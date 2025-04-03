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    Tesla’nın satışları ilk çeyrekte çakıldı: Sonuçlar endişe verici

    Elon Musk’a karşı artan tepkiler ve üretim gecikmeleri ışığında Tesla’nın 2025’in ilk çeyreğindeki satışları düştü. Satışlar üç yılın en düşük seviyesini görerek yüzde 13 azaldı.

    Tesla’nın satışları ilk çeyrekte çakıldı: Sonuçlar endişe verici Tam Boyutta Gör

    Elektrikli araç devi Tesla, 2025'in ilk çeyreğinde büyük bir satış düşüşü yaşadı. Yıl bazında yüzde 13, çeyrek bazda ise yüzde 32’lik bir gerileme kaydeden şirket, son üç yılın en kötü üretim ve teslimat raporunu açıkladı. Bu düşüş, CEO Elon Musk’a yönelik artan tepkilerle aynı döneme denk geldi.

    Beklentilerden çok uzak

    Tesla, 2025’in ilk üç ayında 362.615 araç üretti ve 336.681 araç teslim etti. En çok satan Model 3 ve Model Y için teslimat rakamı 323.800 adet olurken, Model S, Model X ve Cybertruck gibi diğer modellerin teslimatı 12.881 ile sınırlı kaldı. Analistler çeyrek boyunca 377.592 adet araç teslimatı bekliyordu. Ancak Tesla, bu beklentinin çok altında kaldı.

    Tesla’nın satışları ilk çeyrekte çakıldı: Sonuçlar endişe verici Tam Boyutta Gör

    Tesla’nın Avrupa satışları, Ocak ve Şubat aylarında yıllık bazda yüzde 43 azaldı. Çin’de ise çeyrek boyunca düşüş devam etti, yalnızca son hafta sigorta kayıtlarında yükseliş görüldü. Öte yandan, Tesla düşüş yaşarken General Motors gibi rakipler elektrikli araç satışlarında büyük artışlar kaydetti. GM, aynı dönemde 32.000 elektrikli araç satarak geçen yıla göre satışlarını ikiye katladı.

    Tesla’nın satışlarındaki düşüşün arkasında sadece üretim gecikmeleri değil, Elon Musk’ın politik bağlantıları ve tartışmalı söylemleri de büyük rol oynuyor. Ayrıca Musk’ın sosyal medyadaki ırkçı söylemleri ve Trump’ın yemin töreninde yaptığı faşist selam, Tesla’ya yönelik tepkileri artırdı. "Tesla Takedown" (Tesla’yı Düşür)" adlı protesto hareketi ise şirketin hisse değerini bilinçli şekilde aşağı çekmeyi ve Tesla araçlarını boykot etmeyi amaçlıyor. Hatta bazı protestolarda şiddetin yükseldiği ve araçların kundaklandığı olaylar da görüldü

    Tesla’nın satışları ilk çeyrekte çakıldı: Sonuçlar endişe verici Tam Boyutta Gör

    Tesla’nın hisse fiyatı ise 2025 başından bu yana yüzde 36 değer kaybetti. Bu, şirketin borsaya açıldığı 15 yıl içindeki en büyük üçüncü düşüş olarak kayıtlara geçti. Değer kaybı, Tesla’nın piyasa değerinden 460 milyar doları sildi ve Musk’ın kişisel servetinden 100 milyar doların buhar olmasına neden oldu.

    Kaynakça https://www.theverge.com/news/641311/tesla-q1-2025-delivery-production-sales-slump-musk https://www.reuters.com/business/autos-transportation/tesla-set-report-drop-q1-deliveries-weak-demand-musk-backlash-2025-04-02/
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