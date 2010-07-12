Sadece 3000 adet üretilen MSI GeForce GTX 465 Twin Frozr II Golden Edition satışa sunuldu

MSI tarafından ilk defa Computex 2010 fuarında lanse edilen GeForce GTX 465 Twin Frozr II Golden Edition satışa sunuldu. Tamamı Bakır olan özel soğutucusu ile dikkat çeken ekran kartının sadece 3000 adet üretildiği ve "sınırlı sürüm" olarak pazara sürüldüğü bildiriliyor. Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı DirectX 11 destekli GF100 GPU'sundan güç alan ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 352x paralel işlem birimine, 44x doku ünitesine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip.

Grafik işlem birimi 607MHz'de, paralel işlem birimleri 1215MHz'de ve bellekleri de 3208MHz'de görev yapan ekran kartı, 3DVision Surround, SLI, PhysX, CUDA ve PureVideo HD gibi Nvidia teknolojilerine destek sunuyor. SLI kurulumunu dört yollu olarak gerçekleştirebilen kart, görüntü aktarımı için iki DVI ve bir adet HDMI portu ile geliyor. Bakır tabanlı özel soğutucusuyla referans tasarımlı GeForce GTX 465'e göre 20 derece daha serin çalıştığı belirtilen kartın Avrupa fiyatı 309 Avro'dan başlıyor.