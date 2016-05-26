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Şampiyon Beşiktaş, en çok aranan Fenerbahçe

Yandex, 2015/2016 futbol sezonunun en çok aranan 11’ini ve teknik direktörünü açıkladı. Sezon başından bugüne yapılan analize göre, en çok Fenerbahçeli futbolcular arandı.
2 yıl
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Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Şampiyon Beşiktaş, en çok aranan Fenerbahçe
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Yandex, 2015/2016 futbol sezonunun en çok aranan 11’ini ve teknik direktörünü açıkladı. Sezon başından bugüne her mevkide onlarca futbolcu üzerinden yapılan analize göre, en çok Fenerbahçeli futbolcular arandı. Şampiyon Beşiktaş’tan ve Galatasaray’dan da yıldız isimler listede yer aldı. Tüm sezon boyunca en çok aranan futbolcu Fenerbahçe’nin Portekizli yıldızı Luis Nani olurken, en çok aranan teknik direktör ise Torku Konyaspor’dan Aykut Kocaman oldu.

2015/2016 Hasan Doğan sezonunda rekabet son haftalara kadar sürerken, şampiyonluğunu ilan eden takım Beşiktaş oldu. Yandex, arama motoru üzerinden bu heyecan verici sezonun en çok aranan futbolcu ve teknik adamlarını analiz etti. Yapılan araştırmaya göre yılın en çok aranan teknik direktörü Aykut Kocaman olurken, ilk 11’in çoğunluğunu Fenerbahçeli futbolcular oluşturdu.

Kale ve Savunma Fenerbahçe’den

Yandex’in en çok arananlardan oluşan 11’inde kalede, bu sezon adından sıkça söz ettiren Volkan Demirel yer alırken, savunmanın sağında Fenerbahçe’nin ve milli takımımızın değişmez ismi Gökhan Gönül, solunda ise sezon boyu çok konuşulan Caner Erkin yer buldu. Stoper pozisyonlarında ise yine Fenerbahçe’de bu mevkide görev yapan Simon Kjaer ve Bruno Alves en çok aranan isimler oldu.

Orta Sahada Top Cambazları

Arama sonuçlarına bakıldığında sağ kanatta futbol severlerin en çok aradığı isim Portekizli Luis Nani olurken, büyük rekabet yaşanan sol kanatta ipi önde göğüsleyen bir diğer Portekizli, Beşiktaş’ın yıldız ismi Ricardo Quaresma oldu. Ortada ise Galatasaray’ın ve milli takımımızın usta oyun kurucusu Selçuk İnan ve hem Fenerbahçe’de hem de milli takımda performansıyla adından daima övgüyle söz ettiren Mehmet Topal yer aldı.

Santraforda Dünya Yıldızları

Yandex’in analizine göre, kariyeri başarılarla dolu iki dünya yıldızı, sezonun en çok aranan golcüleri oldu. Beşiktaş’taki müthiş performansıyla gol kralı olan Mario Gomez ve Fenerbahçe’nin golcüsü Robin Van Persie sezonun en çok aranan ilk 11’inde ileri uçta yer aldılar. Süper Lig’in 2015/2016 sezonu boyunca en çok aranan futbolcusu ise Fenerbahçeli Luis Nani oldu.

Sezonun en çok aranan ilk 11’i şu şekilde oluştu: 

  • Volkan Demirel
  • Gökhan Gönül
  • Simon Kjaer
  • Bruno Alves
  • Caner Erkin
  • Luis Nani
  • Ricardo Quaresma
  • Mehmet Topal
  • Selçuk İnan
  • Mario Gomez
  • Robin Van Persie

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Batumatu 2 yıl en beğenilen
mu5tafa
Popülerlik, büyüklük böyle bir şey..

Dedi; Futboldaki en büyük başarısı Galatasaray'ı yenmek olan kulübün taraftarı
Yanıtla +23
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yimmasabi 2 yıl
Yandex'in bir rus arama motoru ve exploreri olduğunu ve bunu da delicesine destekleyenin, sponsor yapan FB olduğunu herkes bilio :) Biz BJK, GS, TS liler niye kullanaılım ki ? :D Yani arama sonucu diye yayınlanıyorsunuz ama hiç sağlıklı değil bunlar ! Bari bizim takımların taglarını çıkarın başlıktan :D
Yandex'in bir rus arama motoru ve exploreri olduğunu ve bunu da delicesine destekleyenin, sponsor yapan FB olduğunu herkes bilio :) Biz BJK, GS, TS liler niye k...
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2 Yanıt Yanıtla +20
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Kasatka 2 yıl Şehmistan
Şehmistan
Hala Fenerbahçeden başka takım tutan var

Hala takım tutan var mı yaaa ?
Gerçekten bu kadar aptalca bir şey var mı ? Bir şeyi tutmak onun başarısı ile sevinmek başarısızlığı ile uzulmek onun sevmediğini düşman olmaz kufur etmek nefret etmek vs.
Ne kadar bossunuz kardeşim gerçekten.
ŞehmistanHala Fenerbahçeden başka takım tutan varHala takım tutan var mı yaaa ?Gerçekten bu kadar aptalca bir şey var m...
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BekirTemel 2 yıl
kimin forma sponsoruydu bu yanex? hiç şaşırtmadı.
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MegaWolt38 2 yıl
Şehmistan
Hala Fenerbahçeden başka takım tutan var

Allah başka dert bela vermesin.
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V4LKyR 2 yıl
Ne kadar Yandex reklamı yaparsanız yapın, Yandex'i hiç sevmedim.
Google varken Yandex'in esamesi okunmaz.
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Public_Enemy 2 yıl
yandex ne ya?
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justbejust 2 yıl
Internette porno, eskort da çok aranıyor, bu da onun gibi bir şey.
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wolf silver 2 yıl
Ya ben Galatasaraylıyim niye yandexi kullanayım? Forever GOOGLE.??????
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ilkerinanç 2 yıl
hala aranıyorlar.bu sene bişi bulamadılar.bir sezonda en çok kupa kaybeden takım olarak bu sene tarihe geçecekler herhalde.
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idris 2 yıl
TV lerde boy boy tarayıcı reklamı yaparak bir takımın taraftarlarına neredeyse zorla kullandırt tarayıcıyı.
Sonra da bu takımın oyuncuları daha çok aranıyor diye açıklama yap. Üç kuruş değeri olmayan haber görünümlü veri israfı.
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alemburda34 2 yıl
Onu bunu bilmem ama tarayicisi beklemedigim performansta calisiyor.
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Şehmistan 2 yıl
Hala Fenerbahçeden başka takım tutan var
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Kasatka 2 yıl Şehmistan
Şehmistan
Hala Fenerbahçeden başka takım tutan var

Hala takım tutan var mı yaaa ?
Gerçekten bu kadar aptalca bir şey var mı ? Bir şeyi tutmak onun başarısı ile sevinmek başarısızlığı ile uzulmek onun sevmediğini düşman olmaz kufur etmek nefret etmek vs.
Ne kadar bossunuz kardeşim gerçekten.
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Technotronic 2 yıl
Fenerbahçenin gücü
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