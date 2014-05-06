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Safir Ekranların maliyeti, 5.5 inçlik iPhone 6’nın satışa sunulmasını zorlaştırıyor

5 yıl
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iPhone
Shady
Haber Editörü
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Safir Ekranların maliyeti, 5.5 inçlik iPhone 6’nın satışa sunulmasını zorlaştırıyor
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Apple’ın tedarik zinciri içerisindeki kaynaklardan edinilen bilgilere göre, safir ekranların maliyetinde son dönemde yaşanan artış, 5.5 inçlik iPhone’un pazara hızlı bir giriş yapmasını engelleyecek.

Çin’li Weibo’da yer alan detaylı yazıya göre iPhone’un ekranının çizilmeye karşı mukavemetini önemli ölçüde arttıracak olan safir cam ile ekranın diğer bileşenleri Apple’a 280 dolara mal olacak. Şu an iPhone 5s’de kullanılan ekranın 44 dolara mal edildiği göz önüne alındığında, ekran maliyetlerinde yaşanacak bu denli 5.5 inçlik iPhone’un, birçok kullanıcı için oldukça yüksek sayılabilecek fiyattan satışa sunulma ihtimalini arttırıyor.

Apple’a yakınlığıyla bilinen Ming Chi Kuo, son raporunda Apple’ın 5.5 inçlik iPhone’un üretiminde bileşen tedariği konusunda sıkıntı çekeceğini ve firmanın bu sorunun etkilerini minimize etmek için safir camın sadece 5.5 inçlik iPhone’un tepe modelinde (örneğin 128GB) kullanılacağını iddia etmişti.

Apple’ın iPhone 5s’in halefi olarak 4.7 inçlik iPhone’u eylül ayında; yeni bir model olarak da 5.5 inçlik iPhone’u tatil döneminden kısa bir süre önce tanıtması bekleniyor.


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fukox 5 yıl en beğenilen
Onların pahalı dediği bizde 5000Tl eder heralde
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Silent Guardian 5 yıl
Safir çok kolay kırılır fakat günlük kullanımda çizilmesi neredeyse imkansızdır. Ayrıca maliyeti çok yüksek.
Gorilla Glass ise zor çiziliyor, ve kırılması safirden zor. (esneyebiliyor)
Hiç kimse kırığı, çiziğe tercih etmez. Dolayısıyla safir cam kullanılması mantıksız.
Safir çok kolay kırılır fakat günlük kullanımda çizilmesi neredeyse imkansızdır. Ayrıca maliyeti çok yüksek.Gorilla Glass ise zor çiziliyor, ve kırılması s...
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3 Yanıt Yanıtla +21
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darkdiva 5 yıl
Yarın çıkar kamera camını ve home tuşunu safir cam yaptık der geçer.
1 Yanıt Yanıtla +13
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OnLiNe MaNaGeR 5 yıl
2999 TL yap şunu Apple ya ekmek gibi sat işte biraz cüzdan dostu ol.
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s.holmes 5 yıl
iphone yavaş yavaş ölüyor yakında samsung devrim yapacak. bir apple kullanıcı olarak bir sonraki alacağım telefon kesinlikle samsung olacak.. apple duraklama dönemine girdi resmen.
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TeufeL-07 5 yıl
İyide 4 defa ekranı kırıp serviste değiştirsek yine 44 dolar karda oluruz :)
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Donanımhaber psm 5 yıl
5.5 inch olursa yer yerinden oynar. Kesin mi o boyutta olacağı
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akare+bkare=ckare 5 yıl
İstersen çelikten cam yap yine biz ona ekran koruyucu takarız. O yüzden gorilla yap sen ona.
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harock 5 yıl
Yazın bunu gelecek iphone sadece 2,999 TL cik olur zannimca Edit Android kullanıyorum
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freestyle_ 5 yıl
Safir cam gelse bile zarar gelmesin diye jelatin kullanacaktır herkes. Bas +'ya geç.
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Hurri 5 yıl
Yanlış bilgiden öleceksiniz.
Safir çok kolay kırılmaz ve farklı dereceleri vardır. Yüksek kalite safirler, saatlerde kullanıldığı gibi neredeyse hiç çizilmez ve kırılması oldukça zordur. Mineral cama (veya Gorilla Glass'a) göre dezavantajı esnemez ve bütünlük bir yapıdadır. Bu sebepten ötürü telefonlarda kullanılması (bence) mantıksız.
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Witcher3 5 yıl
Kim ne derse desin gm elite
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alp0007 5 yıl
Paranın ne önemi var?
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