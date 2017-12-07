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Emisyon skandalını itiraf eden Volkswagen yöneticisine 7 yıl hapis cezası

ABD'deki bir federal mahkeme, Volkswagen'in üst düzey yöneticilerinden Oliver Schmidt'e emisyon skandalını örtbas etmeye çalıştığı gerekçesiyle 400.000 dolar para cezası ve 7 yıl hapis cezası verdi.
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Emisyon skandalını itiraf eden Volkswagen yöneticisine 7 yıl hapis cezası
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Volkswagen'in, milyonlarca otomobilin emisyon testlerinde hile yaptığı emisyon skandalı ilk kez 2015 yılında ortaya çıkarken skandalın ortaya çıkmasıyla birlikte ABD'de hem Volkswagen hem de Volkswagen çalışanlarına karşı çeşitli davalar açılmıştı. ABD'nin Michigan eyaletinde bulunan Volkswagen'in çevre ve mühendislik bürosunun genel müdürü Oliver Schmidt de ABD'deki yaklaşık 600.000 otomobile ait emisyon testlerine hile karıştırdığı için yargılanıyordu. Alman vatandaşı olan Schmidt ile ilgili mahkeme son kararını verdi. 400.000 dolar para cezasına çarptırılan Schmidt'e ayrıca 7 yıl hapis cezası da verildi.


''Amerikayı Dolandıran Bir Komplocu'' 

Emisyon skandalı patlak verdikten sonra ailesiyle birlikte Almanya'ya dönen Schmidt, geçtiğimiz ocak ayında eşiyle birlikte tatil için gittiği Florida'da tutuklanmıştı. Detroit şehrindeki bir federal mahkemede görülen davada hakim Sean Cox; Schmidt'in, ''Amerika'yı dolandıran bir komplocu olduğununu'' ve Schmidt'in Volskwagen'de kariyer basamaklarını tırmanmak adına böyle bir işe giriştiğine inandığını belirtti. Schmidt ise kendisine yöneltilen suçlamalar karşısında sadece ''Kötü kararlar verdim ve bunun için üzgünüm.'' demekle yetindi.


Suçunu mahkemede itiraf eden Schmidt'e hem hapis cezası hem de para cezası bakımından verilebilecek en yüksek ceza verilirken federal yetkililer, "Davalı, VW'de liderlik rolüne sahip.'' derken bu rolün sonucu olarak cezanın üst sınırdan verilmesini doğru bulduklarını belirtti. Bu cezayla birlikte 48 yaşındaki Oliver Schmidt, Volkswagen'in emisyon skandalı nedeniyle en yüksek hapis ve para cezasını alan kişi oldu. Detroit'teki mahkeme daha önce bir Volkswagen mühendisine 40 ay hapis cezası ve 200.000 dolar para cezası vermişti.


Volskwagen'e yönelik yürütülen davada ise mart ayında Volkswagen suçlu olduğunu itiraf etmiş ve 4.3 milyar dolarlık tazminat ödemeyi kabul etmişti. ABD'de yargılanan ve cezaya çarptırılan en kıdemli Volkswagen çalışanı Oliver Schmidt olsa da ABD'de bulunmadığı için yargılamanın yapılamadığı üst düzey Volkswagen çalışanları da var ancak Almanya'nın bu kişileri ABD'ye iade etmemesi bekleniyor ve yargılama faaliyetlerinin tamamlanamayacağı düşünülüyor. 


https://www.theguardian.com/business/2017/dec/06/oliver-schmidt-jailed-volkswagen-emissions-scam-seven-years Yorum Yaz
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Melodychups 1 yıl en beğenilen
Bizde olsa diye başlamayacağım zaten oluyor ve sonuçlarını biliyoruz.
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FreudeAmFahren 1 yıl
Türkiye de olsaydı dik dur eğilme bile denilebilirdi bu adama
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Mesudum 1 yıl
Devlet güçlü, Hangi ülkeden olursa olsun yasalar uygulanıyor ve kararlar alınıyor.
Yargı güçlü, isterse yasaları çiğneyen başkan bile olsa geri adım attırılıyor.
Basın güçlü, hangi ülke, hangi grup, hangi kurum olursa olsun, haber yakalandı mı atlanmıyor, Alo denip haber basma, yayınlama onayı istenmiyor.
Sivil toplum güçlü, herkes her şeyi protesto ediyor, protesto edenleri, gösteri yapanları engellemeye çalışanları bir güzel dövüyorlar.
Akademi güçlü, uzaya gidilecek de olsa, savaş makinesi yapılacak da olsa, sağlıkta, mühendislikte çığır açılacak da olsa üniversiteler işin içinde.
Sanayi, spor, ekonomi, teknoloji, siyaset, ordu...
.
VW adamların ekonomik damarına Japonlar gibi uyumla değil de Alman usulüyle farklı yoldan ortak olmaya çalışınca madara oldular
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_mp_ 1 yıl
Amerikaya gitmeyin bu aralar her gideni tutukluyorlar.
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suslu76 1 yıl
Tatil icin gittigi Florida'da yakalanmasi baskalarini hatirlatti
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FreudeAmFahren 1 yıl
Türkiye de olsaydı dik dur eğilme bile denilebilirdi bu adama
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Melodychups 1 yıl en beğenilen
Bizde olsa diye başlamayacağım zaten oluyor ve sonuçlarını biliyoruz.
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kadirirdem 1 yıl Melodychups
Maalesef.
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