Trump'ın seyahat yasağı teknoloji dünyasını da vurdu

20 Ocak'ta resmi olarak ABD Başkanı olarak göreve başlayan Donald Trump, daha ilk haftadan tartışmalı kararlar almaya başladı. Trump'ın imza attığı ilk kararlar arasında, nüfusunun çoğunluğu müslümanlardan oluşan 7 ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girişini yasaklayan seyahat yasağı yer alıyordu. ABD'de tartışma yaratan bu karar teknoloji dünyasını da vurdu. Birçok teknoloji şirketi, seyahat yasağı getirilen bu 7 ülkedeki çalışanlarını kaybetme riski ile karşı karşıya.

Trump'ın getirdiği seyahat yasağına karşı harekete geçen firmaların başında Google geliyor. Google CEO'su Sundar Pichai, dün şirket çalışanlarına gönderdiği kısa bildiri ile yasağa tabii tutulan bu 7 ülkedeki çalışanlarını bir an önce ABD'ye dönmeleri konusunda uyardı. En kısa zamanda ABD'ye dönmeyen çalışanlarının 90 gün boyunca ülkeye girememe riski ile karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Pichai, bu kararın iş arkadaşlarını etkilemesinin üzücü olduğunu ifade etti.

Trump'ın kararı nedeniyle çalışanlarını ülkeye sokmakta sıkıntı çeken tek teknoloji şirketi Google değil. Apple, Microsoft ve Facebook gibi şirketler de seyahat yasağı nedeniyle çalışanlarını ülkeye sokamama riski ile karşı karşıya. Apple ve Microsoft, Trump'ın kararı yüzünden ABD'ye geri dönemeyen çalışanlarına yardımcı olmak için çalışma yürütüyor.

Ayrıca Apple'ın bu durumun neden olduğu olumsuzluklara dikkat çekmek için Washington'da üst kademelerdeki yöneticiler ile görüşme halinde olduğu söyleniyor.

https://www.engadget.com/2017/01/28/apple-microsoft-and-uber-help-staff-stranded-by-trump-ban/