Saab 9-3, NEVS'in ilk tam elektrikli otomobili olarak geri döndü

Hatırlayacağınız üzere SAAB, 2012 yılında iflas başvurusunda bulunduktan sonra Çin-İsveç yatırım grubu National Electric Vehicle Sweden (NEVS) tarafından satın alınmıştı. Otomobil üreticisi ilk elektrikli otomobilinin Tianjin fabrikasındaki üretim bandından çıktığını duyurdu.

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NEVS 9-3 olarak lanse edilen araç SAAB 9-3 modelinin tamamen elektrikli versiyonu olarak karşımıza çıktı. Mevcut tesisin yılda 50.000 elektrikli araç üretim kapasitesine sahip olduğu ve ikinci fazın devreye girmesiyle bu kapasitenin yılda 220.000'e çıkaracağı kaydedildi.

Saab 9-3'ün fikri mülkiyet hakları Türkiye'de

NEVS henüz ilk eletrikli otomobiliyle ilgili çok bilgi vermedi. NEVS 9-3 tıpkı Tesla'lar gibi OTA (over the air) yazılım güncellemesi imkanı sunacak. Ayrıca 300 km menzili otomobilin maksimum 140 km/s hıza ulaşabileceğini belirtelim.

Öte yandan, tamamen yeni bir Türk markası geliştirmek için Türk hükümeti olarak 2015 yılında Saab 9-3'ün fikri mülkiyet haklarını (isim hakkını değil) satın aldığımızı hatırlatmakta fayda var. Dönemin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık bunu çok çok uygun bir maliyetle gerçekleştirdiklerini ve böylelikle Türkiye'nin elinde artık geliştirmeye hazır bir araç bulunduğunu söylemişti.

https://www.ctvnews.ca/autos/saab-is-back-but-in-all-electric-form-1.3711856