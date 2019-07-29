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SK Hynix sektörün ilk 128 katmanlı 4D NAND modülünü üretti

Geçen yıl destek devresini TLC yongasının altına yerleştirerek 4D NAND teknolojisini geliştiren SK Hynix bu yıl da 128 katmanlı 4D NAND bellek modüllerinin üretimine başladığını duyurdu.
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HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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NAND bellek sektöründe üreticiler QLC gibi hücre başına daha fazla bit sığdırmanın planlarını yaparken SK Hynix daha farklı bir yönden gidiyor. Firma sektörün ilk 128 katmanlı 4D NAND modülünü üretti

4D-NAND nedir?

SK Hynix geçen yıl yaptığı açıklamada 4D-NAND adında yeni bir teknoloji geliştirdiğini bildirmişti. Aslında yapı olarak 96-katmanlı TLC NAND bellek söz konusu ancak firma normalde bellek yongalarının yanında yer alan destek devresini yongaların altına yerleştirmiş. Böylece ortaya yeni bir dizilim çıkmış.

Yeni dizilim sayesinde bir devre kartı üzerine daha fazla depolama alanı konulabilirken maliyetler de düşürülüyor. Özellikle katman sayısı artarken yüzde 50-60 civarında tasarruf edildiği ifade ediliyor. Böylece daha ucuz SSD modellerine de kapı açılmış oluyor.

Ayrıca Bkz. "Intel bellek ve veri merkezlerinde kayıpta"

SK Hynix bu yıl ise 128 katmanlı 4D NAND modül üretimine başladığını duyurdu. TLC 4D NAND modülün kapasitesi 1Tb. Sektörün en büyük yığını olan bu modül 360 milyardan fazla NAND hücresi barındırıyor. Her hücrede ise 3-bit veri depolanıyor.

4D NAND modül geliştirmek için firma ultra homojen dikey entegrasyon, çok katmanlı ince film hücresi formasyonu, ultra hızlı düşük güç devresi tasarımı gibi teknolojiler uygulamış. Dörtlü düzlem mimarisi ile tek bir yonga 1.2V enerji seviyesinde 1400Mbps veri aktarım hızlarına ulaşabiliyor.

Sektörde QLC NAND gibi yeni teknolojilere ilgi artıyor ancak TLC bellek oranı sektörde yüzde 85 olduğu için SK Hynix bu alanı da boş bırakmak istemiyor. İlk 128 katmanlı 4D NAND bellek yongaları yılın sonlarına doğru piyasada olacak. Gelecek yıl ise firma 176 katmanlı 4D NAND bellek üretimine başlayacak.

 

https://www.techpowerup.com/257744/sk-hynix-starts-mass-producing-worlds-first-128-layer-4d-nand Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
FreeRun 1 sa.
Sata 3 artık 4 e geçmeli 600MB da takılı kaldı
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DH | equ* 2 sa.
Icimiz disimiz ssd oldu be aga
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walkererdem 2 sa.
bu hızla giderse SSD ler yakında normal HDD lerden daha ucuz olacak sanırım...
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