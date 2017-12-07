Emisyon skandalını itiraf eden Volkswagen yöneticisine 7 yıl hapis cezası

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Volkswagen'in, milyonlarca otomobilin emisyon testlerinde hile yaptığı emisyon skandalı ilk kez 2015 yılında ortaya çıkarken skandalın ortaya çıkmasıyla birlikte ABD'de hem Volkswagen hem de Volkswagen çalışanlarına karşı çeşitli davalar açılmıştı. ABD'nin Michigan eyaletinde bulunan Volkswagen'in çevre ve mühendislik bürosunun genel müdürü Oliver Schmidt de ABD'deki yaklaşık 600.000 otomobile ait emisyon testlerine hile karıştırdığı için yargılanıyordu. Alman vatandaşı olan Schmidt ile ilgili mahkeme son kararını verdi. 400.000 dolar para cezasına çarptırılan Schmidt'e ayrıca 7 yıl hapis cezası da verildi.





''Amerikayı Dolandıran Bir Komplocu''

Emisyon skandalı patlak verdikten sonra ailesiyle birlikte Almanya'ya dönen Schmidt, geçtiğimiz ocak ayında eşiyle birlikte tatil için gittiği Florida'da tutuklanmıştı. Detroit şehrindeki bir federal mahkemede görülen davada hakim Sean Cox; Schmidt'in, ''Amerika'yı dolandıran bir komplocu olduğununu'' ve Schmidt'in Volskwagen'de kariyer basamaklarını tırmanmak adına böyle bir işe giriştiğine inandığını belirtti. Schmidt ise kendisine yöneltilen suçlamalar karşısında sadece ''Kötü kararlar verdim ve bunun için üzgünüm.'' demekle yetindi.





Suçunu mahkemede itiraf eden Schmidt'e hem hapis cezası hem de para cezası bakımından verilebilecek en yüksek ceza verilirken federal yetkililer, "Davalı, VW'de liderlik rolüne sahip.'' derken bu rolün sonucu olarak cezanın üst sınırdan verilmesini doğru bulduklarını belirtti. Bu cezayla birlikte 48 yaşındaki Oliver Schmidt, Volkswagen'in emisyon skandalı nedeniyle en yüksek hapis ve para cezasını alan kişi oldu. Detroit'teki mahkeme daha önce bir Volkswagen mühendisine 40 ay hapis cezası ve 200.000 dolar para cezası vermişti.





Volskwagen'e yönelik yürütülen davada ise mart ayında Volkswagen suçlu olduğunu itiraf etmiş ve 4.3 milyar dolarlık tazminat ödemeyi kabul etmişti. ABD'de yargılanan ve cezaya çarptırılan en kıdemli Volkswagen çalışanı Oliver Schmidt olsa da ABD'de bulunmadığı için yargılamanın yapılamadığı üst düzey Volkswagen çalışanları da var ancak Almanya'nın bu kişileri ABD'ye iade etmemesi bekleniyor ve yargılama faaliyetlerinin tamamlanamayacağı düşünülüyor.

https://www.theguardian.com/business/2017/dec/06/oliver-schmidt-jailed-volkswagen-emissions-scam-seven-years