SSD fiyatları GB başına 10 cente kadar indi

Bir dönem SSD sektörünün önündeki en büyük engel olarak görülen yüksek maliyetler bugün geride kalmak üzere. Özellikle QLC NAND bellek teknolojisinin de etkisiyle SSD fiyatlarının GB başı 10 cent altına inmesi bekleniyor.

Düşüş istikrar kazandı

Geçmiş yıllarda yapılan analizler SSD sektöründe TB başına 100$ civarında bir maliyet ön görüsü yapmıştı. Bu maliyetin 2020 yılında yakalanması tahmin edilirken sektör bir yıl önceden ön görülen rakamı yakalamış durumda.

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Elbette sektör genelinde bir düşüş söz konusu değil ancak bazı modeller bu baraja ulaşmış durumda. Örneğin 2TB Crucial MX500 SSD modeli 209$ fiyat etiketine sahip. Yani GB başına 10 cent dolayında bir maliyeti yakaladı.

Diğer taraftan QLC NAND bellek ürünlerinin sektöre dahil olmasıyla yeni rekorların gelebileceği tahmin ediliyor. Bazı analizler gelecek yıl GB başına maliyetin 0.08$ olabileceğini düşünüyor. Yani yukarıdaki Crucial modelinin 160$ civarında olması söz konusu.

HDD tarafında ise 0.02$ seviyelerine yaklaşıldı ancak analizler düşüşün artık durduğunu düşünüyor. Bu bakımdan gelecek yıllarda SSD ve HDD arasında GB başına maliyet kapanacak gibi görünüyor.