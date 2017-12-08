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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Saab 9-3, NEVS'in ilk tam elektrikli otomobili olarak geri döndü

National Electric Vehicle Sweden (NEVS), Saab 9-3'ün tamamen elektrikli bir versiyonunu ürettiğini duyurdu. İşte fikri mülkiyet hakları Türkiye'de olan Saab 9-3'ün elektrikli versiyonu NEVS 9-3...
1 yıl
4,2b
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18
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Hatırlayacağınız üzere SAAB, 2012 yılında iflas başvurusunda bulunduktan sonra Çin-İsveç yatırım grubu National Electric Vehicle Sweden (NEVS) tarafından satın alınmıştı. Otomobil üreticisi ilk elektrikli otomobilinin Tianjin fabrikasındaki üretim bandından çıktığını duyurdu.
Ayrıca Bkz. "Emisyon skandalını itiraf eden Volkswagen yöneticisine 7 yıl hapis cezası"
NEVS 9-3 olarak lanse edilen araç SAAB 9-3 modelinin tamamen elektrikli versiyonu olarak karşımıza çıktı. Mevcut tesisin yılda 50.000 elektrikli araç üretim kapasitesine sahip olduğu ve ikinci fazın devreye girmesiyle bu kapasitenin yılda 220.000'e çıkaracağı kaydedildi.

Saab 9-3'ün fikri mülkiyet hakları Türkiye'de

NEVS henüz ilk eletrikli otomobiliyle ilgili çok bilgi vermedi. NEVS 9-3 tıpkı Tesla'lar gibi OTA (over the air) yazılım güncellemesi imkanı sunacak. Ayrıca 300 km menzili otomobilin maksimum 140 km/s hıza ulaşabileceğini belirtelim.
Öte yandan, tamamen yeni bir Türk markası geliştirmek için Türk hükümeti olarak 2015 yılında Saab 9-3'ün fikri mülkiyet haklarını (isim hakkını değil) satın aldığımızı hatırlatmakta fayda var. Dönemin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık bunu çok çok uygun bir maliyetle gerçekleştirdiklerini ve böylelikle Türkiye'nin elinde artık geliştirmeye hazır bir araç bulunduğunu söylemişti.

https://www.ctvnews.ca/autos/saab-is-back-but-in-all-electric-form-1.3711856 Yorum Yaz
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mugurgok 1 yıl en beğenilen
Ne 9-3müş arkadaş son 3yıldır 300 haberi var kendi yok
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1ses1 1 yıl
TAmamda çok çok kuyguna mal ettiklerini , volvo satılırken nerdeydiniz sudan ucuza giddi firma. Yoksa yandaşlarınız o dönem parası yoktu ondan mı .
Bakalım son noktada elimzde neler olacak göreceğiz youtubede araç inceliyenlerin yorumlarını sabırsızlıkla bekliyorum.
TAmamda çok çok kuyguna mal ettiklerini , volvo satılırken nerdeydiniz sudan ucuza giddi firma. Yoksa yandaşlarınız o dönem parası yoktu ondan mı .Bakalım ...
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Bluflame 1 yıl Mendieta58
Mendieta58
Biz bunların neyini aldık üretime bunlar geçtiyse bizim test ettiklerimiz neydi


- tübitak’da belli bir grubun para yapması lazımdı, onun için bu prototip alındı,
- “biz ar-ge yapıyoruz” ayaklarıyla paraları götürdüler, 3-4 yıl kadar sürdü bu iş, ortaya hiç bişey çıkmadı.
- tübitak, en son kurulan yerli oto grubunda bile yer almadı, çünkü yaptıkları hiç bişey yoktu.
Mendieta58Biz bunların neyini aldık üretime bunlar geçtiyse bizim test ettiklerimiz neydi- tübitak’da belli bir gru...
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uykuadam 1 yıl
araba güzelmiş inşallah türkiyenin arabasıda güzel olur
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mustrix 1 yıl
Bazı arkadaşlar hükümeti bu hususta çok yüklenmişler ancak hükümet yetkililerinden Sanayi Bakanlığı mantıklı bir iş yapmıştı. Şöyle ki bir aracın en yüksek maliyetli yeri alt yapısı ve motorudur. Motor'da atı alan üsküdarı çoktan geçti. Farklı markalar bile araç maliyetlerini düşürmek için ortak alt yapıyı kullanır. Kaldı ki biz burada Saab'ın alt yapısını satın aldık. bunu üzerine istediğimiz çizimle otomobil üretimini gerçekleştirebiliriz. Motor hususunda Tübitak belli görevleri yerine getirdi ancak bu işlem olmadı. Gönül isterdi ki Saab markasını alın fabrikayı taşıyın ve üretip biz satalım ancak olmadı. Fikri ışık geçen gün 5 ortaklı Otomobil konsorsiyumuna bu alt yapıyı kullanabileceklerini ve bir ücret istemediklerini söyledi. Yani bu altyapı çöpe gitmiş değil. Alınıp kullanılabilir. bu altyapı General Motors ile geliştirilmiş bir yapı bildiğim kadarıyla Opel, Cadillac, gibi GM çatısında ki birçok marka bu altyapıyı kullanıyor.
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asan70 1 yıl
Saab 9-3 modelinin platformu nu marka hariç TÜBİTAK ssatın aldı. Ancak her şeyiyle aynı platform ve fabrikası NEVS'in elinde. Zaten ilk aracı da imal ettiler.Ancak tasarımı çok farklı ve uçuk araç konseptleride hazırlamışlar.
Bu aracın yanında bir zaman sonra onuda üretime hazırlayacaklar..
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

NEVS, bir çok teknoloji firmasıyla ortak çalışıyor.Bilindik 9-3 ün üretiminden bir süre sonra çok daha farklı şekilde ortaya çıkacak gibi..
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Mendieta58 1 yıl
Biz bunların neyini aldık üretime bunlar geçtiyse bizim test ettiklerimiz neydi
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Bluflame 1 yıl Mendieta58
Mendieta58
Biz bunların neyini aldık üretime bunlar geçtiyse bizim test ettiklerimiz neydi


- tübitak’da belli bir grubun para yapması lazımdı, onun için bu prototip alındı,
- “biz ar-ge yapıyoruz” ayaklarıyla paraları götürdüler, 3-4 yıl kadar sürdü bu iş, ortaya hiç bişey çıkmadı.
- tübitak, en son kurulan yerli oto grubunda bile yer almadı, çünkü yaptıkları hiç bişey yoktu.
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zotacing 1 yıl
Şu aracın tasarımı 10 yıla yakındır aynı ve bir 10 yıl daha gider.
Batmasına üzüldüğüm ender firmalardan. BMW'den sonra en keyifli sürüşü veren firmaydı normal markalar içinde.
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muammer816 1 yıl
bizim yapmamız gerekeni çinliler yapmış .// bütün firmayı satın alıp,araçları geliştirip, çinde fabrika kurup üretime başlamışlar .////
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napolyon94 1 yıl
Aha yerli oto.
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elcas 1 yıl
bu araç bzim değil miydi? nasıl üretiyorlar. kandırıldık mı ?
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Ac1DBuRN 1 yıl
Bizimkileri bunu alıp biz yaptık diye yurtturmasın şimdi?
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RaptorFX 1 yıl
Tofaş hesabı biri çıkıpta devletten ölü parasına 9-3ün haklarını alıp üretir mi ki?
Tamam çok uçuk ama 20sene satsa parasını kaç katıyla çıkarmaz mı? Fakirin yeni tofaşı olmaz mı? Tabii ki içi orjinal 9-3 gibi olmayacak. Daha basit, daha maliyet odaklı.
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TheCaliph_ 1 yıl RaptorFX
RaptorFX
Tofaş hesabı biri çıkıpta devletten ölü parasına 9-3ün haklarını alıp üretir mi ki?
Tamam çok uçuk ama 20sene satsa parasını kaç katıyla çıkarmaz mı? Fakirin yeni tofaşı olmaz mı? Tabii ki içi orjinal 9-3 gibi olmayacak. Daha basit, daha maliyet odaklı.

Hı hı kesin üretir.
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Elsa 1 yıl RaptorFX
Burası Türkiye hatırlatırım
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