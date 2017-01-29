Seagate 2018'de 16TB'lık sabit disk üretmeyi planlıyor

Ne kadar sabit disk alanına sahip olursak olalım filmler, fotoğraflar, videolar, uygulamalar ve yedeklerimiz nedeniyle bu asla yeterli gelmiyor. Ancak Seagate, depolama sıkıntılarını önümüzdeki yıl piyasaya sürmeyi planladığı yeni bir 16TB sabit disk ile çözebilir.

Şirket, gelir konferansı sırasında 2018 ve sonrasında geleneksel mekanik 3,5 inç SATA disk sürücülerinin boyutlarını agresif şekilde arttırmayı planladıklarını açıkladı. Bu da önümüzdeki yılın sonundan önce 16TB sürücülere kavuşabileceğimiz anlamına geliyor. Seagate'in en büyük sabit disk sürücüsünün 10TB kapasiteli olduğunu, şirketin ayrıca 12TB'lık helyum tabanlı sabit sürücüsünü de test etmeye başladığını belirtelim.

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Birçok dizüstü bilgisayar artık daha düşük kapasitelerde katı hal sürücüleriyle (SSD'ler) birlikte gelirken, Seagate CEO'su Steve Luczo, eski moda dönen disk çeşitleriyle ilgili özellikle de PC'lerinde daha fazla depolama alanı elde etmek isteyen kullanıcıların ciddi bir talebi olduğunu söylüyor.

Henüz bu sürücülerin ne kadara mal olacağına dair bir haber yok, muhtemelen pahalı olacak ancak disk fiyatları genel olarak düşmeye devam ediyor. Seagate mutlaka 16 TB'a gücü yetmeyenler için 12 TB veya 14 TB sürümünü de satışa sunacaktır. Seagate'in birim satışlarında geçen yıl %10 oranında bir düşüş olmasına karşın Luczo, şirketin daha yüksek kapasitelerde daha az disk üretiminde büyüme potansiyeli gördüğünü söylüyor.

http://www.digitaltrends.com/computing/seagate-hard-drive-roadmap-16tb-2018/