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SK Hynix'ten müjdeli haberler var!

Dünyanın önde gelen DRAM ve NAND yonga üreticilerinden SK Hynix bu yıl ve gelecek yıllar için olan planlarını açıkladı. Yeniliklerle dolu planlara dair detaylar haberimizde.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Ram
Metehan Göktaş
Yazar
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NAND Flash ve DRAM yonga üretiminde Samsung’tan sonra ikinci sırada olan pazarın büyük oyuncularından SK Hynix geçtiğimiz günlerde 2016 yılının finansal raporlarının yanında bu yıl için olan planlarını da aktardı. Gelen bilgilerdeki ilginç nokta ise firmanın DRAM pazarı yerine NAND üretim koluna daha fazla ağırlık verecek olması oldu.

Peki SK Hynix’i buna iten ne olabilir? Bunun cevabı daha önceki haberimizde de aktardığımız üzere NAND Flash yonga pazarında bir yokluğun olması olabilir. Bununla birlikte bu alanda daha fazla para kazanma imkanı olması da bir diğer etken. Umarız firmaların DRAM pazarındaki üretim hacimlerini NAND Flash tarafında kaydırmaları sonucu SSD dünyasındaki yaşadığımız sorunları RAM’lerle de yaşamayız. Tabi firmanın bu stratejisini kısa dönem için geliştirdiğinin altını çizmekte fayda var.

10 nm süreciyle üretilen DRAM’lere geçiş

SK Hynix'ten müjdeli haberler var!

Firma hatırlayacağınız üzere 2015 yılının sonlarında 21 üretim sürecini deneyimlemişti. O günden bu yana bu üretim sürecine yönelik iyileştirmeler yapmıştı. Şimdi ise yılın ikinci yarısında 10 nm sürecine geçiş yapmayı planlıyor. Bununla birlikte diğer üreticiler gibi Güney Koreli firma da DRAM üretiminde biraz kısıtlamaya gidecek gibi görünüyor. Her ne kadar SK Hynix böyle bir kısıtlamaya gitse de yeni üretim sürecinin artısı olarak aynı alana fazla bit sığması sebebiyle fabrikalarının bit çıkışı artacaktır.

Ek olarak TrendForce’un yaptığı analizlerine göre 2017 yılında DRAM talebinde %20’lik artışın olması bekleniyor. Buna karşılık da arzın %19 civarında artması bekleniyor. Aradaki bu açığın DRAM piyasasında kıtlığa mütakip fiyat artışını tetiklemesi bekleniyor. PC sektöründeki talep artışına ek olarak akıllı cihazlarda giderek daha yüksek kapasiteli RAM kullanımı da bu sorunu tetikleyecektir.

72 katmanlı 512 Gb’lik yongalar geliyor!

Günümüzdeki gittikçe artan NAND yonga gereksinimi üreticileri daha fazla ve daha yüksek kapasitedeki yongaların üretimine itiyor. Pazardaki bu gereksinime yetmeye yönelik olarak da aynı alanda daha fazla kapasiteye imkan tanıyan 3D NAND teknolojisi de geliştirilmeye devam ediliyor. 2015 yılında 36 katmanlık yongalar üreten Güney Koreli üretici geçtiğimiz yıl katman sayısını 48’e yükseltmiş, bunun yanı sıra 128 Gb’lik kapasiteyi de 256 Gb seviyesine çıkartmıştı.
Bu yılın sonuna doğru ise firmanın 3D NAND yongaların dördüncü neslini kullanıma sunması bekleniyor. Bununla birlikte 256 Gb olan kapasite de 512 Gb olarak güncellenirrken katman sayısı ise 72’ye yükselecek. Ayrıca ikinci ve üçüncü nesilde 9 MB olan blok boyutları da 13.5 MB seviyesine çekilecek. Bunlara ek olarak 64 GB’lık NAND Flash yongaları firmayı şayet yeterli talep olmazsa 120/128 GB kapasiteli SSD’leri firmalar tarafından terk etmeye zorlayabilir.

Yeni fabrikalar inşa edilecek

SK Hynix'ten müjdeli haberler var!
Tüm bunların yanı sıra firma mevcut üretiminin çoğunluğunu gerçekleştirdiği M14 isimli fabrikasının üst katını da devreye sokmayı planlıyor lakin konuya dair ayrıntılı bir bilgi paylaşımında bulunmadı. Öte yandan firma geçtiğimiz ay Güney Kore’de ve Çin’de inşa etmeyi planladığı fabrikaların da duyurusunu yapmıştı. Fabrikaların 2019-2020 döneminde üretime başlaması bekleniyor bu açıdan kısa vadede pazarı rahatlatmasını bekleyemeyiz fakat yine aynı sebepten fiyatlara olumsuz bir etkisinin olmayacağı da tahmin ediliyor. Son olarak pazardaki gelişmeleri hep birlikte takip ediyor olacağız.

http://www.anandtech.com/show/11079/sk-hynix-lays-out-plans-for-2017-10nm-dram-72-layer-nand Yorum Yaz
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saygi 2 yıl
"Firma hatırlayacağınız üzere 2015 yılının sonlarında 21 üretim sürecini deneyimlemişti" Gerçekten ilginç tanımlama, kurdu, inşaa etti, satın aldı, devraldı yerine deneyimledi. Tamam haber çevriliyor ama bari biraz özümseyerek, hatta bir iki ek kaynakla birlikte harmanlayarak yazsanız da daha bir zevk alarak okusak haberleri, iyi olmaz mı, bizim de iyi haber okuma deneyimlemeye ihtiyacımız olamaz mı?
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alemburda34 2 yıl
N11.com'da satsınlar bekliyoruz :)
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kaptanos 2 yıl
Dolarla birlikte ram fiyatlari ucusa gecmisti zaten bu haberden sonra anliyoruz ki ram ihtiyaci olan hemen alsin yoksa 8gb lik ramler 400-500 bandina yerlesecek
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idombayci 2 yıl
trump bunu görmemiş herhalde. amerikaya ram ve ssd satış yasağı koyamaz gerçi.
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