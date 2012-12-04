SamMobile: Galaxy S IV 2013'ün nisan ayında tanıtılacak

Samsung'un Galaxy S III'ten sonraki amiral gemisi olması beklenen Galaxy S IV'e dair dedikodular cihaz resmiyet kazanıncaya kadar sürmeye devam edecek gibi görünüyor.





SamMobile sitesinin kaynaklarına dayandırarak yayınladığı yeni bir Galaxy S IV haberine göre, Güney Koreli üretici cihazı ''Project J'' olarak isimlendirmiş durumda. Söz konusu kod adının hangi cihaza ait olduğu konusunda kesin bir bilgi bulunmasa da, Project J'nin Galaxy S IV için kullanıldığı iddia ediliyor. 1080p çözünürlüğünde 5 inç'lik bir Amoled ekranla gelmesi beklenen cihazın dört çekirdekli işlemci, 2 GB RAM ve 13 megapiksellik kamera gibi özellikleri bünyesinde barındıracağı da iddialar arasında yer alıyor. Ayrıca, cihazın 2013'ün nisan ayı içerisinde tanıtılacağı dile getiriliyor. Bu tarih daha önce gündeme gelen 2013'ün şubat ayına göre oldukça mantıklı görünüyor.





Galaxy S IV'e ait çeşitli iddialar öne süren kaynak bunlara ek olarak, Galaxy Note II'nin daha uygun fiyatlı, daha düşük teknik özelliklere sahip bir versiyonunun Avrupa'da satışa sunulacağını iddia ediyor. Söz konusu düşük teknik özelliklere sahip modelde kalem yer almayacağı ve ekran teknolojisi olarak da Amoled'in kullanılmayacağını belirtiyor. Ayrıca, Samsung'un 13.3 inç'lik, QWERTY klavye istasyonuna sahip bir tablet çıkaracağı da öne sürülen iddialar arasında yer ediniyor. Söz konusu iddiaların ne kadar geçerli olacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

http://www.sammobile.com/2012/12/03/fresh-rumors-from-korea-confirms-new-devices/