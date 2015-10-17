SK Hynix 36 katmanlı 3D NAND bellek üretimine başlıyor

NAND bellek teknolojilerinde Samsung ve SK Hynix gibi devlerin aynı alana daha fazla modül istifleyebilen ve üretim verimliliği sağlayan 3D NAND bellek türüne geçtiğini görmüştük. Şimdi üreticiler arasında daha fazla katman istifleyebilme yarışı başladı.





Samsung, Toshiba ve SanDisk 48-katmanlı 3D NAND belleklerin üretimine başlamış durumda. Aynı alana daha fazla katman istiflendiği zaman örneğin Samsung için önümüzdeki yıllarda 16TB kapasiteli SSD modelleri mümkün olabilecek. Yakın dönemde ise 4TB kapasiteli tüketici SSD modelleri görebileceğiz.





3D NAND bellekler konusunda çalışma yapan Güney Koreli SK Hynix de biraz geriden de olsa rakiplerini takip etmeye devam ediyor. Firma yıl sonu itibariyle 36 katmanlı 3D NAND belleklerin üretimine başlayacak. Gelecek yıl ise 48 katmanlı 3D NAND bellekler hacimli üretime girecek.





Firma bu yıl düşük miktarda 36 katmanlı 3D NAND bellek üretimi yapmayı planlıyor. Üretim bantları ise asıl gelecek yıl 48 katmanlı 3D NAND bellekler için yoğun bir şekilde çalışmaya başlayacak.





SK Hynix ayrıca 20nm fabrikasyon süreci ile DRAM üretmeye başladığını da duyurdu. Üretici ortaklarına ilk örnekleri gönderen SK Hynix, şimdiden pek çok sipariş almış durumda ve siparişler yıl sonuna kadar yetişecek. Bununla birlikte firma DRAM pazarından çok ümitli değil.





PC pazarında yaşanan gerileme ve mobil pazarda yaşanan yavaşlama DRAM fiyatlarının da düşmesine neden oluyor. Fima önümüzdeki yıllarda buna karşı tedbir alacağını belirtirken bazı çevreler SK Hynix'in Samsung ve TSMC gibi yongaseti dökümü alanına girebileceğini dile getiriyor.

http://hexus.net/tech/news/ram/87284-sk-hynix-produce-36-layer-3d-nand-end-year/