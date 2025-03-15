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    Almanlar Musk'a öfkeli: %94'ü bir daha Tesla almayı düşünmüyor!

    100.000'den fazla Alman'ın katıldığı bir ankette, ankete katılanların %94'ü bir daha Tesla satın almayacağını belirtti. Bu sonuçlar, Avrupa pazarında büyük kan kaybeden Tesla için iyiye işaret değil.
    Almanlar Musk'a öfkeli: %94'ü bir daha Tesla almayı düşünmüyor! Tam Boyutta Gör
    100.000'den fazla Alman'ın katıldığı bir ankette, ankete katılanların %94'ü bir daha Tesla aracı satın almayacağını belirtti. Bu sonuçlar, Avrupa pazarında büyük kan kaybeden Tesla için iyiye işaret değil.

    Almanya'da satışlar %70 düştü

    2024'ün ilk iki ayında Avrupa satışları neredeyse yarı yarıya düşen Tesla'nın Almanya satışları ise %70 düşüşle dibe vurdu. Artan elektrikli araç modellerinin getirdiği rekabet ve yeni Model Y'yi bekleyen alıcılar bu düşüşte önemli rol oynasa da, Elon Musk'ın Avrupa siyasetine karışması ve Almanya seçimlerinde aşırı sağ AfD'yi desteklemesi de düşüşün önemli gerekçeleri arasında. Bu son anket de bunu doğruluyor.

    Almanya'nın büyük haber portallarından bir olan T-Online'ın Tesla hakkında yaptığı ankete 100.000 kişi katıldı. Katılımcıların yalnızca %3'ü bir Tesla aracı satın almayı düşüneceğini belirtti. Ankete katılanların %94'ünden fazlası ise bir daha Tesla satın almayacağını belirtti.

    Tesla, yakın zamanda tanıttığı yeni Model Y ile yeniden yükselişe geçmeyi umuyor. Ancak şirketin beklentileri, en azından Avrupa'da gerçekleşmeyebilir.

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