WhatsApp’a yeni düzenleme seçenekleri geliyor

Son dönemde güvenlik endişeleri ile gündemde olan WhatsApp, yeni güncellemesi ile kullanıcılara daha fazla kontrol imkanı sunuyor. Beta sürümde görülen yeni özellikler kullanıcının hatalı mesajlarda ikinci bir fırsat elde etmesini sağlıyor.

Hatalı Mesajlara Müdahale

Yeni özelliklerden ilki Recall adını taşıyor. Bir arkadaşınıza gönderdiğiniz mesajda yanlışlıkla hoş olmayan şeyler söylediyseniz artık karşı taraf henüz okumadan mesajı geri çekebiliyorsunuz. Bunun tek şartı mesajın okunmamış olması. Yani mavi tık almaması.

İkinci özellik ise Edit. Yine karşı tarafın okumamış olması şartıyla gönderdiğiniz mesajda değişiklik yapabiliyorsunuz. Bu iki özellik sayesinde kullanıcılar artık kısmen de olsa ikinci bir şansa sahip olacak.

Son özellik ise Live Location Tracking adını taşıyor. Kullanıcı, grubundaki üyelerin konumlarını gerçek zamanlı olarak takip edebiliyor. Bu özellik süreli veya süresiz olarak takip yapabiliyor. Özellikle grubu ile buluşma ayarlayan kullanıcıların işine yarayacak bu özellik, üyeler tarafından kapatılabiliyor.

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"Türk geliştiricilerden özgün bir deneme"

Recall ve Edit özellikleri şu anda Android betasında mevcut. Live Location Tracking ise hem Android hem de iOS betasında yer alıyor. Bu bakımdan tüm özellikler aynı anda her platforma çıkmayabilir. Güncellemenin ne zaman yapılacağı ise bilinmiyor.