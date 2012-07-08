SK Telecom, dünyada Multi Carrier hizmeti sunan ilk operatör oldu

1996 yılında 2.nesil iletişim ağını ve 2006 yılında da 3.nesil iletişim ağını ticarileştiren ilk operatör olarak ismini iletişim tarihine yazan SK Telecom, benzer bir başarıyı bu sefer de 4.nesil iletişim ağı için gerçekleştirdi. Firmadan yapılan açıklamaya göre Güney Kore’li iletişim devi, çoklu taşıyıcı (Multi-Carrier) sistemini ticarileştiren ilk firma oldu.

SK Telecom, Multi-Carrier teknolojisini mevcut 800MHz frekans ile geçen sene aldığı 1.8GHz frekansında kullandırarak LTE servisleri toplam 40MHz’lik uplink/downlink spektrumu sağlarken; MC teknolojisini Seul’un Gangnam bölgesinden başlayarak yaygınlaştıracak olan firma, yılsonuna kadar hizmet alanını tüm Seul ve 6 büyük şehri kapsayacak şekilde genişletmeyi planlıyor.

Öte yandan firma, hali hazırda satışta olan Vega Racer 2 ve bu ay içerisinde satışa sunacağı Galaxy S3 LTE’nin MC teknolojisiyle uyumlu hale gelmesi için güncelleme yayınlanacağını belirtirken; 2012’nin ikinci yarısından itibaren satışa sunulacak akıllı telefonların birçoğunun MC teknolojisine direk destek sunacağını ifade etti.

SK Telecom’un MC desteğiyle birlikte aboneler, dünyadaki en hızlı LTE hizmeti kullanıyor olacaklar. Öte yandan ülkemizde de Turkcell’in Dual Carrier yani Çift Taşıyıcı hizmetini yeni iPad’lerde sunduğunu hatırlatalım.



