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Trump'ın seyahat yasağı teknoloji dünyasını da vurdu

Donald Trump'un, nüfusunun büyük bölümü müslümanlardan oluşan 7 ülkeye uyguladığı seyahat yasağı, teknoloji dünyasını da etkiledi. Birçok şirket çalışanlarını ülkeye sokmak için çalışmalara başladı.
2 yıl
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Zamazingo
Erhan Tan
Haber Editörü
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20 Ocak'ta resmi olarak ABD Başkanı olarak göreve başlayan Donald Trump, daha ilk haftadan tartışmalı kararlar almaya başladı. Trump'ın imza attığı ilk kararlar arasında, nüfusunun çoğunluğu müslümanlardan oluşan 7 ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girişini yasaklayan seyahat yasağı yer alıyordu. ABD'de tartışma yaratan bu karar teknoloji dünyasını da vurdu. Birçok teknoloji şirketi, seyahat yasağı getirilen bu 7 ülkedeki çalışanlarını kaybetme riski ile karşı karşıya.
Trump'ın getirdiği seyahat yasağına karşı harekete geçen firmaların başında Google geliyor. Google CEO'su Sundar Pichai, dün şirket çalışanlarına gönderdiği kısa bildiri ile yasağa tabii tutulan bu 7 ülkedeki çalışanlarını bir an önce ABD'ye dönmeleri konusunda uyardı. En kısa zamanda ABD'ye dönmeyen çalışanlarının 90 gün boyunca ülkeye girememe riski ile karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Pichai, bu kararın iş arkadaşlarını etkilemesinin üzücü olduğunu ifade etti.
Trump'ın kararı nedeniyle çalışanlarını ülkeye sokmakta sıkıntı çeken tek teknoloji şirketi Google değil. Apple, Microsoft ve Facebook gibi şirketler de seyahat yasağı nedeniyle çalışanlarını ülkeye sokamama riski ile karşı karşıya. Apple ve Microsoft, Trump'ın kararı yüzünden ABD'ye geri dönemeyen çalışanlarına yardımcı olmak için çalışma yürütüyor.
Ayrıca Apple'ın bu durumun neden olduğu olumsuzluklara dikkat çekmek için Washington'da üst kademelerdeki yöneticiler ile görüşme halinde olduğu söyleniyor.

https://www.engadget.com/2017/01/28/apple-microsoft-and-uber-help-staff-stranded-by-trump-ban/ Yorum Yaz
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crazywinner3 2 yıl en beğenilen kingman29
kingman29

Gitmeyelim kardeşim Amerikaya.Bırakalım kendi pislikleri içinde , eşcinsellikten geberip gitsinler.Keselim bütün ilişkiyi şu pislik milletle , bakalım yolumuza.Osmangazi'nin miras bıraktığı 40 tane koyunla devlet kurup , dünyaya 600 yıl hükmetmiş milletiz. Dağda koyun otlatırız ama şerefsiz yaşayamayız biz.

Ne alaka şimdi eşcinsellikle. Aynen tüm ilişkiyi keselim hatta tüm avrupayla da keselim kendi b*kumuzda boğulalım haklısın
kingman29Gitmeyelim kardeşim Amerikaya.Bırakalım kendi pislikleri içinde , eşcinsellikten geberip gitsinler.Keselim bütün ilişkiyi şu pi...
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3 Yanıt Yanıtla +91
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CRoSSBoNeSS 2 yıl kingman29
kingman29
Gitmeyelim kardeşim Amerikaya.Bırakalım kendi pislikleri içinde , eşcinsellikten geberip gitsinler.Keselim bütün ilişkiyi şu pislik milletle , bakalım yolumuza.Osmangazi'nin miras bıraktığı 40 tane koyunla devlet kurup , dünyaya 600 yıl hükmetmiş milletiz. Dağda koyun otlatırız ama şerefsiz yaşayamayız biz.

Sen de haklisin Turkiye Amerikayla tum iliskilerini kestikten sonra kendi ucagini ucak gemisini, kendi telefonunu, kendi uzay gemisini falan hep yapabildigi icin Tukiye yukselir Amerika iki gune batar zaten.
kingman29Gitmeyelim kardeşim Amerikaya.Bırakalım kendi pislikleri içinde , eşcinsellikten geberip gitsinler.Keselim bütün ilişkiyi şu pislik ...
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1 Yanıt Yanıtla +70
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FightForBeer 2 yıl kingman29
kingman29

Gitmeyelim kardeşim Amerikaya.Bırakalım kendi pislikleri içinde , eşcinsellikten geberip gitsinler.Keselim bütün ilişkiyi şu pislik milletle , bakalım yolumuza.Osmangazi'nin miras bıraktığı 40 tane koyunla devlet kurup , dünyaya 600 yıl hükmetmiş milletiz. Dağda koyun otlatırız ama şerefsiz yaşayamayız biz.

İşte Türkiyenin halini tek yorumda gösteren bir yorum. Bu kadar geri kafalı olmayı nasıl başarıyorsunuz gerçekten pes.
kingman29Gitmeyelim kardeşim Amerikaya.Bırakalım kendi pislikleri içinde , eşcinsellikten geberip gitsinler.Keselim bütün ilişkiyi şu pi...
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DH Misafiri 2 yıl
İnsanları renklerine göre ayıran bir milletten ne beklenir...
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hgw7 2 yıl
Bu forumda ne kadar çok top varmış , kimse toz kondurmuyor .
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aycibin 2 yıl
Gitmeyelim kardeşim Amerikaya.Bırakalım kendi pislikleri içinde , eşcinsellikten geberip gitsinler.Keselim bütün ilişkiyi şu pislik milletle , bakalım yolumuza.Osmangazi'nin miras bıraktığı 40 tane koyunla devlet kurup , dünyaya 600 yıl hükmetmiş milletiz. Dağda koyun otlatırız ama şerefsiz yaşayamayız biz.

forumda gördüğüm en fuzuli ve bilinçsiz 3 mesaj arasına girer.eşcinsellik ülkeye ırka bağlı değildir.ayrıca tabu gibi ayıp birşey de değildir.2inci dünya savaşını bitiren üstün beyin bir eşcinseldi.insanları sınıflandırıyor,dışlıyorsan o nefret ettiğin Trump'tan hiçbir farkın yok demektir.
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Barış Manço 2 yıl
Şaşıran var mı ki. Açıklamaları da aynı yöndeydi. Başkan oldu harekete geçti hemde daha ilk günden sonrasını siz düşünün.
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eediz 2 yıl
ne kadar cahil insanlar var ya. Yoruma bak sen, eşcinsellikle haberin alakası ne yani. NE ALAKA??
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arel.gr 2 yıl
@kingman29 büyüksün

eline kibriti verseler roma 'yıda istanbulu 'da yakarsın,
şerefli, yakışıklı neron.
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pranis 2 yıl
adam haklı, kim seviyor la bizi ? bi araplar bizimle muhattap onlar da bizi kullanıyor paralarıyla satın alıyor.
Afrika ülkeleri de bizimle ilişki içerisinde ama olanlardan habersiz.
Avrupa bizi sevmiyor. sevmez de, kin var gurur var üç kâğıt var, dolandırıcılık var, dedikodu var, tembellik var, ikiyüzlülük var. Var da var.
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kadirirdem 2 yıl
Trump sen hayırdır ?...
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Jeopol 2 yıl
trumpi sonuna kadar destekliyorum. helal olsun adama.
gonul ister ki bizim ulkemiz de turkiyeye vize uygulayan ulke vatandaslarini turkiyeye vizesiz girmesini turk vatandaslarina basari olarak yutturmak yerine bize vize uygulayan ulkelere vize uygulasa.
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Murat.92 2 yıl
kingman29'u blocklamaya kalktım zaten blockluymuş. Anasayfa yorumlarında neden blocklular gözüküyor?
Edit: ekrem71 de blocklu o da gözüküyor nasıl block sistemi bu[:\-]
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