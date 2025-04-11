Tesla sahipleri araçlarından kurtulmak istiyor; 2. el ilanlarında patlama yaşandı

Son dönemde epey tartışmalı bir figüre dönüşen Elon Musk'ın başta Donald Trump olmak üzere tepki toplayan pek çok politikacının yanında pozisyon alması, Tesla'nın o eski pozitif algısını yerle bir etti. Bu da yetmezmiş gibi son dönemde bu araçlara yönelik saldırılar da giderek artıyor. Tüm bunlar bir araya gelince, Tesla sahibi olmak cazibesini giderek kaybediyor. Nitekim son haftalarda 2. el otomobil pazarında yaşananlar da bize bunu gösteriyor.
İkinci El Tesla İlanlarında Patlama Yaşanıyor
ABD'de 2. el otomobil satışlarının gerçekleştiği başlıca platformlardan biri olan Autotrader'daki Tesla ilanlarının sayısı mart ayında tavan yaptı. Özellikle mart ayının son haftasında Tesla ilanlarında ciddi bir patlama yaşandı. Öyle ki bu periyotta açılan yeni Tesla ilanlarının sayısı bir önceki haftaya kıyasla yüzde 67 arttı.
Öte yandan birinci el Tesla satışlarında da kayda değer bir düşüş yaşandığı görülüyor. 2025'in ilk çeyreğinde ABD'de elektrikli otomobil satışları bir önceki yıla kıyasla yüzde 10 artarken, Tesla satışları buna ters orantılı olarak yüzde 9 geriledi. Tüm bunlar Elon Musk'ın şirketinin ciddi bir krize doğru sürüklendiğini gösteriyor. Bu durum, Musk ile Tesla yatırımcıları arasındaki çatlağı daha da büyütebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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