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Seagate 2018'de 16TB'lık sabit disk üretmeyi planlıyor

Dünyanın önde gelen hard disk üreticilerinden Seagate, kulanıcıların depolama sıkıntılarını önümüzdeki yıl piyasaya sürmeyi düşündüğü 16TB kapasiteli sabit diskle çözmeyi planlıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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HDD / SSD
Onur Seven
Haber Editörü
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Ne kadar sabit disk alanına sahip olursak olalım filmler, fotoğraflar, videolar, uygulamalar ve yedeklerimiz nedeniyle bu asla yeterli gelmiyor. Ancak Seagate, depolama sıkıntılarını önümüzdeki yıl piyasaya sürmeyi planladığı yeni bir 16TB sabit disk ile çözebilir.
Şirket, gelir konferansı sırasında 2018 ve sonrasında geleneksel mekanik 3,5 inç SATA disk sürücülerinin boyutlarını agresif şekilde arttırmayı planladıklarını açıkladı. Bu da önümüzdeki yılın sonundan önce 16TB sürücülere kavuşabileceğimiz anlamına geliyor. Seagate'in en büyük sabit disk sürücüsünün 10TB kapasiteli olduğunu, şirketin ayrıca 12TB'lık helyum tabanlı sabit sürücüsünü de test etmeye başladığını belirtelim.
Ayrıca Bkz. "Google Pixel 2 piyasaya damga vurmaya geliyor"
Birçok dizüstü bilgisayar artık daha düşük kapasitelerde katı hal sürücüleriyle (SSD'ler) birlikte gelirken, Seagate CEO'su Steve Luczo, eski moda dönen disk çeşitleriyle ilgili özellikle de PC'lerinde daha fazla depolama alanı elde etmek isteyen kullanıcıların ciddi bir talebi olduğunu söylüyor.
Henüz bu sürücülerin ne kadara mal olacağına dair bir haber yok, muhtemelen pahalı olacak ancak disk fiyatları genel olarak düşmeye devam ediyor. Seagate mutlaka 16 TB'a gücü yetmeyenler için 12 TB veya 14 TB sürümünü de satışa sunacaktır. Seagate'in birim satışlarında geçen yıl %10 oranında bir düşüş olmasına karşın Luczo, şirketin daha yüksek kapasitelerde daha az disk üretiminde büyüme potansiyeli gördüğünü söylüyor.

http://www.digitaltrends.com/computing/seagate-hard-drive-roadmap-16tb-2018/ Yorum Yaz
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lawbreaker 2 yıl en beğenilen
bence hddlerdeki kapasite arttıkça bozulma oranındaki artışa veya bozulma durumunda veri kurtarmanın nerdeyse imkansız oluşuna çözüm bulsunlar öncelikle.
Hatta farklı bir teknoloji üzerine arge yapılmasını daha mantıklı buluyorum
bence hddlerdeki kapasite arttıkça bozulma oranındaki artışa veya bozulma durumunda veri kurtarmanın nerdeyse imkansız oluşuna çözüm bulsunlar öncelikle.H...
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4 Yanıt Yanıtla +23
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redoracle 2 yıl
Beni ilgilendirmeyen durumdur.
Yahu hdd eskidi ama dolarda olmuş 4 lira,daha 2 tb'lıklara uzaktan öylece bakarken 16 lık bir hdd'ye kimler kavuşabilir tartışılır.
Beni ilgilendirmeyen durumdur.Yahu hdd eskidi ama dolarda olmuş 4 lira,daha 2 tb'lıklara uzaktan öylece bakarken 16 lık bir hdd'ye kimler kavuşabilir tartı...
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2 Yanıt Yanıtla +5
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buraxus 2 yıl redoracle
redoracle
Beni ilgilendirmeyen durumdur.
Yahu hdd eskidi ama dolarda olmuş 4 lira,daha 2 tb'lıklara uzaktan öylece bakarken 16 lık bir hdd'ye kimler kavuşabilir tartışılır.

Ekşici detected
redoracleBeni ilgilendirmeyen durumdur.Yahu hdd eskidi ama dolarda olmuş 4 lira,daha 2 tb'lıklara uzaktan öylece bakarken 16 lık bir hdd'...
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Rusty 2 yıl
Son kullanıcıyı ilgilendirmeyen bir disk. Alacak olan adam da raid-6 dan aşağı bir sistemle kullanmayacaktır.
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_Dominic_Toretto_ 2 yıl
SSD'lere ağırlık verin artık, daha uyguna yüksek kapasite sunun mesela SSD'lerde.
@Hasan07-36
Kurumsal pazar için, normal kullanıcı yaklaşamaz bunun yanına zaten fiyattan dolayı.
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Hasan07-36 2 yıl _Dominic_Toretto_
_Dominic_Toretto_
SSD'lere ağırlık verin artık, daha uyguna yüksek kapasite sunun mesela SSD'lerde.
@Hasan07-36
Kurumsal pazar için, normal kullanıcı yaklaşamaz bunun yanına zaten fiyattan dolayı.

Doğrudur hocam. Ben olabildiğini göstermek için atmıştım. Türkiye'de 24 bin TL eder ki bu benim neredeyse 1 senelik maaşım kadar. Ama yurt dışında yaşıyor, 3000-4000 dolar kazanıyor olsam ve 2-3 aylık maaşımla gidip bunu alsam ne hissederim diye düşünmedim de değil. Herhalde ağır pişmanlık duyardım yine ama. :D
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MegaWolt38 2 yıl
SSD maliyetini düşürmüyorlar da daha yüksek kapasiteli disk üretiyorlar.
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myalperen 2 yıl MegaWolt38
MegaWolt38
SSD maliyetini düşürmüyorlar da daha yüksek kapasiteli disk üretiyorlar.

Son kullanıcı hep sömürülmeye devam edecek, maalesef uygun fiyata bir şey alamayacağız. 128GB modellerin yerini 512GB ssd'ler aldığında o zaman da işletim sistemlerinin, programların boyutu 3 katına çıkmış olacak. Üreticiler ilerde herkesin bol bol veri depolayabileceği diskleri ucuza satmayacak. GB bazında ucuzladığında tüm programların boyutu da büyümüş olacak.
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ozgurrdunya 2 yıl
3TB Seagate diskim var ve disk şuan kilit. Bi de 16TB üreteceklermiş. Seagate mi tövbeler tövbesi...
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lawbreaker 2 yıl ozgurrdunya
ozgurrdunya
3TB Seagate diskim var ve disk şuan kilit. Bi de 16TB üreteceklermiş. Seagate mi tövbeler tövbesi...

ext. hdd alırken çok az bir farkla 1 yerine 2 mi alsam diye düşündüm, bilgisayarcı arkadaşım vazgeçirdi. şu teknolojiyle hiç gerek yok bence
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evandevan 2 yıl ozgurrdunya
ozgurrdunya
3TB Seagate diskim var ve disk şuan kilit. Bi de 16TB üreteceklermiş. Seagate mi tövbeler tövbesi...

seagate bu işlerden pek anlamıyor vestern dijital şimdilik en iyilerden,
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biz harddiskte 16 tb yi konuşurken nasa peta bayt lı bilgisayar calışması yapıyor arkadaşlar.
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kadirirdem 2 yıl
16 tb nedir ya ... güzel gelişim SSD'de de benzer bir Hafıza istiyoruz...
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Hasan07-36 2 yıl kadirirdem
kadirirdem
16 tb nedir ya ... güzel gelişim SSD'de de benzer bir Hafıza istiyoruz...

Var zaten ama biraz tuzlu. Fiyatı 8 bin dolar:

donanimgunlugu.com/...
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CoreXXX 2 yıl
artk pc için 1 tane 256 veya 512 ssd, 1 tanede 4-8tb kadar depolama harddiski standart gibi bişey oluyor. ne ssd nin hızından vazgeçebiliyoruz nede mekaniğin bol gb lerinden
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sniper23 2 yıl
Nedense Samsung'un 16 TB SSD'si aklıma geldi.
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mladenbmv 2 yıl
artık kapasiteyle uraşçaklarına başka bir hard disk tasarlasınlar artık günümüzde hard diskler yavaş geliyor güvenirlik var ama çağımız teknoloji çağı kendilerini geliştirmek zorundalar ama geliştermekte istemiyorlar pek galiba.
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redoracle 2 yıl
Beni ilgilendirmeyen durumdur.
Yahu hdd eskidi ama dolarda olmuş 4 lira,daha 2 tb'lıklara uzaktan öylece bakarken 16 lık bir hdd'ye kimler kavuşabilir tartışılır.
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buraxus 2 yıl redoracle
redoracle
Beni ilgilendirmeyen durumdur.
Yahu hdd eskidi ama dolarda olmuş 4 lira,daha 2 tb'lıklara uzaktan öylece bakarken 16 lık bir hdd'ye kimler kavuşabilir tartışılır.

Ekşici detected
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gokhans19 2 yıl redoracle
redoracle

Beni ilgilendirmeyen durumdur.

Yahu hdd eskidi ama dolarda olmuş 4 lira,daha 2 tb'lıklara uzaktan öylece bakarken 16 lık bir hdd'ye kimler kavuşabilir tartışılır.

Bu tip ürünler zaten ev kullanıcıları için üretilmiyor. Ayrıca koskoca seagate senin ülkendeki dövizin artışına göre teknoloji geliştirmez. Bu tip yüksek kapasiteli ürünler şirketler ve kamu için üretilir zaten perakende olarak öyle ha deyince normal kullanıcının bulabileceği şeyler değil. Şirketlerinde gidip aa çok pahalı n11den indirim çekiyle alayım, kara cumayı beyaz pazarı bekliyim diyecek halleri yok. 100 dolarlık ürün 200 dolardanda satılsa eğer ihtiyaç varsa parası ödenip alınır.

Biride demişki önce bozulmalara çözüm bulsunlar. Adam mağazadan 150 liraya aldığı harddiskle koca koca şirketlerin kullandığı harddisklerin aynı korumlara sahip olduğunu sanıyor
Bulut hizmeti verenlerin kullandığı disklerle senin evde kullandığın diskleri aynımı sanıyorsun.
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lawbreaker 2 yıl en beğenilen
bence hddlerdeki kapasite arttıkça bozulma oranındaki artışa veya bozulma durumunda veri kurtarmanın nerdeyse imkansız oluşuna çözüm bulsunlar öncelikle.
Hatta farklı bir teknoloji üzerine arge yapılmasını daha mantıklı buluyorum
4 Yanıt Yanıtla +23
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gidi 2 yıl lawbreaker
lawbreaker
bence hddlerdeki kapasite arttıkça bozulma oranındaki artışa veya bozulma durumunda veri kurtarmanın nerdeyse imkansız oluşuna çözüm bulsunlar öncelikle.
Hatta farklı bir teknoloji üzerine arge yapılmasını daha mantıklı buluyorum

aynen kapasiteden ziyade disk arizalari daha cok bas agritiyor.
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Virinom 2 yıl lawbreaker
lawbreaker

bence hddlerdeki kapasite arttıkça bozulma oranındaki artışa veya bozulma durumunda veri kurtarmanın nerdeyse imkansız oluşuna çözüm bulsunlar öncelikle.
Hatta farklı bir teknoloji üzerine arge yapılmasını daha mantıklı buluyorum

Kesinlikle haklısın ama kimse bu alana arge yapmaz. Bu haldeyken insanlar sürekli RAID yapmak zorunda kalıyorlar bu da kendi satışlarını katlıyor. Hem teknoloji geliştirmiyorlar hem de daha çok satış yapıyorlar.
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Cihat_, 2 yıl lawbreaker
lawbreaker
bence hddlerdeki kapasite arttıkça bozulma oranındaki artışa veya bozulma durumunda veri kurtarmanın nerdeyse imkansız oluşuna çözüm bulsunlar öncelikle.
Hatta farklı bir teknoloji üzerine arge yapılmasını daha mantıklı buluyorum

zaten günden güne ssd teknolojileri gelişiyor, bugün biraz ömürleri kısa ve pahalı ama bunlar iyileştikçe hdd diye bir şey kalmayacağından emin olabilirsin ayrıca bozulma oranı normal mekanik diske göre çok düşük
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seagate, depolama ve
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