemli olan bu.

Gerçi kapitalist düzende onu da bozulacak şekilde tasarlıyorlar. Sistemler git gide şişiyor ve büyüyor.
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interwap 4 yıl
SSD kapasiteleri HDD kapasitelerine yaklaştı. Çok geçmeden de geçerler. Biz son kullanıcılar için asıl sorun fiyat.
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selahattın ısık 4 yıl
Tam işin suyunu çıkardılar deyip deyip 120 lik ssd ye yeterli derken bunlar adeta ağzımıza bal sonra cüzdanı soruyorlar...
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