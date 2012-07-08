Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

SK Telecom, dünyada Multi Carrier hizmeti sunan ilk operatör oldu

6 yıl
4,7b
1
4
Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
1996 yılında 2.nesil iletişim ağını ve 2006 yılında da 3.nesil iletişim ağını ticarileştiren ilk operatör olarak ismini iletişim tarihine yazan SK Telecom, benzer bir başarıyı bu sefer de 4.nesil iletişim ağı için gerçekleştirdi.  Firmadan yapılan açıklamaya göre Güney Kore’li iletişim devi, çoklu taşıyıcı (Multi-Carrier) sistemini ticarileştiren ilk firma oldu. 
SK Telecom, Multi-Carrier teknolojisini mevcut 800MHz frekans ile geçen sene aldığı 1.8GHz frekansında kullandırarak LTE servisleri toplam  40MHz’lik uplink/downlink spektrumu sağlarken; MC teknolojisini Seul’un Gangnam bölgesinden başlayarak yaygınlaştıracak olan firma, yılsonuna kadar hizmet alanını tüm Seul ve 6 büyük şehri kapsayacak şekilde genişletmeyi planlıyor. 
Öte yandan firma, hali hazırda satışta olan Vega Racer 2 ve bu ay içerisinde satışa sunacağı Galaxy S3 LTE’nin MC teknolojisiyle uyumlu hale gelmesi için güncelleme yayınlanacağını belirtirken; 2012’nin ikinci yarısından itibaren satışa sunulacak akıllı telefonların birçoğunun MC teknolojisine direk destek sunacağını ifade etti.
SK Telecom’un MC desteğiyle birlikte aboneler, dünyadaki en hızlı LTE hizmeti kullanıyor olacaklar. Öte yandan ülkemizde de Turkcell’in Dual Carrier yani Çift Taşıyıcı hizmetini yeni iPad’lerde sunduğunu hatırlatalım.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Pardus Linux 6 yıl
Adamlardaki firmalar teknolojinin öncüsü bizimkiler olsa olsa kazık atmakta birinci olurlar. Acaba bu ülke böyle firmalar görebilecek mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JohnLord 6 yıl
Bizimkilerde Hergün İnsanlara Nasıl Geçirsek Diye Düşünüyolar
Yeni İcatları 250 Mb İnternet Cihaz Ücret= 149 Tl
S3 Ve İp4s alıyosun 250 mb internet paketi veriyolar bide fiyatı 149 tl yapıyolar
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JrMaster 6 yıl
4G ve 250MB Kota ile mi gelecek acaba ülkemize
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
scoopi 6 yıl
darısı bizim de başımıza
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim