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Sabotajla suçlanan eski çalışanı Tesla'yı şikayet etti

Tesla'nın eski çalışanı şirketin başına çorap örmeye devam ediyor. Elon Musk'ın 'sabotajcı' olarak ilan ettiği Martin Tripp, Tesla'yı bu kez de ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na şikayet etti.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Sabotajla suçlanan eski çalışanı Tesla'yı şikayet etti
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Tesla ile sabotaj iddiasıyla suçladığı eski çalışanı Martin Tripp arasındaki mücadele devam ediyor. ABD merkezli üreticinin suçlamalarından sonra CNN’e yaptığı açıklamalarla iddiaları reddeden Tripp, bu kez de şirketi ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) şikayet etti.

Sabotaj iddialarının patlak vermesiyle 19 Haziran tarihinde şirketteki işinden ayrılmak zorunda kalan Martin Tripp, Tesla CEO’su Elon Musk’ın başını ağrıtabilecek iddialarda bulundu. İlk olarak Tesla’nın gündemden düşmeyen aracı Model 3’e değinen Tripp, şirketin haftalık üretim rakamlarını gerçeğinden yüzde 44 daha yüksek duyurarak kamuoyunu yanılttığını belirtti.

Martin Tripp’in SEC’e yaptığı şikayetin kapsamında elektrikli otomobillerin hayati parçalarından biri olan bataryalar da yer aldı. Eski çalışanın iddiasına göre Tesla, araçlarda yangınlara neden olabilen hatalı ve kötü bataryaları göz göre göre otomobillerinde kullanıyor. Ayrıca çöpe ya da hurdaya gitmesi gereken parçalar da bilinçli olarak üretim sürecine dahil ediliyor.

Tesla ve eski çalışanı arasındaki bu mücadele iki farklı kesim oluşturmuş durumda. Bir taraf bu suçlamaların Tesla’yı karalamak için yapıldığını savunurken, bazıları da şirketteki suistimallerin açığa çıkmasını engellemek için eski çalışanın susturulmaya çalışıldığını iddia ediyor. Sonuç ne olursa olsun, bu tür olaylar Tesla'nın itibarını zedelemeye devam ediyor.


https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-07-11/ex-tesla-worker-escalates-legal-battle-by-blowing-whistle-to-sec Yorum Yaz
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