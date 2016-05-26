Şampiyon Beşiktaş, en çok aranan Fenerbahçe

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Yandex, 2015/2016 futbol sezonunun en çok aranan 11’ini ve teknik direktörünü açıkladı. Sezon başından bugüne her mevkide onlarca futbolcu üzerinden yapılan analize göre, en çok Fenerbahçeli futbolcular arandı. Şampiyon Beşiktaş’tan ve Galatasaray’dan da yıldız isimler listede yer aldı. Tüm sezon boyunca en çok aranan futbolcu Fenerbahçe’nin Portekizli yıldızı Luis Nani olurken, en çok aranan teknik direktör ise Torku Konyaspor’dan Aykut Kocaman oldu.

2015/2016 Hasan Doğan sezonunda rekabet son haftalara kadar sürerken, şampiyonluğunu ilan eden takım Beşiktaş oldu. Yandex, arama motoru üzerinden bu heyecan verici sezonun en çok aranan futbolcu ve teknik adamlarını analiz etti. Yapılan araştırmaya göre yılın en çok aranan teknik direktörü Aykut Kocaman olurken, ilk 11’in çoğunluğunu Fenerbahçeli futbolcular oluşturdu.

Kale ve Savunma Fenerbahçe’den

Yandex’in en çok arananlardan oluşan 11’inde kalede, bu sezon adından sıkça söz ettiren Volkan Demirel yer alırken, savunmanın sağında Fenerbahçe’nin ve milli takımımızın değişmez ismi Gökhan Gönül, solunda ise sezon boyu çok konuşulan Caner Erkin yer buldu. Stoper pozisyonlarında ise yine Fenerbahçe’de bu mevkide görev yapan Simon Kjaer ve Bruno Alves en çok aranan isimler oldu.

Orta Sahada Top Cambazları

Arama sonuçlarına bakıldığında sağ kanatta futbol severlerin en çok aradığı isim Portekizli Luis Nani olurken, büyük rekabet yaşanan sol kanatta ipi önde göğüsleyen bir diğer Portekizli, Beşiktaş’ın yıldız ismi Ricardo Quaresma oldu. Ortada ise Galatasaray’ın ve milli takımımızın usta oyun kurucusu Selçuk İnan ve hem Fenerbahçe’de hem de milli takımda performansıyla adından daima övgüyle söz ettiren Mehmet Topal yer aldı.

Santraforda Dünya Yıldızları

Yandex’in analizine göre, kariyeri başarılarla dolu iki dünya yıldızı, sezonun en çok aranan golcüleri oldu. Beşiktaş’taki müthiş performansıyla gol kralı olan Mario Gomez ve Fenerbahçe’nin golcüsü Robin Van Persie sezonun en çok aranan ilk 11’inde ileri uçta yer aldılar. Süper Lig’in 2015/2016 sezonu boyunca en çok aranan futbolcusu ise Fenerbahçeli Luis Nani oldu.

Sezonun en çok aranan ilk 11’i şu şekilde oluştu:

Volkan Demirel

Gökhan Gönül

Simon Kjaer

Bruno Alves

Caner Erkin

Luis Nani

Ricardo Quaresma

Mehmet Topal

Selçuk İnan

Mario Gomez

Robin Van Persie