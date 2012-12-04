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SamMobile: Galaxy S IV 2013'ün nisan ayında tanıtılacak

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Samsung'un Galaxy S III'ten sonraki amiral gemisi olması beklenen Galaxy S IV'e dair dedikodular cihaz resmiyet kazanıncaya kadar sürmeye devam edecek gibi görünüyor.

SamMobile sitesinin kaynaklarına dayandırarak yayınladığı yeni bir Galaxy S IV haberine göre, Güney Koreli üretici cihazı ''Project J'' olarak isimlendirmiş durumda. Söz konusu kod adının hangi cihaza ait olduğu konusunda kesin bir bilgi bulunmasa da, Project J'nin Galaxy S IV için kullanıldığı iddia ediliyor. 1080p çözünürlüğünde 5 inç'lik bir Amoled ekranla gelmesi beklenen cihazın dört çekirdekli işlemci, 2 GB RAM ve 13 megapiksellik kamera gibi özellikleri bünyesinde barındıracağı da iddialar arasında yer alıyor. Ayrıca, cihazın 2013'ün nisan ayı içerisinde tanıtılacağı dile getiriliyor. Bu tarih daha önce gündeme gelen 2013'ün şubat ayına göre oldukça mantıklı görünüyor.

Galaxy S IV'e ait çeşitli iddialar öne süren kaynak bunlara ek olarak, Galaxy Note II'nin daha uygun fiyatlı, daha düşük teknik özelliklere sahip bir versiyonunun Avrupa'da satışa sunulacağını iddia ediyor. Söz konusu düşük teknik özelliklere sahip modelde kalem yer almayacağı ve ekran teknolojisi olarak da Amoled'in kullanılmayacağını belirtiyor. Ayrıca, Samsung'un 13.3 inç'lik, QWERTY klavye istasyonuna sahip bir tablet çıkaracağı da öne sürülen iddialar arasında yer ediniyor. Söz konusu iddiaların ne kadar geçerli olacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

http://www.sammobile.com/2012/12/03/fresh-rumors-from-korea-confirms-new-devices/ Yorum Yaz
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vamp 6 yıl en beğenilen __Nikolaus__
PlayMakers

vamp

PlayMakers

5 inc cihaz her kullanici kitlesine hitap etmez , su an 4.7 inc bile fazla buyuk geliyor ama yine de kullanilabilirligi var , fakat maksimumdur. Ozellikle bayan kesiminin cogunlugu icin 5.0 inc cok yuksek bir rakamdir sahsen bende asla 5 inc bir cihaz almam. Ideali aslinda 4.3 4.5 dir.

Galaxy s4 asla 5.0 inc bir ekranla gelmez cunku note gibi belli bir kullanici kitlesine hitap etmiyor , tum kullanici kitlesi icin alinabilir bir cihazdir s3.

Ipad konusu gibi olursa soz mesajimi editlemiycem alinti yaparsiniz ama sanmiyorum


Son günlerde o kadar çok kızın elinde s3 görüyorumki yani hergün denk geliyor 1 tane ;)

Dedim ya s3 maksimum sinir , ama ben galaxy note u olan bir tane kiz tanidim sadece , o da mimarlikta okuyor note un bazi ozelliklerinden yararlanmak icin.

Alırlar alırlar kızları bilmiyomusun. Birbirlerinin ayaklarına bakarak yürürler. Ayak üstü ayakkabılarını kıskanırlar düşman gibi birbirlerine bakarlar. İlk önce beğenmezler baktılarki birileri kullanıyor hemen almak için varını yoğunu koyar onlar. Onlar düşünemez etraftakiler ne yapıyorsa onu yaparlar ;)
PlayMakersvampPlayMakers5 inc cihaz her kullanici kitlesine hitap etmez , su a...
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dirokzan 6 yıl
telefona ihtiyacım vardı s2 ile s3 arasında kaldım ama nedense s2 yi daha çok beğendim .güncelleme konusunda s3 ün ömrünün daha uzun olduğu aşikar ama ben yine de tercihimi s2 den yana kullandım ve cok memnunum.
samsung dan en büyük beklentim böyle güzel üst düzey cihazlarda ucuz bir his uyandıran malzeme kullanmaması
tasarım ve kalite anlamında üst düzey bir şey bekliyorum s4 te ki öyle tahmin ediyorum benim gibi düşünen kullanıcılar çoktur.
donanıma diyecek laf yok yalnız lütfen samsung iyi bir kasa,harika bir tasarım...
telefona ihtiyacım vardı s2 ile s3 arasında kaldım ama nedense s2 yi daha çok beğendim .güncelleme konusunda s3 ün ömrünün daha uzun olduğu aşikar ama ben yine ...
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alp0007 6 yıl
Fake de olsa bir s4 resmi olsaydı büyük haber olurdu.
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Nemésis 6 yıl
Eğer HTC veya Sony daha iyi bir model çıkartamazsa sanırım bir sonraki telefonum bu olacak. Umarım malzeme kalitesi yerlerde olmaz, ve ilk android telefonum olarak beni üzmez. Zira eskiden Samsunga çok sövmüşlüğüm var telefonları yüzünden.
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LİVERPOOLYWNA 6 yıl
samsung her turlu satar
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cemsch 6 yıl
ekran 4,7"de kalsın ama kasa 5" telefon ile aynı olmalı. tabii bu boşluları pil kapasıitesini büyüterek kullanmalılar, misal 3500mah..
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unxyn 6 yıl
PlayMakers
vamp
PlayMakers 5 inc cihaz her kullanici kitlesine hitap etmez , su an 4.7 inc bile fazla buyuk geliyor ama yine de kullanilabilirligi var , fakat maksimumdur. Ozellikle bayan kesiminin cogunlugu icin 5.0 inc cok yuksek bir rakamdir sahsen bende asla 5 inc bir cihaz almam. Ideali aslinda 4.3 4.5 dir. Galaxy s4 asla 5.0 inc bir ekranla gelmez cunku note gibi belli bir kullanici kitlesine hitap etmiyor , tum kullanici kitlesi icin alinabilir bir cihazdir s3. Ipad konusu gibi olursa soz mesajimi editlemiycem alinti yaparsiniz ama sanmiyorum
Son günlerde o kadar çok kızın elinde s3 görüyorumki yani hergün denk geliyor 1 tane ;)
Dedim ya s3 maksimum sinir , ama ben galaxy note u olan bir tane kiz tanidim sadece , o da mimarlikta okuyor note un bazi ozelliklerinden yararlanmak icin.

S3 maksimım sınır demişssin de adamlar aynı kalıba 5 inç ekran niye koyamasınlar
Fiziksel tuşları kaldırıp dolaşım butonları koyarlar ekranın ustüne ve bu şekilde aynı hatta daha küçük boyutta 5 inç ekran olur :D
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darkaura 6 yıl
her s serisinde ekran boyuna ayni yorumlar yapiliyor. telefon cok buyuk bunu kim kullanacak deniyor. her s seriside bir oncekinden daha cok satiyor. s2 yi ilk kullandigimda 4.3 inch buyuk geliyordu, simdi ufak bile kaliyor. s4un 5inch i kulaga buyuk gelsede cerceve inceltilerek ekran buyutulurse gayet kullanisli bir model olur. simdi "s3 de cerceve zaten inceltilmis bu ekrani darbelere zayif kiliyor" diyenler olacaktir hakli olarak. esnek amoled teknolojisi bu durumu degistirebilir. samsung su an esnek amoled uretebilsede bunu hacimli ticari uretime dokmede sorunlar yasiyorlar. bu sorunlari asarlarsa esnek amoledin saglamligiyla sifira yakin cerceveli telefon yapilabilir. gayetde saglam olur. bu sayede s3 olculerinde 5inch mumkun olabilir. tadindan yenmez.

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ALBAY 6 yıl
Ben note kullanıyorum 5.5 inç. S2 den geçtim.Bi süre note kullanıp sonra tekrar elime s2 alınca cücük gibi kaldı yanında.Ve tek elle çok rahat kullanabiliyorum.Ellerimde bir insan eline göre büyük felan değil.
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ec865 6 yıl
Baştan beri en mantılı ay nisandı zaten. En erken nisanda çıkacaktır. Özellikleri ise 4 çekidek Cortex A15 işlemci, 13 mp kamera, en az 2 gb ram garanti gibi. Ekran ise Şubat ayındaki mobil dünya kongresinde tanıtılması beklenen 4.99" 1080p amoled ekran olacaktır büyük ihtimalle. Samsung 5" leri gene phablet olarak tanıtır. Bu ekran ise 5" olmadığı için telefon ekranı olarak tanıtılır.

Benim dikkatimi çeken diğer bir nokta ise haberin sonunda geçen 13.3" klavye istasyonlu tablet. Bunun şimdiki ativ serilerine mensup olacağını düşünüyorum ve inşallah yeni haswell tabanlı bir i7 kullanır diye düşünüyorum.
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Recharged 6 yıl
S3'ün şuan ki ekran boyutu bile bana acayip büyük geliyor.Kaldı ki 5" boyutunda ki ekran ile onu telefon sınıfına koymak ne kadar doğru olur düşündürücü.Her şeyi geçtim nerenizde taşıyacaksınız bu cihazı merak ediyorum.
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Piêr Dé Sans 6 yıl
Arkadaş eskiden accomply serisi telefon kullandığımızda " takoz " deniyordu. Şimdi aynı boyutlardaki telefonlara "teknoloji harikası" deniyor. Ne garip bir değişim oldu böyle.
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Firaristt 6 yıl
Değil 5", 5.5" bile tek elle kullanılır. Yazılımsal olarak iyi olduktan sonra tek elle kullanmaya uygun hale getirilebilir. Bknz:GNote modları... Benim en büyük beklentim ram kamera, pil ve sağlamlık...
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ByAliTR 6 yıl
alakasız olacak ama, sammobile sitesine artık inanmıyorum. S2 için jelly bean kasım da gelecek dediler, kasım bitti


her sene hemen hemen aynı tarihlerde çıkıyor zaten, şaşılacak bir durum değil. S4 harbiden sağlam bir telefon olacak gibi. birçok yenilik bekliyorum ben.
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Rajeesh 6 yıl
cihaz 5" olunca iphone4s ile iphone 5 farkı oluşcak sananlar var. merak etmeyin s3 boyutlarına 5" sığdırabilirler
5" standart olucaktır ister beğenin ister beğenmeyin. beğenmeyenler 4" ekranda internette dolaşmaya çalışabilir
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fuckulteli 6 yıl
Galaxy Note telefon tablet arası bir kategori değil miydi?
Galaxy serisinin amiral gemileri telefon formundan çıkıp aradaki bir kategoriye kayarsa yüksek performanslı bir Galaxy almak isteyen kullanıcı 4.3" ve altı bir ürün alamayacak mı? Lan zaten 5" kategorisinde Note var, Note'a niye Galaxy S?'i rakip ediyorsun ki?
Telefonlar büyüsede kullanıcısı çıkıyor, (7" tableti kulağına dayayıp konuşan gördüm) ama her ne kadar web/medya içeriğini yönetme/tüketme konusunda avantajda sağlasalar zerafetten ödün veriyorlar!
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