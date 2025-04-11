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    Anlık Bildirim

    Tesla sahipleri araçlarından kurtulmak istiyor; 2. el ilanlarında patlama yaşandı

    Bir yandan Elon Musk'ın tartışma yaratan siyasi duruşu, diğer yandan Tesla'ları hedef alan saldırılar derken, Tesla sahibi olmak cazibesini yitirmiş durumda. 2. el Tesla ilanları giderek artıyor.
    Elon Musk Tesla Tam Boyutta Gör
    Çok değil bundan sadece beş-altı yıl öncesine gittiğimizde, Tesla sahibi olmak pek çok kişi tarafından neredeyse gurur duyulacak bir şey gibi görülüyordu. Elektrikli araçların henüz bugünkü kadar yaygın olmadığı o dönemde Tesla kullanmak, çevreye karşı duyarlı olmanın bir göstergesi olarak kabul ediliyordu. Ancak bugün artık bu algı tamamen değişmiş durumda.

    Son dönemde epey tartışmalı bir figüre dönüşen Elon Musk'ın başta Donald Trump olmak üzere tepki toplayan pek çok politikacının yanında pozisyon alması, Tesla'nın o eski pozitif algısını yerle bir etti. Bu da yetmezmiş gibi son dönemde bu araçlara yönelik saldırılar da giderek artıyor. Tüm bunlar bir araya gelince, Tesla sahibi olmak cazibesini giderek kaybediyor. Nitekim son haftalarda 2. el otomobil pazarında yaşananlar da bize bunu gösteriyor.

    İkinci El Tesla İlanlarında Patlama Yaşanıyor

    ABD'de 2. el otomobil satışlarının gerçekleştiği başlıca platformlardan biri olan Autotrader'daki Tesla ilanlarının sayısı mart ayında tavan yaptı. Özellikle mart ayının son haftasında Tesla ilanlarında ciddi bir patlama yaşandı. Öyle ki bu periyotta açılan yeni Tesla ilanlarının sayısı bir önceki haftaya kıyasla yüzde 67 arttı.

    Öte yandan birinci el Tesla satışlarında da kayda değer bir düşüş yaşandığı görülüyor. 2025'in ilk çeyreğinde ABD'de elektrikli otomobil satışları bir önceki yıla kıyasla yüzde 10 artarken, Tesla satışları buna ters orantılı olarak yüzde 9 geriledi. Tüm bunlar Elon Musk'ın şirketinin ciddi bir krize doğru sürüklendiğini gösteriyor. Bu durum, Musk ile Tesla yatırımcıları arasındaki çatlağı daha da büyütebilir.

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    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    V
    vixx 44 dakika önce

    atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç

    M
    moffaka 2 gün önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

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