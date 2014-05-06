Safir Ekranların maliyeti, 5.5 inçlik iPhone 6’nın satışa sunulmasını zorlaştırıyor

Apple’ın tedarik zinciri içerisindeki kaynaklardan edinilen bilgilere göre, safir ekranların maliyetinde son dönemde yaşanan artış, 5.5 inçlik iPhone’un pazara hızlı bir giriş yapmasını engelleyecek.

Çin’li Weibo’da yer alan detaylı yazıya göre iPhone’un ekranının çizilmeye karşı mukavemetini önemli ölçüde arttıracak olan safir cam ile ekranın diğer bileşenleri Apple’a 280 dolara mal olacak. Şu an iPhone 5s’de kullanılan ekranın 44 dolara mal edildiği göz önüne alındığında, ekran maliyetlerinde yaşanacak bu denli 5.5 inçlik iPhone’un, birçok kullanıcı için oldukça yüksek sayılabilecek fiyattan satışa sunulma ihtimalini arttırıyor.

Apple’a yakınlığıyla bilinen Ming Chi Kuo, son raporunda Apple’ın 5.5 inçlik iPhone’un üretiminde bileşen tedariği konusunda sıkıntı çekeceğini ve firmanın bu sorunun etkilerini minimize etmek için safir camın sadece 5.5 inçlik iPhone’un tepe modelinde (örneğin 128GB) kullanılacağını iddia etmişti.

Apple’ın iPhone 5s’in halefi olarak 4.7 inçlik iPhone’u eylül ayında; yeni bir model olarak da 5.5 inçlik iPhone’u tatil döneminden kısa bir süre önce tanıtması bekleniyor.