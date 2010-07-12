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Sadece 3000 adet üretilen MSI GeForce GTX 465 Twin Frozr II Golden Edition satışa sunuldu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sadece 3000 adet üretilen MSI GeForce GTX 465 Twin Frozr II Golden Edition satışa sunuldu
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MSI tarafından ilk defa Computex 2010 fuarında lanse edilen GeForce GTX 465 Twin Frozr II Golden Edition satışa sunuldu. Tamamı Bakır olan özel soğutucusu ile dikkat çeken ekran kartının sadece 3000 adet üretildiği ve "sınırlı sürüm" olarak pazara sürüldüğü bildiriliyor. Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı DirectX 11 destekli GF100 GPU'sundan güç alan ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 352x paralel işlem birimine, 44x doku ünitesine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip.

Grafik işlem birimi 607MHz'de, paralel işlem birimleri 1215MHz'de ve bellekleri de 3208MHz'de görev yapan ekran kartı, 3DVision Surround, SLI, PhysX, CUDA ve PureVideo HD gibi Nvidia teknolojilerine destek sunuyor. SLI kurulumunu dört yollu olarak gerçekleştirebilen kart, görüntü aktarımı için iki DVI ve bir adet HDMI portu ile geliyor. Bakır tabanlı özel soğutucusuyla referans tasarımlı GeForce GTX 465'e göre 20 derece daha serin çalıştığı belirtilen kartın Avrupa fiyatı 309 Avro'dan başlıyor.

Sadece 3000 adet üretilen MSI GeForce GTX 465 Twin Frozr II Golden Edition satışa sunuldu
Tam Boyutta Gör

Sadece 3000 adet üretilen MSI GeForce GTX 465 Twin Frozr II Golden Edition satışa sunuldu
Tam Boyutta Gör

Sadece 3000 adet üretilen MSI GeForce GTX 465 Twin Frozr II Golden Edition satışa sunuldu
Tam Boyutta Gör

Sadece 3000 adet üretilen MSI GeForce GTX 465 Twin Frozr II Golden Edition satışa sunuldu
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Tanarri 9 yıl
Batuist* +++++ :)
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Batuist 9 yıl
ben o kartı kasaya takamam.. gözümün önünde durması oyunları full detay oynatmasıdan daha keyif verirdi doğrusu...
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fenerista 9 yıl
boş iş.
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bozcan 9 yıl
moda oldu sayılı üretim
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ilker90 9 yıl
sınırlı sürüm yani ilerde başka sürümleride gelecek anlamında sonuçta.araba almıyoruz yani işlemcisi yonga setlerini bildiğimiz firma üretiyor yakın zamanda aynıları farklı markalar çıkarıcaktır bu kesin eğer varsa Türkiye den sipariş verip ilk 3000 e giren arkadaşlarımızı şimdiden kutluyorum :)
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FasTBoY 9 yıl
MSI'ın bu soğutuculu modeli 3000 adetten fazla üretilmeyecek, orası kesin.
Elbette GTX465 üretilmeye devam edilecek MSI ve diğer firmalar tarafından ama "Twin Frozr II Golden Edition" modeli başka bir firma tarafından üretilme ihtimali yok tabiki de.
Sonuçta sadece MSI tarafından üretilen bir model, başka bir firma aynı isimle aynı modeli çıkarması hırsızlıktan başka birşey olmayacaktır.
Diğer firmalarda ve MSI'da GTX465 gpusunu kullanan başka modellerde çıkaraktır doğal olarak(İster referans model olarak, isterlerse kendi özelleştirdikleri modelleriylede).


Son olarak kart çok süper gözüküyor, insanın alıp tablo niyetine duvara asası geliyor.
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