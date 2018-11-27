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HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

SSD fiyatları GB başına 10 cente kadar indi

QLC NAND gibi maliyeti düşürücü yeni teknolojiler sayesinde SSD fiyatlarında GB başına maliyetin 0.08$ seviyesine kadar inmesi bekleniyor. Böylece HDD ile aradaki fark iyice kapanacak.
5 ay
19,8b
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26
HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir dönem SSD sektörünün önündeki en büyük engel olarak görülen yüksek maliyetler bugün geride kalmak üzere. Özellikle QLC NAND bellek teknolojisinin de etkisiyle SSD fiyatlarının GB başı 10 cent altına inmesi bekleniyor.

Düşüş istikrar kazandı

Geçmiş yıllarda yapılan analizler SSD sektöründe TB başına 100$ civarında bir maliyet ön görüsü yapmıştı. Bu maliyetin 2020 yılında yakalanması tahmin edilirken sektör bir yıl önceden ön görülen rakamı yakalamış durumda.

Ayrıca Bkz. "Kripto para temalı saatler geliyor"

Elbette sektör genelinde bir düşüş söz konusu değil ancak bazı modeller bu baraja ulaşmış durumda. Örneğin 2TB Crucial MX500 SSD modeli 209$ fiyat etiketine sahip. Yani GB başına 10 cent dolayında bir maliyeti yakaladı.

Diğer taraftan QLC NAND bellek ürünlerinin sektöre dahil olmasıyla yeni rekorların gelebileceği tahmin ediliyor. Bazı analizler gelecek yıl GB başına maliyetin 0.08$ olabileceğini düşünüyor. Yani yukarıdaki Crucial modelinin 160$ civarında olması söz konusu.

HDD tarafında ise 0.02$ seviyelerine yaklaşıldı ancak analizler düşüşün artık durduğunu düşünüyor. Bu bakımdan gelecek yıllarda SSD ve HDD arasında GB başına maliyet kapanacak gibi görünüyor.

 

https://www.techpowerup.com/249972/ssds-are-cheaper-than-ever-and-hit-10-cents-per-gigabyte Yorum Yaz
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Hyperchondriac 5 ay en beğenilen
10 senedir foruma uyeyim ilk kez bi bilgisayar donaniminin fiyatinin dusecegine dair bi haber okudum.
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Father Torque 5 ay
Gün gelecek çocuklarımız evdeki eski HDD'lere bakıp tıpkı bugün Floppy disklere baktıkları gibi "bu ne" diyecekler. Yaşayacakları şokun şiddetini daha da arttırmak için Quantum BigFoot'u hala saklıyorum

Şaka bir yana, haberler güzel de fiyatların eşitlenmesi için önümüzde daha 4-5 sene var. O zamana kadar arşiv için klasik HDD'lere devam...
Gün gelecek çocuklarımız evdeki eski HDD'lere bakıp tıpkı bugün Floppy disklere baktıkları gibi "bu ne" diyecekler. Yaşayacakları şokun şiddetini daha da arttı...
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Dehşetengiz 5 ay
biz de kesin artar yeni bir vergi ekleriz
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gs09gs09 4 ay
Valla ben 2015 de sanirim 120 gb ssd aldim 130 liraya fiyatlar sonra bi yukseldi suan ayni markanin ayni modeli 150 tl
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usermm1 4 ay
Dolar bazında düşüyor evet ama bizde dolar çıktığı için tam anlaşılamıyor.
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Rindaman 5 ay
Sel vurdu diyip bese katlarlar.
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XanthiN 5 ay
Bizde hala ateş pahası
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DH Misafiri 5 ay
Dip noktayı gördü alma zamanı
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redoracle 5 ay
Güya 1000 kat dayanıklı 1000 kat hızlı optane vs ssdler çıkacaktı,onun yerine adamlar dahada dayanıksız kısa ömürlü çok maliyet gerektirmeyen nandın suyunu çıkaran qlcleri piyasaya sunuyorlar.
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OverClocK1ng 5 ay
Yahu tamam, maliyet düşmüş iyi de, QLC ler çıktı diye düşüyor. Maliyet düşüyor ama diskin ömrü de kısalıyor. Ömründen kısmadan TLC haliyle düşeydi çok iyiydi..
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Murat.Ak 5 ay
İyi güzel de şu Apple SSD farkları neden bu şekilde abartılı onu anlamıyorum. Resmen SSD kapasitesini arttırdığında, bir makina parası daha isiyor. Apple' ın ya umrunda değil, ya Türkiye Apple' da bir problem var, yada Türkiye için özel bir politika uyguluyorlar satmamak için.
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Dehşetengiz 5 ay
biz de kesin artar yeni bir vergi ekleriz
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Mert Kılıç. 5 ay Dehşetengiz
Az vergi alınıyorsa tabiki yükseltilecek norveç mi burası ?
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hacı.basat 5 ay
Arkadaşlar 2 sene önce Toshiba çeyrek Petabyte SSD üretti, peşinden başka firmalar da ürettiklerini duyurdular, o günden sonra yapılan haber ve üretimlerin tamamı kapitalist uygulamaların eseridir. Aynı sorun diğer bilgisayar bileşenlerinin de başına bela. Paşa gönülleri ne zaman isterse fiyatlar o zaman düşer.
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