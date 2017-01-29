SK Hynix'ten müjdeli haberler var!

NAND Flash ve DRAM yonga üretiminde Samsung’tan sonra ikinci sırada olan pazarın büyük oyuncularından SK Hynix geçtiğimiz günlerde 2016 yılının finansal raporlarının yanında bu yıl için olan planlarını da aktardı. Gelen bilgilerdeki ilginç nokta ise firmanın DRAM pazarı yerine NAND üretim koluna daha fazla ağırlık verecek olması oldu.

10 nm süreciyle üretilen DRAM’lere geçiş

72 katmanlı 512 Gb’lik yongalar geliyor!

Günümüzdeki gittikçe artan NAND yonga gereksinimi üreticileri daha fazla ve daha yüksek kapasitedeki yongaların üretimine itiyor. Pazardaki bu gereksinime yetmeye yönelik olarak da aynı alanda daha fazla kapasiteye imkan tanıyan 3D NAND teknolojisi de geliştirilmeye devam ediliyor. 2015 yılında 36 katmanlık yongalar üreten Güney Koreli üretici geçtiğimiz yıl katman sayısını 48’e yükseltmiş, bunun yanı sıra 128 Gb’lik kapasiteyi de 256 Gb seviyesine çıkartmıştı.

Bu yılın sonuna doğru ise firmanın 3D NAND yongaların dördüncü neslini kullanıma sunması bekleniyor. Bununla birlikte 256 Gb olan kapasite de 512 Gb olarak güncellenirrken katman sayısı ise 72’ye yükselecek. Ayrıca ikinci ve üçüncü nesilde 9 MB olan blok boyutları da 13.5 MB seviyesine çekilecek. Bunlara ek olarak 64 GB’lık NAND Flash yongaları firmayı şayet yeterli talep olmazsa 120/128 GB kapasiteli SSD’leri firmalar tarafından terk etmeye zorlayabilir.

Yeni fabrikalar inşa edilecek

Tüm bunların yanı sıra firma mevcut üretiminin çoğunluğunu gerçekleştirdiği M14 isimli fabrikasının üst katını da devreye sokmayı planlıyor lakin konuya dair ayrıntılı bir bilgi paylaşımında bulunmadı. Öte yandan firma geçtiğimiz ay Güney Kore’de ve Çin’de inşa etmeyi planladığı fabrikaların da duyurusunu yapmıştı. Fabrikaların 2019-2020 döneminde üretime başlaması bekleniyor bu açıdan kısa vadede pazarı rahatlatmasını bekleyemeyiz fakat yine aynı sebepten fiyatlara olumsuz bir etkisinin olmayacağı da tahmin ediliyor. Son olarak pazardaki gelişmeleri hep birlikte takip ediyor olacağız.

http://www.anandtech.com/show/11079/sk-hynix-lays-out-plans-for-2017-10nm-dram-72-layer-nand

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