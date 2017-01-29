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WhatsApp’a yeni düzenleme seçenekleri geliyor

Bir arkadaşınıza gönderdiğiniz WhatsApp mesajında yanlışlıkla hoş olmayan şeyler söylediyseniz artık karşı taraf henüz okumadan mesajı geri çekebiliyorsunuz. Tabii sadece metin mesajlarda.
2 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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WhatsApp’a yeni düzenleme seçenekleri geliyor

Son dönemde güvenlik endişeleri ile gündemde olan WhatsApp, yeni güncellemesi ile kullanıcılara daha fazla kontrol imkanı sunuyor. Beta sürümde görülen yeni özellikler kullanıcının hatalı mesajlarda ikinci bir fırsat elde etmesini sağlıyor.

Hatalı Mesajlara Müdahale

Yeni özelliklerden ilki Recall adını taşıyor. Bir arkadaşınıza gönderdiğiniz mesajda yanlışlıkla hoş olmayan şeyler söylediyseniz artık karşı taraf henüz okumadan mesajı geri çekebiliyorsunuz. Bunun tek şartı mesajın okunmamış olması. Yani mavi tık almaması.

İkinci özellik ise Edit. Yine karşı tarafın okumamış olması şartıyla gönderdiğiniz mesajda değişiklik yapabiliyorsunuz. Bu iki özellik sayesinde kullanıcılar artık kısmen de olsa ikinci bir şansa sahip olacak.

Son özellik ise Live Location Tracking adını taşıyor. Kullanıcı, grubundaki üyelerin konumlarını gerçek zamanlı olarak takip edebiliyor. Bu özellik süreli veya süresiz olarak takip yapabiliyor. Özellikle grubu ile buluşma ayarlayan kullanıcıların işine yarayacak bu özellik, üyeler tarafından kapatılabiliyor.

Ayrıca Bkz. "Türk geliştiricilerden özgün bir deneme"

Recall ve Edit özellikleri şu anda Android betasında mevcut. Live Location Tracking ise hem Android hem de iOS betasında yer alıyor. Bu bakımdan tüm özellikler aynı anda her platforma çıkmayabilir. Güncellemenin ne zaman yapılacağı ise bilinmiyor. 

 

http://www.phonearena.com/news/New-feature-for-WhatsApp-will-allow-you-to-track-your-group-members-in-real-time_id90469 Yorum Yaz
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xmen121 2 yıl
Bol bol
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aygunn 2 yıl
Bir hafta oldu beta'da emojiler dışında hiçbir yenilik yok
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Gencbeyiin 2 yıl
Özellikler harika, update ne zaman gelir acaba?
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irish 2 yıl
Güzel özellikler geliyor. Beğendim.
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labtek38 2 yıl
Lokasyon takibi çok tehlikeli birşey. Daha fazla takip sürekli. Kıskanç bir partneriniz var diyelim. Önce bu mavi tık mahvetti okudun neden 15 saniye sonra mesaj yazdın tripleriyle. Şimdi de gittiğin her yeri takibe açmak zorundasın. Gerçekten psikiyetrik düzeyde kıskanç tipler var hayal değil bunlar.
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r.H 2 yıl
Beta surume play store'dan mi geçiyoruz acaba?
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aygunn 2 yıl
Güncelleştirme android beta'ya geldi mi?
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Barış Manço 2 yıl
Mesaj olayı güzel olmuş. Çok hayat kurtarır :)
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_kertmeyenkele_ 2 yıl
telefon ekranına bildirim gidiyor. mavi tikin bi önemi kalmıyor.
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sdc55 2 yıl
güzel olmuş
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